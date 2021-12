Dans la jungle économique actuelle, il est extrêmement important de fourbir ses armes pour s’assurer la domination de son secteur d’activité. De plus en plus d’entrepreneurs prennent ainsi conscience de la nécessité de développer des structures dont les objectifs sont établis à long terme, dès les premières étapes de création de leur société. Ainsi, créer une holding pour organiser les activités de vos start-up devrait être une action inscrite dans votre business plan initial. Mais à quoi correspond ce terme ? Comment en tirer le meilleur parti ? Et surtout, quelles statuts doivent être choisis pour en optimiser le fonctionnement ? Réponses dans cet article.

Qu’est-ce qu’une holding ?

La holding tire son nom de l’anglais « to hold » qui signifie « détenir ». L’objectif de cette structure est donc de détenir des titres, actions ou parts sociales, dans des sociétés appelées filiales ou sociétés filles. La holding, ou société mère, est donc une structure dont la vocation est d’administrer et de diriger ces entreprises filles. Pour réaliser son objectif, il est nécessaire qu’elle possède au moins 50% du capital de chacune d’entre elles. Mais dans les faits, il n’est pas rare que certaines holdings détiennent 100% du capital de plusieurs sociétés.

Les buts poursuivis par les holdings peuvent être de différentes natures. On utilise alors différents vocables pour les caractériser. Les holding passives, ou pures, sont des sociétés dont l’activité est strictement limitée à la détention et la gestion de participations dans diverses sociétés. Lorsqu’elle prend part directement dans la stratégie et la politique des filiales, la holding est dite « animatrice ». Enfin, il existe aussi des holdings actives, qui pratiquent la possession de titres et mènent d’autres activités professionnelles en parallèle. Créer une holding pour organiser les activités de vos start-up doit donc être envisagé dès les premières étapes de la mise en place de votre projet entrepreneurial.

Pourquoi est-il important d’envisager la création d’une holding dès la constitution de votre société ?

Le terme « holding » est associé pour la plupart d’entre nous à des grands groupes transnationaux, des capitaines d’industrie légendaires, ou encore à des acteurs majeurs de différents secteurs d’activité. Il est donc assez rare que l’entrepreneur moyen prenne en compte cette possibilité au moment d’établir son business plan initial. Pourtant, dans un secteur aussi dense et concurrentiel que celui du numérique, il est primordial de se donner les moyens de s’affirmer dès la constitution de son entreprise.

Créer une holding pour organiser les activités de vos start-up vous permettra notamment de participer au capital de sociétés concurrentes et ainsi d’exercer votre influence sur les choix opérationnels et stratégiques de ces entités. Cette vision à long terme est une composante essentielle de la personnalité des entrepreneurs en réussite. D’autre part, il faut savoir que créer une holding peut aussi servir des stratégies de transmission de patrimoine au sein de la famille. C’est pourquoi il est important de savoir comment faire pour créer une SASU et d’utiliser ses propriétés pour constituer une holding. Nous y reviendrons.

Créer une holding pour organiser les activités de vos start-up

La holding a vocation à diriger et à administrer. Elle constitue donc un outil incomparable pour exercer son influence sur un tissu de sociétés connexes. Dans le monde innovant et bouillonnant du numérique, ceci assure une mainmise sur les prises de décision et donc sur l’orientation d’un groupe d’entreprises liées par leur activité. Par ailleurs, créer une holding pour organiser les activités de vos start-up vous facilitera la distribution des dividendes, tout en vous assurant une certaine liberté dans la distribution de l’autonomie au sein des différentes filiales du groupe.

Créer une holding permet également de mieux maîtriser la circulation des ressources financières entre les différentes sociétés filles d’un groupe. Elle permet la mise en place d’une convention de trésorerie, qui optimisera l’activité de l’ensemble du collectif entrepreneurial tout en vous garantissant un bon contrôle sur les sociétés. C’est là une des raisons principales pour lesquelles la rédaction des statuts de votre holding est si importante, et qu’il faudra toujours vous faire accompagner par un expert afin d’anticiper les éventuels besoins à venir.

Les particularités fiscales de la holding

Comme vous pouvez le constater, les raisons qui président généralement à la création d’une holding sont avant tout d’ordres stratégique et opérationnel. Créer une holding pour organiser les activités de vos start-up est certainement le meilleur moyen de contrôler leur évolution et de définir facilement leurs orientations stratégiques. Par ailleurs, la holding dispose également d’atouts pour être utilisée en tant que levier d’optimisation fiscale, notamment parce que certaines conditions d’imposition sont nées de la volonté des instances d’éviter les cumuls.

Ceci se manifeste par la possibilité de choisir entre deux régimes fiscaux. Avec le régime fille-mère, l’imposition appliquée à une filiale qui distribue des dividendes à la holding ne sera que de 5%, à condition que la holding détienne les titres de la dite filiale depuis au moins 2 ans et à hauteur de 5% à minima. L’autre option consiste à choisir le régime d’intégration fiscale qui permet d’unifier les pertes et bénéfices des filiales. Pour se faire, la holding devra détenir au moins 95% du capital de la filiale ainsi que la même part de ses droits de vote.

Quel est le meilleur statut pour créer une holding ?

Afin de créer une holding pour organiser les activités de vos start-up, vous pouvez en théorie user de toutes les formes de sociétés commerciales et civiles disponibles. Cependant, dans les faits, il est important de bien étudier chacune des caractéristiques des différents statuts pour faire le bon choix. C’est là encore un point qui devrait toujours vous pousser à vous faire guider par un expert juridique. D’autant qu’avec les plateformes d’accompagnement des entreprises en ligne, on a désormais accès à une qualité de service supérieure pour un prix défiant toute concurrence.

SI plusieurs statuts peuvent éventuellement correspondre aux besoins d’une holding, c’est bien souvent la SASU qui est choisie par les initiés. D’abord parce qu’elle permet à un associé unique de contrôler plusieurs sociétés facilement et en souplesse. En effet, la liberté statutaire qui caractérise la SASU facilite l’établissement de règles d’organisation et de gestion personnalisées. En plus, il suffit d’un capital de un euro pour constituer une SASU et, surtout, la cession de titres sous ce régime est très libre, favorisant une transmission optimale aux éventuels héritiers par exemple.

Les formalités de création d’une holding

Comme pour toute société, créer une holding pour organiser les activités de vos start-up commence toujours par une rédaction soignée des statuts. On rappellera ici que la SASU est certainement le choix le plus judicieux et que l’accompagnement par un expert dans la rédaction de ses statuts est grandement conseillé pour tirer le meilleur parti de votre structure dans le futur. Viennent ensuite toutes les démarches classiques et incontournables de la création de société.

Il vous faudra donc ouvrir un compte professionnel en banque pour y déposer votre capital social puis faire paraître une annonce légale dans un journal assermenté pour faire connaître aux tiers la naissance de votre structure. Pour ces deux tâches, on vous fournira des attestations qu’il faudra inclure au dossier d’immatriculation à transmettre au greffe du tribunal de commerce, contenant notamment le formulaire de création d’entreprise M0 rempli, signé et daté. On rappellera aussi que pour créer une SASU, il sera nécessaire de produire une déclaration de non-condamnation et de filiation du dirigeant. Après une semaine environ, vous recevrez votre extrait Kbis, attestant de la naissance officielle de votre holding.