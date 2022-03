Face au nombre de choix grandissant qui se présente, les clients ont tendance à aller d’un commerçant à un commerçant pour tester le produit, le service et l’expérience utilisateur. Il est alors important de mettre en place un programme de fidélisation en béton de fer, un petit email de bienvenue, une offre personnalisée, un code promo, un système de parrainage qui lui fait gagner des points, des concours et des jeux pour recevoir des produits gratuits, etc. Mais tout ceci requiert un travail en boucle qui demande investissement en temps, en argent et en personnel. C’est pourquoi il est intéressant de se lancer dans le marketing automation pour automatiser toutes ces tâches récurrentes.

Premier avantage : optimiser votre stratégie marketing

Une stratégie marketing consiste à attirer régulièrement des clients et à fidéliser les existants. En effet, la fidélisation client coûte moins cher et vous rapporte plus de ventes. Pour lancer toutes les campagnes marketing comme l’emailing, la création de contenu (articles, vidéos, podcasts), l’organisation d’événement d’entreprise… Que ce soit pour attirer de nouveaux leads ou fidéliser vos clients actuels, vous pouvez automatiser toutes les actions à mener.

Le marketing automation vous permet également de centraliser tout votre processus d’acquisition et de gestion client. Sur une même plateforme, vous pouvez récolter, stocker et traiter les données clients. Cette technique consiste à créer un dossier pour chaque client afin de comprendre ses intentions et ses habitudes d’achat et de personnaliser et d’anticiper vos offres en conséquence. Par ailleurs, vous pouvez vérifier sur une même interface tous les indicateurs de performance pour évaluer vos stratégies : trafic, taux de rebond, taux de conversion et taux d’engagement.

Deuxième avantage : pour économiser vos ressources

Lancer une stratégie marketing demande beaucoup de ressources financières, temporelles et humaines. En utilisant une plateforme performante comme DOOD, vous avez la chance d’optimiser toutes vos tâches régulières comme la récolte des données clients, l’envoi des emails, la création de workflow, la gestion des réseaux sociaux, le suivi des prospects, etc. Le marketing automation rend plus facile l’approche omnicanale.

Vous gagnez du temps puisqu’il n’est pas nécessaire de jongler manuellement entre toutes vos tâches : rédiger les articles de blog, programmer les posts sur les réseaux sociaux ou encore suivre l’évolution de chaque client. Vous pouvez planifier toutes ces tâches sur la même plateforme et vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie marketing.

Troisième avantage : pour optimiser votre tunnel de ventes

Il n’est pas facile d’établir un suivi pour chaque lead, car les prospects n’ont pas la même vitesse de maturation. Grâce aux outils de marketing automation, vous pouvez suivre de près l’évolution de chaque prospect. En même temps, cela permet de nourrir leur réflexion d’achat pour les pousser jusqu’à la dernière étape de l’entonnoir de vente : l’achat et la fidélisation.

En ayant toutes les données concernant les attitudes de vos prospects, vous savez pertinemment à quel moment il faut contacter un lead pour lui proposer un produit ou un service. Le secret d’une vente réussie est de proposer le bon produit à la bonne personne et au bon moment. Le marketing automation vous aide à traiter automatiquement vos data client et à alimenter leur réflexion d’achat.

Quatrième avantage : augmenter vos revenus

Le but de toute stratégie marketing est d’augmenter les ventes. Il en est de même pour le marketing automation. Les commerçants locaux étant de plus en plus confrontés à la concurrence face à la vente en ligne et aux supermarchés, il faut déployer des stratégies plus innovantes pour percer sur le marché.

Cette technique permet de segmenter la clientèle pour ne pas limiter votre vente sur une même et unique cible. Désormais, vous pouvez avoir plusieurs catégories de clients, chacune avec des éléments qui déterminent leur tendance d’achat. En proposant à chaque catégorie les offres qui répondent parfaitement à leurs attentes, vous êtes sûr de faire exploser vos ventes.