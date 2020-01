Vous travaillez dans le web et pouvez œuvrer à distance ? Envie de sortir de la métropole ? Marre des bouchons, de la pollution et de la surpopulation ? Et si vous alliez vous mettre au vert dans l’Allier ? Des villes à taille humaine et des villages dans un écrin de verdure qui n’attendent que vous. Une vie calme et sereine à moins de 3 heures de Paris et de Lyon. Et, que vous soyez médecin, étudiant en médecine, webmaster ou entrepreneur dans la tech, de nombreuses opportunités de lancer votre entreprise ou d’en reprendre une s’offrent à vous. De plus, comme il y a plusieurs zones de revitalisation rurale en Allier, vous pouvez alors bénéficier des aides à l’installation.

Un site qui vous donne les clés de votre nouvelle vie

Le site Rejoignez l’Allier, vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour changer de vie et lancer votre activité sans encombres.

Les secteurs qui recrutent

Les secteurs d’activité qui ne demandent qu’à être repris ou créés

Les zones qui ont besoin de professionnels de santé

Les offres d’installation

Les tiers-lieux

Les aides financières

Les organismes pouvant vous aider dans vos démarches

Pourquoi choisir de vous installer dans l’Allier ?

Nature, calme, dynamisme et opportunités. Voilà quelques mots qui résument parfaitement l’Allier. Des villes moyennes comme Vichy, Montluçon ou Moulins accueillent les plus citadins d’entre-vous. Ce sont des pôles urbains agréables à vivre, pleins de richesses architecturales et gastronomiques.

Si vous avez plutôt soif de nature et de grands espaces, alors ses villages typiques et le bocage Bourbonnais vous enchanteront.

Loin de la tumulte des grandes villes, appréciez le calme environnant en profitant de son climat agréable, de votre jardin ou de la terrasse de votre appartement. Pas de pollution sonore ou visuelle, pas de circulation intensive, juste le chant des oiseaux pour vous tenir compagnie.

Et en parlant de logement, l’Allier est aussi une région très avantageuse en matière d’immobilier. En effet, les prix étant très abordables, vous pouvez facilement trouver le logement de vos rêves, en ville ou à la campagne. Ainsi, il est très fréquent de trouver des logements de plus de 100 m2 pour environ 100 000€.