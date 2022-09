Les services bancaires sont très diversifiés et désormais disponibles sur le web. Ainsi, il est possible de contracter un prêt en ligne depuis son domicile. Tout le processus de demande et d’approbation du crédit s’effectue sur Internet. Il faut cependant avoir connaissance de certains détails pour éviter toute mésaventure dans ce processus. Voici quelques aspects à prendre en compte.

Choisir son type de crédit en fonction de son projet

Tout d’abord, il convient de décider du type de crédit en ligne qui conviendra à votre projet. En effet, il en existe plusieurs sortes. Vous pouvez opter pour différents crédits à la consommation. Ils sont généralement dédiés à une dépense particulière. Dans cette situation, il vous sera demandé des justificatifs pour prouver que le prêt a vraiment été utilisé comme prévu.

Il est aussi possible de solliciter un prêt personnel. Dans ce cas, vous n’avez pas à justifier l’usage que vous en ferez. Une autre sorte de crédit est le crédit renouvelable. Il constitue une réserve d’argent qui diminue à chaque utilisation. Cette réserve est renouvelée tant que vous vous acquittez des mensualités. Pour choisir l’un ou l’autre de ces types de crédit, il vous faut clairement définir votre projet au préalable. En effet, le budget nécessaire à la réalisation de ce projet déterminera le montant du prêt. Le montant total de vos prêts ne doit pas dépasser les 30 % de vos revenus.

Bien comprendre les modalités de remboursement et prendre des précautions

Il vous faut être attentif au taux d’intérêt de base et au taux annuel effectif global (TAEG) de votre emprunt. Ce dernier comporte le taux d’intérêt nominal, le prix de l’assurance emprunteur et les frais de dossier. Le taux d’intérêt est directement impacté par la durée du prêt. C’est un détail dont il faut tenir compte. De plus, le taux d’intérêt ne doit pas dépasser le taux d’usure. Ce taux est le taux maximal auquel il est possible d’emprunter. Il est actualisé tous les trois mois par la Banque de France.

La durée du prêt détermine aussi le montant des mensualités. Ces dernières constituent le moyen de remboursement du prêt. Elles comprennent une portion du capital du prêt, les intérêts et les frais d’assurance.

Enfin, il faut songer à souscrire une assurance emprunteur. Cela peut s’avérer utile, même si ce n’est pas obligatoire. En effet, l’assurance vous couvre au cas d’incapacité à s’acquitter des mensualités du prêt. Pensez également à vérifier s’il est possible de reporter les mensualités. L’assurance ne couvre pas toutes les situations dans lesquelles le versement des mensualités est impossible. Dans ce cas, un report des mensualités est bénéfique. Il peut s’étendre de trois à douze mois.

Vérifier la réputation de l’établissement prêteur et la qualité de son service client

Il existe de nombreuses offres alléchantes sur le web. Toutefois, il faut éviter de se baser sur les campagnes publicitaires pour prendre une décision. En effet, le risque est grand de se retrouver à rembourser un prêt coûteux sur une durée interminable. Pensez donc à vérifier la réputation des établissements bancaires. Les avis des consommateurs peuvent être utiles dans ce sens.

En outre, vous aurez peut-être besoin de discuter avec un conseiller pour une négociation. Vous pourriez en outre avoir des questions à propos des offres, des modalités de paiement ou des possibilités de report. Pour cela, des conseillers compétents doivent être disponibles et réactifs. Leurs réponses se doivent aussi d’être claires et précises. De plus, la diversité des moyens pour les joindre est à prendre en compte : téléphone, courriel, mail, etc.

Comparer les offres de différents établissements bancaires

Pour trouver le prêt qui vous convient le mieux, il vous faut comparer les offres des différents organismes financiers. Pour cela, tenez compte de tous les éléments. Effectuez les comparaisons sur la base du TAEG proposé. Ce dernier doit inévitablement figurer dans toutes les offres publicitaires. Il permet d’avoir une idée globale du coût total du crédit et de mieux le comparer aux offres concurrentes.

En résumé, les règles générales concernant les crédits bancaires s’appliquent aussi aux emprunts en ligne. Ces derniers sont toutefois plus rapides à obtenir et ne nécessitent pas de déplacements. Il suffit de prendre en compte tous les éléments importants et surtout de comparer les offres disponibles.