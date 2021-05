Dans un monde où le service informatique est devenu un pôle essentiel au service de la compétitivité des entreprises, il est indispensable à ces dernières de pouvoir compter à la fois sur des outils performants et adaptés à l’activité ou des équipements toujours actualisés en fonction des avancées techniques, mais aussi et surtout à une direction particulièrement compétente. Ainsi, la DSI prend de plus en plus d’importance dans la hiérarchie des entreprises connectées.

Pourtant, il n’est pas toujours facile de recruter des personnels compétents à ce poste. En effet, celui-ci nécessite une veille constante pour se mettre à la page et donc du temps à consacrer à la tâche. Par ailleurs, ce poste de dépenses peut se révéler trop élevé pour les entreprises de petite ou de moyenne importance. Déléguer sa direction du système d’information permet ainsi d’optimiser le fonctionnement interne, tout en maîtrisant les coûts et en améliorant la productivité de l’entreprise. Explications.

La DSI, c’est quoi ?

Sous le terme DSI, pour direction du système de l’information, on désigne généralement une personne, ou un groupe d’individus dans les structures importantes, qui prend en charge le système informatique d’une société. Il a alors pour objectif de mettre les équipements, les outils et les compétences du service informatique au service de la stratégie globale de l’entreprise. Aujourd’hui, ce poste est absolument majeur dans toutes les entités économiques et se doit donc d’être pourvu avec attention car la multiplication des possibilités offertes par l’informatique demande un niveau d’expertise de plus en plus élevé.

Les métiers de la DSI recrutent principalement parmi les titulaires de cursus orientés vers l’informatique mais aussi vers le management ou la communication. Le rôle de ce type de collaborateur est en effet si central qu’il se doit d’être doté de multiples compétences. Les acquis techniques sont bien sûr essentiels mais ils ne suffisent généralement plus. Des compétences managériales, des aptitudes relationnelles et le sens de la communication sont indispensables pour pouvoir apporter un vrai plus à l’entreprise. Et c’est pourquoi, la plupart préfèrent déléguer son système d’information, via une DSI externalisée. Ceci offre de nombreux avantages aux structures qui franchissent le cap, tant en termes de ressources humaines, de gain de temps ou d’optimisation de la productivité.

Les rôles de la DSI

La DSI doit d’abord pouvoir compter sur des experts informatiques, capables d’associer les dernières technologies produites dans le domaine aux objectifs de l’entreprise. Son rôle est donc avant tout technique mais ce n’est plus là sa seule attribution. En effet, aujourd’hui, un membre de la DSI se doit aussi d’être capable d’analyser les données et de participer aux grandes décisions stratégiques de l’entreprise par l’apport d’un savoir et d’une vision. Des tâches multiples qui nécessitent une implication de tous les instants et génèrent parfois des difficultés à répondre aux besoins en interne.

Par ailleurs, tout bon directeur informatique est aujourd’hui partie prenante du processus de recrutements des nouveaux informaticiens de l’entreprise. C’est là une tâche chronophage mais indispensable pour pouvoir maintenir le niveau de compétitivité de l’entreprise. En parallèle, la DSI se doit de répondre à des besoins matériels, comme par exemple la planification des budgets ou l’élaboration de la stratégie informatique.<.strong> Déléguer son système d’information permet donc de libérer un grand nombre de vos collaborateurs.

Déléguer sa direction du système d’information pour gagner en sécurité

Toutes ces attributions demandent du temps et de l’énergie ainsi que l’actualisation permanente des connaissances des collaborateurs. Entre les exigences managériales, la supervision des équipements et la gestion des affaires quotidiennes, les membres de la DSI des entreprises sont aujourd’hui des individus pressurisés et il en résulte que leur action peut parfois manquer d’efficacité. En interne, mieux vaut donc prioriser les aspects stratégiques et laisser à des experts qualifiés le soin de procéder à la veille et à l’actualisation des outils et process. C’est pourquoi, on recommande vivement de déléguer son système d’information pour assurer un fonctionnement plus serein à l’entreprise et surtout protéger son activité.

La sécurité informatique sera en effet l’un des enjeux majeurs de notre siècle. Toute société connectée accumule aujourd’hui un grand nombre de données qui font la convoitise des pirates et autres personnes malintentionnées. En outre, ne pas actualiser son système informatique, c’est prendre le risque de voir apparaître des défaillances. La délégation de tout ou partie des attributions de la DSI à un partenaire extérieur fiable comme OTO Technology, c’est donc d’abord préserver la continuité de l’activité et garantir la sécurité de votre entreprise. Deux aspects dont toutes les grandes entreprises ont compris l’importance capitale et le caractère ssentiel.

