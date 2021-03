Le jeu de casino en ligne est un divertissement qui vous intéresse, mais vous êtes un peu réticent parce que vous ignorez encore son mode de fonctionnement. Rassurez-vous! Découvrez ici toutes les explications pour mieux comprendre le fonctionnement d’un casino en ligne ainsi que les technologies utilisées pour satisfaire les joueurs.

Les technologies utilisées par les casinos en ligne

À l’ère du numérique, le jeu de casino en ligne a le vent en poupe. Les opérateurs de casino en ligne permettent aux joueurs de prendre part au jeu grâce à des logiciels comme Amaya Gaming. D’autres utilisent des technologies comme Playtech, Realtime Gaming ou encore Microgaming. Si ces logiciels équipés d’un OCR peuvent faire oublier le croupier d’un casino terrestre, quelques rares opérateurs de jeux de hasard proposent le mode live dealer. Un opérateur comme Supergame casino vous donne la possibilité de jouer avec un croupier réel que vous voyez en direct.

La technologie OCR ou optical character recognition (en français: reconnaissance optique de caractères) sécurisent les données personnelles des joueurs ainsi que les moyens de paiement. Les résultats de vos jeux ne dépendent que d’un homme et non d’une machine qu’on peut trafiquer.

Le fonctionnement d’un casino en ligne

Les casinos en ligne nécessitent un investissement en personnel et en technologie. Pour qu’un casino en ligne fonctionne comme il se doit, il lui faut d’abord un directeur technique, des chefs de table. Il faut aussi des assistants virtuels ainsi que plusieurs croupiers qui se relayent à tour de rôle.

Le baccarat, le blackjack et la roulette sont les divertissements les plus proposés par les casinos en ligne. La plupart des casinos en ligne sont composés de trois pièces. La première est le studio que vous voyez en direct. La partie technique et logicielle ainsi que le personnel technique se retrouvent dans la deuxième pièce et la dernière salle est celle des analystes.

Les autres composants du casino en ligne

Pour un meilleur fonctionnement, les casinos en ligne s’appuient sur d’autres composants. Ceux-ci sont utiles pour que le jeu se déroule dans des conditions équitables pour le joueur.

La roulette

Il est pratiquement impossible de ne pas retrouver une roulette dans un casino en ligne. Si ces roues ont leurs capteurs intégrés et leurs interfaces logicielles de casino avec elles, c’est parce que les casinos collaborent avec les concepteurs de jeux de casino en ligne.

Le croupier

Cet employé d’établissement de jeux qui justifie d’un casier judiciaire vierge est chargé d’animer virtuellement la table de jeu. Ses actions peuvent être aujourd’hui traquées par les joueurs grâce à une carte à puce.

L’unité de contrôle du jeu

L’unité de contrôle est d’une grande importance dans le dispositif d’un casino en ligne. C’est à elle que sont connectées toutes les tables de jeu. Bien qu’elle ait pour rôle d’encoder la vidéo en cours de lecture, vous remarquerez qu’elle est une toute petite boîte. Sans l’unité de contrôle, le jeu en direct ne peut pas être effectué.

Les caméras

Les caméras sont d’autres composants du casino en ligne assez utiles pour la diffusion en direct. Ces caméras qui sont la première ligne de défense des casinos en ligne retransmettent en temps réel les parties de roulette sur les écrans de votre ordinateur ou votre smartphone.

Le moniteur

Si le croupier peut voir les joueurs en ligne et même ce qu’ils voient sur leurs écrans, cela est possible grâce au moniteur. C’est le moniteur qui permet au croupier de prendre les bonnes décisions et de suivre les mises pouvant être placées ou fermées.

À présent, vous en savez un peu plus sur le fonctionnement des casinos en ligne et les technologies des casinos en ligne. Comme vous pouvez le constater, ces établissements de jeux en ligne utilisent des dispositifs qui permettent aux joueurs de profiter d’un haut degré de sécurité et de confort.