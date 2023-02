Depuis les débuts de l’informatique et d’Internet, les possibilités semblent infiniment renouvelées pour le développement de la civilisation. Et avec l’internet des Objets, ou IoT, il semble que nous ayons à nouveau franchi un palier d’importance.

Grâce à l’amélioration de la technologie des capteurs, l’augmentation de la connectivité du monde en général et la progression exponentielle du machine learning et de l’intelligence artificielle, l’Internet des Objets peut enfin exprimer toutes ses potentialités dans l’entreprise. Mais à quoi cela peut-il bien servir et quels sont les secteurs qui peuvent en tirer parti ? Réponses.

L’Internet des Objets, la nouvelle révolution dans l’entreprise

Le monde dans lequel nous vivons est hyper-connecté. Et cette tendance ne risque pas de s’inverser dans les années à venir. Avec des traitements informatiques de moins en moins coûteux, un accès au cloud qui se démocratise et l’irruption de toutes sortes d’objets connectés dans nos vies, les entreprises de service notamment ont déjà intégré cet outil à leurs process. Citons également le transport intelligent, et notamment les véhicules autonomes, pour répondre plus rapidement aux besoins des usagers, mais surtout l’industrie des objets connectés en général, qui s’appuie déjà sur 14 milliards d’items en circulation en 2023 !

Les secteurs professionnels intéressés par l’IoT

L’Internet des Objets offre de nombreuses opportunités pour les entreprises de différents secteurs. Les domaines des services bien sûr, mais aussi de la fabrication, de la logistique, de l’agriculture, de la santé, de l’énergie et des transports sont particulièrement intéressés par ses avantages. La collecte de données en temps réel notamment et l’analyse de ces données peuvent améliorer la productivité, la qualité et la rentabilité.

Les objets connectés peuvent également servir à automatiser toujours plus les processus, à améliorer la sécurité et à offrir une meilleure expérience utilisateur. Enfin, l’IoT peut également ouvrir la voie à de nouveaux modèles d’affaires et à la création de nouveaux produits et services. Et les technologies qui permettent aux objets connectés de communiquer ne cessent de s’affiner… Qui sait ce que nous réserve cette technologie ?