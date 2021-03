Les nouvelles technologies sont au fondement d’un bouleversement profond de notre société. La révolution 4.0 n’en est encore qu’à ses débuts mais on peut déjà entrevoir les formidables possibilités qu’elle offrira dans les décennies à venir. Travail, consommation ou communication sont déjà largement impactés par l’omniprésence de l’outil numérique et même nos loisirs opèrent leur transition digitale. Les nouvelles technologies transforment les jeux d’argent ? Assurément oui !

Le numérique et les jeux d’argent

Depuis l’ouverture du secteur à la concurrence, on a vu de nombreux sites de jeux en ligne prospérer sur Internet. Paris sportifs, poker et casinos sont désormais accessibles directement depuis chez soi à l’aide d’un simple smartphone. L’engouement des joueurs est croissant et il apparaît comme indiscutable que cette tendance ne pourra que s’accentuer au cours des années à venir. En effet, la technique numérique est désormais plus qu’un moyen, c’est une composante fondamentale de nos modes de vie et les nouvelles technologies transforment les jeux d’argent sur bien des aspects.

Le numérique a d’abord permis aux enseignes en ligne de toucher un vaste public, peu habitué des salles de jeux, des casinos physiques ou des PMU. Les jeunes sont particulièrement concernés, notamment avec les paris sportifs en ligne mais c’est aussi vrai pour une large fourchette d’âge de la population qui peut désormais tenter sa chance sur Internet. Le dynamisme des comparateurs comme Casinoenlignefrance.com qui permettent de dénicher le meilleur casino en ligne france 2021 sur les réseaux démontre d’ailleurs toute la vivacité d’un secteur appelé à devenir de plus en plus populaire.

Les nouvelles technologies transforment les jeux d’argent pendant la crise du Covid 19

En outre, la crise du Covid 19 a donné un coup d’accélérateur à l’expansion du jeu en ligne. La fermeture des lieux dédiés au jeu comme les casinos mais aussi le manque d’activités et de relations sociales a poussé les Français à chercher de nouvelles possibilités de divertissement. C’est donc sur les réseaux qu’ils ont trouvé leur bonheur. Les nouvelles technologies transforment les jeux d’argent mais elles sont aussi à l’origine de l’évolution du profil type du joueur.



En effet, grâce à l’extension de la zone virtuelle de chalandise des casinos en ligne par exemple, le développement d’outils toujours plus perfectionnés et la créativité de ces enseignes innovantes, le goût pour le jeu semble croître et toucher désormais des couches de la population naguère peu intéressées. Pour tromper l’ennui ou vivre des sensations fortes, de nombreux individus se sont rendus sur les sites de jeux en ligne et, séduits par le modèle, risquent fort de devenir des consommateurs réguliers.

Les perspectives pour les jeux d’argent en ligne

Mais si les nouvelles technologies transforment les jeux d’argent, c’est d’abord et avant tout grâce à l’utilisation de techniques spécifiquement liées au numérique. Les casinos en ligne par exemple conçoivent des jeux « hybrides » qui combinent l’accessibilité et la simplicité d’utilisation des machines à sous virtuelles par exemple à la présence d’un croupier en live. Ceci améliore l’attractivité des sites et permet plus d’immersion dans le jeu, un point essentiel pour fidéliser le consommateur.

La réalité virtuelle sera aussi l’une des technologies clés pour augmenter la variété des cibles des casinos en ligne. Elle permettra à terme de plonger le joueur dans une véritable ambiance de casino tout en lui permettant d’interagir avec son environnement. Par ailleurs, la créativité des concepteurs de jeux pour les casinos virtuels est mise au service de l’expérience utilisateur, notamment en façonnant des jeux où l’habileté du joueur devient un facteur essentiel. Un outil parfait pour faire miroiter des gains plus importants aux amateurs.