A l’ère de la digitalisation croissante des outils de travail, les enjeux de la cybersécurité en entreprise sont désormais prioritaires afin d’assurer la sécurité des données et des salariés dans le cadre d’une stratégie globale efficiente et plus résiliente face aux cyberattaques. L’optimisation des politiques de cybersécurité est donc essentielle pour la survie d’une entreprise surtout quand on sait que les cybercriminels usent de moyens de plus en plus perfectionnés pour pirater des systèmes d’information.

Un système informatique plus connecté donc plus vulnérable face aux attaques

Face à l’importance grandissante de la data et du cloud, les entreprises doivent désormais gérer quotidiennement les questions liées à la cybersécurité afin de s’adapter continuellement au contexte et mettre en place des outils performants de cyberdéfense.

Cette transformation numérique a profondément bouleversé le monde de l’entreprise qui évolue désormais dans une conjoncture de risques accrus, toujours plus graves et plus nombreux.

Les entreprises se développement ainsi dans un univers ultra connecté et interconnecté avec une mobilité croissante des données sur tous types de supports : smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Cela implique donc une répartition plus disparate des applications sur de nombreux serveurs physiques et virtuels, dans le cloud notamment, rendant leur sécurisation plus complexe. Les services dans le cloud se multiplient d’ailleurs très rapidement, offrant de nouveaux usages et connexions réseaux, engendrant ainsi de nouvelles failles de sécurité et donc une vulnérabilité plus grande.

Parmi les cibles, même si les grandes entreprises sont particulièrement touchées par les attaques informatiques, toutes les entreprises sont concernées par ce sujet. De nombreuses PME intègrent désormais les enjeux de la cybersécurité dans leur logique de fonctionnement pour mieux faire face et anticiper les menaces informatiques. (En savoir plus ici)

Le nombre de cyberattaques s’est multiplié ces dernières années. Elles auraient augmenté de 25% dans les grandes entreprises au cours de l’année 2019. De manière générale, 80% des entreprises ont révélé avoir été victimes d’au moins une cyberattaque l’année passée. Ces attaques prennent différentes formes afin de mieux déjouer les mesures prises par les entreprises et déstabiliser leur organisation.

Quelles cybermenaces pèsent sur les entreprises ?

Les entreprises et les PME doivent constamment se réinventer pour se prémunir face aux cybermenaces. Les menaces les plus importantes auxquelles les entreprises sont confrontées sont le malware, le phishing et le ransomware. Ces attaques extérieures sont extrêmement sophistiquées et permettent aux hackers de s’introduire dans les réseaux informatiques de ces sociétés dans le but de leur soutirer des données personnelles ou de grosses sommes d’argent.

Ces attaques peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l’activité d’une entreprise et ses salariés : l’usurpation d’identité, l’infection des SI par les malwares, le vol et la perte de données personnelles, le blocage par ransomware et le déni de service. Ces effets représentent des coûts importants, autant sur le plan financier, humain que technique. Le chiffre d’affaires d’une société peut rapidement s’effondrer suite à ces dommages. Par exemple, la cyberattaque subie par la chaîne de télévision TV5 Monde en 2015 lui aurait couté plus de 20 millions d’euros.

L’indisponibilité des services informatiques peut ainsi paralyser sur le long terme le fonctionnement d’une entité. La réputation de l’entreprise peut également se trouver indirectement impactée par ces usages malveillants car ceux-ci induisent un ralentissement des activités et des défaillances informatiques.

Ces différents risques augmentent lorsque les utilisateurs ignorent ou méconnaissent les consignes élémentaires de sécurité alors que les outils cloud sont de plus en plus utilisés. Cela entraîne une vulnérabilité permanente des données numériques et des entreprises de plus en plus exposées aux cyberattaques. Il est donc important, pour une société, de développer une culture de responsabilité et de vigilance auprès de l’ensemble des salariés afin de limiter les dégâts.

Des solutions pour protéger son entreprise

De nombreuses entreprises se sentent démunies face aux enjeux de sécurité informatique. C’est pour cette raison qu’elles font souvent appel à des experts cybersécurité qui ont les connaissances et les compétences nécessaires pour répondre efficacement aux attaques. Ce sont souvent les DSI (Directeurs des Services d’Information) et les RSSI (Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information) qui se positionnement comme garants de la cybersécurité en entreprise. Ils mettent en place un équipement de sécurité informatique adapté à l’infrastructure et sensibilisent les employés au cyber risques.

Quelques bonnes pratiques sont indispensables pour mieux protéger son entreprise, à savoir : le cryptage des communications, la réalisation et le suivi d’audits de sécurité, la mise à jour régulière du matériel et des logiciels, le contrôle régulier de la conformité, la sécurisation des données et des périphériques internés et externes. Au préalable, toute entreprise doit instaurer une politique de sécurité des SI claire, explicite et régulière. Elle doit ensuite être diffusée auprès de tous les salariés afin qu’ils aient conscience des risques et qu’ils adaptent ainsi leur comportement. Un plan d’actions est ensuite réalisé et peut inclure des formations, séminaires, réunions et chartes dédiées afin de sensibiliser au maximum le personnel concerné.

Face aux cyberattaques, les entreprises disposent de différents moyens pour se prémunir des risques : sensibiliser leurs collaborateurs, investir dans des logiciels performants et efficients de cyberdéfense, adopter des outils sécurisés et une stratégie de résilience adaptée à l’entreprise.