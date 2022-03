Depuis l’avènement d’Internet, l’informatique est réellement devenue un équipement essentiel pour les entreprises et un outil du quotidien pour les particuliers. Mais depuis que le smartphone est à la portée de tous, puis plus encore depuis que les outils numériques collaboratifs se multiplient, la sécurité informatique est devenue une question prioritaire. Voici donc quelques pistes sur les certifications cybersécurité que devraient avoir vos freelances en sécurité informatique.

La sécurité informatique, un enjeu essentiel pour les entreprises

Il suffit de lire les journaux, en ligne bien sûr, pour constater à quel point la sécurité informatique est devenue une question de chaque instant. Élections dont on soupçonne qu’elles ont été orientées, demandes de rançons auprès d’entreprises après avoir piraté leurs données, harcèlement en ligne, chaque jour les nouvelles viennent nous rappeler qu’il est essentiel de se protéger lorsque l’on navigue sur les réseaux. Et ceci est particulièrement vrai pour les entreprises.

En effet, pour être compétitives, les sociétés d’aujourd’hui doivent s’équiper en matériel informatique toujours plus innovant. Mais cet avantage sur leurs concurrents peut aussi se transformer en faille, que les hackers « black hat » se font un plaisir d’utiliser pour les rançonner. Il est donc souvent indispensable d’engager quelques freelances en sécurité informatique, voir plus, pour optimiser la défense des entreprises.

Les certifications cybersécurités essentielles

Dans le monde informatique en général, et plus encore dans celui de la sécurité informatique, il est nécessaire pour les professionnels d’actualiser leurs compétences en permanence. L’évolution du secteur est en effet constante et celui qui arrête de se former voit ses connaissances devenir obsolètes en seulement quelques mois. Les freelances informatiques doivent donc obtenir des certifications cybersécurités pour justifier de leur niveau de compétence.

Ces certifications sont nombreuses et recouvrent bien des domaines. Citons parmi les plus essentielles, la CISA, orientée notamment vers le management des risques critiques, la protection des actifs de l’information ou l’acquisition, le développement et la mise en œuvre. Citons aussi le CISSP de la ISC, permettant de contrôler la conception, la mise en œuvre, l’architecture et le contrôle des programmes de management en cybersécurité. Mais on pourrait aussi nommer le CISM, le CRISC ou le CGEIT, la liste est infinie !

Comment recruter des freelances en sécurité informatique ?

Si la protection en ligne des entreprises et de leurs données est un domaine si stratégique, il est nécessaire de comprendre que c’est souvent le choix de vos freelances en sécurité informatique qui déterminera votre capacité à résister aux attaques. Les pirates sont en effet toujours en mouvement et n’arrêtent pas de se former. En face, beaucoup d’entreprises n’ont en plus pas les moyens d’engager une équipe dédiée à la sécurité informatique à plein temps.

Heureusement, le nombre de professionnels exerçant en freelances est en constante augmentation. Il faut seulement pouvoir les trouver, les comparer et les contacter. Pour cela, on vous recommande notamment la plateforme freelance-inforamtique.fr, réputée pour la variété des profils présentés et leur haut niveau de certification. Pour les freelances, c’est le lieu parfait pour se faire de nouveaux clients et éviter l’écran noir sur le carnet de commandes !