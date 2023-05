Dans cet article, vous découvrirez les bases du langage HTML, incontournable pour créer et modifier des pages web. Vous apprendrez comment structurer votre contenu, insérer des liens et des images et, enfin, mettre en forme votre texte grâce aux balises HTML. À la fin de cet article, vous aurez une compréhension solide des fondamentaux du HTML et serez prêt à vous lancer dans la création de vos propres pages web.

Qu’est-ce que le HTML ?

Le HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balisage permettant de structurer, formater et présenter le contenu sur le web. Il s’agit du langage de base utilisé par les navigateurs pour afficher des pages web. Le HTML est composé de balises qui déterminent la structure et l’apparence du contenu. Ces balises sont entourées de crochets angulaires <> et sont généralement utilisées par paires, avec une balise ouvrante et une balise fermante (par exemple, <h1> et </h1> ).

La structure d’une page HTML

Il est important de comprendre la structure d’une page HTML, car elle constitue la base de votre contenu. Voici un exemple simple de structure de page HTML :

< !DOCTYPE html> <html> <head> <title>Titre de la page</title> </head> <body> <h1>Titre principal</h1> <p>Paragraphe de texte.</p> </body> </html>

Le doctype < !DOCTYPE html> indique au navigateur qu’il s’agit d’une page HTML5. Les éléments <html> et </html> encadrent tout le contenu de la page. Le contenu situé dans la balise <head> (comme le titre de la page) ne s’affiche pas dans le navigateur, mais fournit des informations aux moteurs de recherche et autres outils en ligne. Le contenu à afficher sur la page se trouve dans la balise <body> .

Les balises HTML courantes

Les balises HTML sont utilisées pour définir la structure et le format de votre contenu. Voici quelques balises courantes dont vous devrez connaître les fonctions pour créer des pages web.

Les balises de texte

Les balises de texte servent à mettre en forme le contenu de votre page. Voici quelques exemples :

Les balises de titre : <h1> à <h6> permettent de créer des titres de différentes tailles, <h1> étant le plus grand et <h6> le plus petit.

à permettent de créer des titres de différentes tailles, étant le plus grand et le plus petit. La balise de paragraphe : <p> définit un paragraphe de texte.

définit un paragraphe de texte. Les balises de liste : <ul> pour les listes non ordonnées (à puces) et <ol> pour les listes ordonnées (numérotées). Les éléments de la liste sont définis par la balise <li> .

Les balises de lien et d’image

Pour insérer des liens et des images dans votre page, vous pouvez utiliser les balises suivantes :

La balise de lien : <a href="URL">Texte du lien</a> crée un lien hypertexte vers une autre page ou un autre site.

crée un lien hypertexte vers une autre page ou un autre site. La balise d’image : <img src="URL" alt="Description de l'image"> insère une image à partir d’une URL. La description de l’image est importante pour l’accessibilité.

Mise en forme du texte avec le HTML

En plus de structurer le contenu, le HTML permet de mettre en forme le texte. Voici quelques balises utiles pour cela :

La balise de gras : <strong> met en gras le texte qu’elle encadre.

met en gras le texte qu’elle encadre. La balise d’italique : <em> met en italique le texte concerné.

met en italique le texte concerné. La balise de citation : <blockquote> crée une citation, généralement affichée avec une marge et une police différente.

Apprendre le langage HTML est essentiel pour créer et modifier des pages web. En maîtrisant les bases présentées dans cet article, vous serez en mesure de structurer et de formater efficacement votre contenu, d’insérer des liens et des images, et de mettre en forme le texte à l’aide des balises HTML.

N’hésitez pas à vous référer à cet article pour vous aider dans vos premiers pas avec le HTML, et continuez à explorer les nombreuses ressources disponibles en ligne pour approfondir vos connaissances. Avec un peu de pratique, vous serez bientôt capable de créer des pages web attrayantes et professionnelles.