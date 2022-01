Les serres automatiques constituent une excellente protection contre les conditions météorologiques défavorables, mais beaucoup ne réalisent pas que les facteurs extérieurs ont un impact significatif sur ce qui arrive à vos plantes à l’intérieur de la serre. Il existe des conditions optimales dans lesquelles les plantes s’épanouissent et il peut être difficile de trouver ce point idéal si l’on tient compte de toutes les variables environnementales, notamment la lumière et le rayonnement solaire, le vent, la pression atmosphérique et l’humidité relative, ainsi que la pluie et les précipitations. Créez l’environnement idéal pour vos plantes avec priva.

Créez des environnements propices avec succès

Les cultures peuvent être des choses fragiles et, comme les humains, elles réagissent bien dans de bonnes conditions. L’automatisation des serres ou automatic greenhouse vous permet de créer un environnement sur mesure pour vos cultures, capable d’offrir une solution réactive aux influences extérieures qui pourraient autrement compromettre le rendement de vos cultures.

Arrosez correctement à chaque fois

Avec l’arrosage manuel, il peut être facile de sur arroser ou d’arroser insuffisamment vos plantes. Pour être précis, vous devez respecter un bon calendrier afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’incohérences. Assurez la précision en établissant un calendrier qui peut être ajusté en fonction du type de culture, de la qualité, du rendement et des paramètres de la station météorologique locale.

Enregistrer votre ruissellement

Votre écoulement d’eau peut vous renseigner sur la santé de votre plante. Selon le type de culture, le stade de croissance et la méthode de culture, votre écoulement varie, mais peut se maintenir autour de 20 %.

Un système de contrôle automatisé des serres utilise des capteurs pour surveiller et mesurer votre écoulement à votre place. Les données recueillies peuvent ensuite être utilisées pour assurer la conformité avec la législation locale si nécessaire et vous donner une mesure précise des dépenses.

Éliminez les incertitudes

Comme il est difficile de contrôler manuellement toutes les variables qui peuvent affecter vos plantes et donc votre rendement, nous vous conseillons d’installer un bon contrôleur dans votre serre. Cela vous évitera d’avoir à deviner ce qui se passe.

Un bon système d’automatisation surveillera également votre climat, votre zone racinaire, enverra des alertes en cas de problème et vous permettra de tout gérer par un accès à distance sur n’importe quel appareil.

Un contrôle total de votre environnement

En fonction de la taille, du type et de la structure de votre serre, un bon système gérera des facteurs tels que :

Les évents

Le chauffage

Le refroidissement

L’éclairage

La température

CO2

Irrigation

Toit (s’il est rétractable)

Quels sont les avantages globaux d’une serre automatisée ?

Les avantages généraux de l’automatisation de vos opérations de culture sont vastes et abondants. Quelle que soit la façon dont vous cherchez à développer votre entreprise de culture, l’automatisation offre des avantages universels qui vous permettent d’atteindre vos objectifs – et même plus.

Diminuez vos coûts de main-d’œuvre

En réduisant la quantité de travail manuel, vous diminuez les coûts de main-d’œuvre et libérez les travailleurs pour qu’ils puissent se concentrer sur d’autres domaines importants. C’est parfait si vous cherchez à développer votre entreprise ou à introduire de nouvelles compétences chez vos travailleurs.

Soyez précis

Sachez exactement ce qui se passe dans votre serre et prenez des décisions fondées sur des faits et non des hypothèses. La technologie et l’équipement existent pour votre bénéfice en tant que cultivateur !

Augmentez la qualité et le rendement

Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas vous améliorer. L’automatisation vous permettra d’améliorer la qualité et le rendement, de tirer des enseignements des cycles de culture précédents et d’obtenir une meilleure rentabilité des investissements (ROI).