Être à la pointe de la technologie informatique à moindre coût

La sécurité informatique est aujourd’hui essentielle mais elle ne sert à rien si votre activité ne peut s’épanouir. Et pour cela, l’un des aspects essentiels de votre développement doit concerner l’utilisation et l’intégration d’outils pertinents en termes d’équipements informatiques. Dans un domaine où l’innovation est constante, il est en effet indispensable que vos équipes informatiques soient capables d’opérer une veille efficace pour identifier, sélectionner et intégrer les outils les plus pertinents pour vous. Ce qui demande du temps, de l’argent et des ressources humaines, en faisant un aspect souvent négligé par les structures aux budgets limités.

Déléguer sa direction du système d’information permet ainsi de profiter d’une équipe dont l’informatique et ses avancées figurent parmi les priorités du quotidien. Cette entité experte vous assure de voir intégrées à votre entreprise toutes les dernières technologies les plus pertinentes et ainsi de voir votre stratégie digitale optimisée en permanence. Et ceci permettra en outre à vos équipes de se concentrer plus facilement sur des tâches internes à forte valeur ajoutée pour le développement et la sécurité de l’entreprise !

Une DSI externalisée pour optimiser sa productivité

Déléguer sa direction du service d’information permet par ailleurs d’optimiser sa productivité au quotidien, notamment en évitant les risques liés à la suspension d’activité. Aujourd’hui, un problème technique sur le réseau informatique peut générer un arrêt de la production dans les industries ou bien bloquer la communication entre les différents services. Tous événements qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la productivité et sur la satisfaction des clients en général.

Grâce au soutien d’équipes expertes, capables de vous proposer et de mettre en place des plans de reprise d’activité en cas de panne, vous limitez à la fois l’occurrence des périodes d’interruption d’activité et le temps nécessaire à la reprise. Des points essentiels pour assurer la pérennisation de votre activité et éviter les pertes financières dues à ces événements car la continuité du service est désormais un critère incontournable pour assurer la fidélisation de votre clientèle.

Anticiper le changement et assurer son leadership grâce à une DSI externalisée

Il devient évident aujourd’hui que la DSI dispose d’une place déterminante dans le processus de décision stratégique des entreprises. En effet, elle est à la fois le moteur de l’innovation technologique, une force de proposition pour améliorer les process internes de l’entreprise et un vecteur d’optimisation des conditions de travail dans l’entreprise. Savoir déléguer son système d’information à un partenaire spécialisé, c’est donc l’assurance d’être toujours soutenu par ce qui se fait de mieux dans le domaine informatique et ainsi pouvoir affirmer des ambitions étendues.

Les experts de OTO Technology par exemple ne sont pas seulement des sous-traitants proposant un service de qualité sur commande. Leur fine connaissance du domaine informatique permet aux entreprises clientes de s’appuyer sur des compétences à haute valeur ajoutée et ainsi d’adapter leur stratégie globale aux réalités du marché. Mieux encore, une DSI externalisée chez un expert favorise la mise en place d’outils performants bien avant la concurrence. Et dans un monde où l’anticipation technologique sera à coup sûr un critère déterminant pour s’imposer, ce type de partenariat deviendra un outil essentiel à la conquête de nouvelles parts de marché.

Un partenaire IT performant, l’allié essentiel des entreprises ambitieuses

Si déléguer sa direction du système d’information est indispensable pour développer rapidement ses outils, ses méthodes de travail et donc ses ambitions, ce choix peut aussi s’inscrire dans une vision plus globale du développement digital. Aujourd’hui, c’est en effet autant le choix d’équipements et d’outils informatiques performants que la bonne élaboration de sa stratégie de communication digitale qui font la réussite des entreprises connectées. Et un expert comme OTO Technology à vos côtés garantit l’affûtage de vos atouts dans ces univers connexes mais pourtant différents.

En effet, ce type de partenaire ne se propose pas seulement de prendre en charge l’externalisation de votre DSI. Il peut aussi vous aider à développer la qualité de votre service en ligne, en élaborant par exemple des sites internet aux fonctionnalités pertinentes. Ceci est particulièrement important dans un contexte de développement du e-commerce notamment. Mais ils peuvent aussi se charger de l’optimisation du SEO de vos pages ou de la mise en place de stratégies de netlinking pertinentes, génératrices de trafic sur vos sites et donc de revenus pour votre structure.