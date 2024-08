Dubaï, Émirats Arabes Unis – INOI, une marque européenne d’électronique, annonce fièrement le lancement d’une garantie internationale de 777 jours, une première dans l’industrie. Cette période de garantie inégalée reflète l’engagement indéfectible d’INOI envers la qualité, la satisfaction client et l’innovation.

Établir une nouvelle norme en matière de confiance des clients

À une époque où la confiance des clients dans la durabilité des produits est primordiale, l’introduction par INOI d’une garantie de 777 jours établit une nouvelle référence. Cette initiative révolutionnaire souligne le dévouement de l’entreprise à fournir des produits de premier ordre sur lesquels les utilisateurs peuvent compter pendant une période prolongée.

Couverture complète pour une tranquillité d’esprit

La garantie internationale de 777 jours offre une couverture complète, garantissant que les clients d’INOI reçoivent le meilleur support et service possibles. Cette initiative couvre non seulement les défauts de fabrication, mais s’étend également au support logiciel, offrant une approche holistique du service client inégalée dans l’industrie.

Portée globale avec une approche locale

Comprenant les besoins diversifiés de sa clientèle mondiale, INOI s’assure que la garantie internationale de 777 jours est soutenue par un réseau solide de centres de service et de partenaires à travers le monde. Ce réseau étendu garantit que les clients reçoivent un service rapide et efficace, peu importe leur localisation.

Engagement envers l’innovation et l’excellence

« INOI a toujours été à l’avant-garde de l’innovation », a déclaré le président d’INOI. « Le lancement de notre garantie internationale de 777 jours témoigne de notre confiance dans la qualité de nos produits et de notre dévouement envers nos clients. Nous croyons que cette initiative renforcera davantage notre réputation en tant que marque qui privilégie la satisfaction et la fiabilité des clients. »

À propos d’INOI

INOI est une marque européenne d’électronique enregistrée aux États-Unis. La société se spécialise dans le développement et la production d’appareils mobiles modernes, offrant une large gamme de smartphones et de tablettes innovants sous Android, de téléphones fonctionnels et d’appareils qui allient parfaitement technologie avancée et design élégant. En plus du matériel, INOI développe des logiciels et du contenu numérique pour améliorer considérablement l’expérience utilisateur.

Tarification et positionnement :

INOI propose des produits dans les segments abordables et intermédiaires, garantissant une haute qualité à un prix raisonnable.

Qualité :

INOI contrôle strictement toutes les étapes de la production pour garantir la haute qualité de ses appareils. Nous utilisons des technologies et des innovations avancées pour répondre et dépasser les attentes de nos clients.

Avantages de la coopération et équipe professionnelle :

Avec 30 ans d’expérience sur le marché, nous comprenons les besoins des distributeurs et des clients finaux, offrant des conditions favorables et un support complet, rendant la coopération avec nous facile et professionnelle.

Siège social :

– Opérations : Dubaï, Émirats Arabes Unis

– Conception et Marketing : Nice, France

– Nom : Fariza Rafiqzoda

– Email : press@inoi.com

– Site Web : [www.inoi.com](http://www.inoi.com)

Pour plus d’informations sur INOI et ses produits, visitez [www.inoi.com](http://www.inoi.com).