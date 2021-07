La création d’entreprise est aujourd’hui le moteur de la croissance économique. Porté par de très nombreuses mesures gouvernementales, cet engagement, qui peut être individuel ou collectif, nécessite une bonne organisation et planification pour être réussi. Le business model, ou modèle économique en bon français, constitue la trame de tout projet pertinent et se doit d’être élaboré à l’aune de critères précis, étudiés notamment de l’étude de marché préalable à tout projet de création d’entreprise. Et ceci d’autant plus pour une startup.

Concrètement, le business model est un tableau synthétique de la valeur ajoutée d’une entreprise. Il doit donc inclure des paramètres comme la façon de présenter le produit ou le service proposé, le type de clients potentiellement intéressés par l’offre, les partenaires indispensables à la croissance du projet ou encore les différents canaux de vente et la stratégie financière. Dans cet article, nous vous présentons l’intérêt de construire, en amont d’un projet, un modèle économique très précis et plus précisément les différents business model pertinents pour une startup. Explications.

De l’importance de choisir son business model

Toute entreprise, startup ou pas, a pour objectif de prospérer. Afin d’atteindre ses buts commerciaux, chaque entité se doit donc de bien étudier en détail les tendances du secteur dans lequel elle évolue, les forces et les faiblesses de son offre et surtout la valeur ajoutée qu’elle apporte à un domaine d’activité. Afin de faire différemment, moins cher ou plus efficacement. L’étude de marché préalable à toute création d’entreprise est donc un outil essentiel. C’est là l’occasion de construire une stratégie commerciale efficiente sur la base d’un business model pertinent et durable.

Pour choisir parmi les différents business model pour une startup, il convient donc d’abord d’analyser le marché par le prisme macroéconomique. Ceci implique d’étudier les tendances générales de consommation, les nouvelles attentes contemporaines mais aussi les contraintes administratives ou juridiques ainsi que les comportements des acheteurs. Le business model de sa startup doit aussi être choisi en fonction du secteur de votre entreprise en étudiant les habitudes des concurrents et celles des cibles potentielles de votre business.

Différents business model pertinents pour une startup

Il existe une grande variété de business model différents, notamment dans le secteur des startup. La franchise permet par exemple de créer des réseaux de nombreux points de vente bénéficiant de l’exposition large et reconnue d’une marque. L’économie numérique a accouché de modèles nouveaux comme l’essai gratuit, popularisé par les plateformes qui offrent un service de base totalement gratuit aux utilisateurs puis leur proposent un service premium plus quantitatif ou qualitatif. Le modèle de l’imprimante peut lui être utile à ceux qui veulent tirer des bénéfices de la vente d’accessoires indispensables en vendant le produit d’appel à prix coûtant.

Également issu de l’économie numérique, le modèle collaboratif ou ouvert, permet à des entreprises de se rémunérer en tant qu’intermédiaire lors de transactions entre utilisateurs. Les réseaux sociaux ont aussi promu le développement du financement par la publicité qui permet de susciter l’intérêt de nombreux annonceurs en mettant à leur disposition une communauté d’utilisateurs. On pourrait aussi citer l’abonnement qui permet de sécuriser les revenus d’une entreprise sur le moyen et long terme ou encore la gamification qui facilite la fidélisation du client en instillant une dose de ludique dans le commerce. Comme vous le voyez, choisir parmi les différents business model pertinents pour une start up demande une analyse très fine des besoins de sa marque tant les possibilités sont nombreuses.

Bien choisir son business model

On rappelle avant tout que la stratégie définie par le business model d’une entreprise est la pierre d’achoppement de toute réussite commerciale. Trouver une idée innovante est bien sûr le premier pas vers le succès mais la différence entre un entrepreneur qui s’inscrit durablement comme un acteur majeur de son secteur d’activité et un autre moins en réussite s’explique toujours par la pertinence du business model choisi. Il est donc particulièrement important de prendre le temps de la réflexion avant de se lancer et surtout de pouvoir compter sur une méthode sûre et efficace pour choisir parmi les différents business model pertinents pour une startup.

C’est pourquoi on vous recommande vivement de mettre à profit les divers conseils dispensés par des entités expertes en optimisation de la stratégie des entreprises, comme ceux proposés sur le site Partners-finances.fr. Non seulement vous y trouverez des dossiers, des informations et des actualités en lien avec le monde de l’entrepreneuriat mais surtout vous pourrez profiter d’outils très efficaces pour sélectionner le business model le plus adapté à votre activité, notamment la méthodologie « Business Model Canvas ». a l’aide de ce tableau bien pensé, vous serez sûr de maîtriser tous les paramètres de votre projet et pourrez atteindre vos objectifs en toute sérénité !