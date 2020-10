La difficile expérience du dernier confinement a été un chemin de croix pour la plupart de nos concitoyens. La limitation des contacts sociaux et les nombreuses contraintes sur notre vie quotidienne nous ont obligé à adapter nos pratiques et à bouleverser nos habitudes. Ce principe s’applique également aux entreprises qui, pour maintenir leur activité, ont dû se tourner vers des systèmes innovants pour perpétuer le lien entre collaborateurs, clients et fournisseurs.

La visioconférence s’est donc imposé dans le cadre du travail commercial. Inconnue de la plupart des salariés, elle a démontré toute son efficacité pour répondre à l’urgence de la crise. Mieux encore, ce type de réunion distancielle s’est très vite ancrée dans les pratiques au travail, au point de s’installer durablement dans le paysage des entreprises. Aujourd’hui, organiser une conf call gratuite est un événement courant dans la plupart des secteurs. Voici comment faire.

La conf call, un outil indispensable du business d’aujourd’hui

Avec l’imposition des mesures de distanciation sociale, la plupart des entreprises ont poussé leurs salariés à opter pour le télétravail. Cette mesure à l’origine sanitaire s’est vite installée dans les habitudes des collaborateurs et aujourd’hui, organiser une conf call gratuite est une action courante et bien ancrée. Avec le concours d’acteurs spécialisés comme Angage, les sociétés bénéficient en effet de plateformes sûres, efficaces et disponibles partout dans le monde. Des avantages importants dans la course à la compétitivité.

La conf call par Angage.com est aujourd’hui le meilleur moyen pour relier les hommes et les femmes qui œuvrent pour une entreprise et se doivent de voyager pour mener à bien leur tâche. La globalisation en expansion oblige en effet souvent les équipes à se déplacer pour négocier, rencontrer ou prospecter. Avec des outils simples à prendre en mains et instinctifs comme ceux d’Angage, vous saurez créer la continuité entre vos collaborateurs pour ajuster en permanence vos actions.

Organiser une conf call gratuite avec Angage

Les différents outils proposés par Angage couvrent l’ensemble des besoins de connexion des entreprises. Certains sont plutôt axé sur la conférence audio pour vous permettre d’apporter des outils supplémentaires à vos réunions. On pense notamment à la possibilité d’envoyer des quizz ou des sondages aux participants mais aussi à tous les outils du logiciel qui permettent par exemple de retranscrire les débats et de les enregistrer et tout cela avec une qualité audio optimale !

Pour aller plus loin, Angage propose aussi des outils plus spécifiques. Angage.events par exemple est une plateforme Saas sécurisée, conviviale et personnalisable qui permet d’enrichir vos conférences avec des fonctionnalités très utiles. On peut par exemple y partager des réseaux de contacts, intégrer des vidéos ou incruster le profil des orateurs. Avec Angage, organiser une conf call gratuite n’a jamais été aussi simple et aussi utile !

Les avantages de la conf call

Si la conf call est devenue un outil indispensable de la croissance des entreprises, c’est d’abord parce qu’elle répond pleinement aux enjeux de la réactivité des sociétés. Savoir réagir vite et bien nécessite de créer le lien entre les différents services de votre enseigne et dans un monde éclaté, seule la conférence en direct permet d’établir et de coordonner des stratégies pertinentes pour répondre à des situations de crise.

Organiser une conf call gratuite, c’est aussi la possibilité de renforcer les liens internes à l’entreprise. En se connectant régulièrement, les participants mettent des noms et des sons sur des visages, apprennent à connaître les caractères et les besoins de chacun. La hiérarchie prend alors une figure plus humaine et les directives verticales s’insèrent mieux dans les process de management de la société. Avec cette arme supplémentaire, vous serez donc plus réactif, plus efficace et plus solide !