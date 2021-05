On connaît Cannes pour son Festival du Film, pour sa magnifique Croisette ou pour le luxe et le glamour qui caractérisent cette cité du Sud pas comme les autres. La ville est un pôle d’attractivité pour de nombreux touristes en quête de cieux cléments ou de curieux qui veulent toucher du bout des doigts la vie luxueuse de la French Riviera mais c’est aussi un terrain idéal pour les professionnels. En effet, organiser un séminaire à Cannes est toujours synonyme de réussite. Explications.

Cannes, un lieu idéal pour les séminaires d’entreprise

Si Cannes est un lieu magique, c’est à la fois pour son cadre naturel et pour la qualité des gens qui y prospèrent. C’est ainsi que la ville s’est forgée une double identité. Elle est le creuset idéal pour se reposer et prendre le temps de vivre tout en étant particulièrement stimulante sur le plan culturel et donc intellectuel. Organiser un séminaire à Cannes permet donc de tirer profit de ces deux aspects. Et ce d’abord via la multiplicité des activités proposées, dont la location de bateau à Cannes avec skipper est sûrement l’une des plus appréciées.

En effet, Cannes est une base arrière idéale pour voguer vers des espaces naturels uniques au monde. On pense notamment au îles Lérins, à la baie de Napoule ou encore à la crique de l’Estérel. Dans ces lieux magiques, vous et vos équipes pourrez prendre le temps de vous ressourcer, de créer des liens prompts à augmenter la productivité ou encore de manger dans des restaurants fameux comme le Nikki Beach ou le Club 55, uniquement accessibles via la mer. Vous recherchez une excursion à Cannes en bateau ? Suivez le lien !

Organiser un séminaire pour sa start-up et profiter de salles optimales

Pour organiser un séminaire dans les meilleures conditions, un cadre naturel préservé et des restaurants de premier choix ne sont pourtant pas suffisants. En effet, bien que ces réunions un peu à part dans le quotidien du travail permettent quelques frivolités, l’objectif reste tout de même de travailler. Pour cela, il faut donc des structures adaptées, des salles de réunions efficaces et des hôtels de qualité pour que chacun des participants puisse trouver un repos bien mérité.

Pour cela, Cannes pourvoit à tous les besoins. La qualité des infrastructures de la ville n’est plus un secret pour personne. Certes, les palaces et autres hôtels de grand luxe ne seront pas forcément accessibles à tous les budgets, mais il existe un grand nombre de solutions d’hébergements variées. Le territoire cannois est en effet un hôte régulier de congrès et autres salons, et certains de ses fleurons architecturaux sont parfaits pour organiser un séminaire à Cannes. Le Palais des Festivals de Cannes est le premier d’entre eux.

Le Palais des Festivals de Cannes et ses atouts

Si organiser un séminaire à Cannes est aussi apprécié des start-up et des grandes entreprises, ce n’est pas seulement à cause du soleil généreux, des multiples activités nautiques ou de la qualité globale de l’hébergement. En effet, Cannes dispose surtout de salles de réunions extrêmement bien équipées et le Palais des Festivals est sûrement le bâtiment le plus emblématique de la vivacité du tourisme d’affaires sur la Croisette.

Après plus de 10 ans de rénovation et d’embellissement, le Palais des Festivals présente aujourd’hui une façade lumineuse, à l’architecture fluide et sobre et aux équipements des plus sophistiqués. Le Grand Auditorium Louis Lumière, avec plus de 2300 places assises, peut accueillir n’importe quel congrès ou séminaire dans des conditions optimales. Du design aux fonctionnalités, tout a été pensé pour le confort des travailleurs en voyage. On vous y attend !