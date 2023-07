A notre époque, les produits haut de gamme d’Apple sont la cible d’un intérêt quasi universel. La montre connectée Apple Watch, en particulier, a été l’objet d’une attention et d’une admiration constantes depuis sa première introduction sur le marché. Mais qu’est-ce qui rend cette montre si spéciale ? Ce phénomène est-il seulement lié au prestige de pouvoir porter une Apple watch à son poignet ou bien s’explique-t-il par des éléments plus substantiels concernant les fonctionnalités avancées qu’elle offre ? Examinons ces deux points afin de déterminer si ce sont bien les fonctionnalités avancées de l’Apple Watch qui viennent justifier cet investissement.

Un fait indéniable : l’Apple Watch est un excellent moyen de travailler son style

Le débat mérite d’être posé, puisque l’Apple Watch offre des possibilité presqu’infinies de travailler son style. On peut donc investir dans cet objet à la mode dans un souci de personnaliser son look et non pour des considérations technologiques. Ainsi, les bracelets permettant de porter cette montre sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de matériaux. Cuir, acier inoxydable ou nylon tressé vous proposent diverses options pour habiller votre Apple en fonction de vos humeurs du jour.

On peut donc facilement adapter le bracelet de son Apple Watch à sa tenue, que l’on parte faire du sport ou que l’on se rende à un déjeuner d’affaire. La montre est tellement à la mode que certains designers ont créé des bracelets spécifiquement pour elle, permettant ainsi aux individus de sublimer leur style. Afin de bénéficier d’un choix large, on se tournera vers de véritables passionnés du bracelet Apple Watch, parmi lesquels on peut compter le réputé BandBand.

Des fonctionnalités avancées axées sur la santé et l’activité physique

Pourtant, malgré ces considérations de style qui pourraient suffire à en justifier l’investissement, l’Apple Watch est bien plus simple montre. L’une des principales raisons de l’attraction qu’elle exerce concerne de toute évidence sa gamme de fonctionnalités avancées axées sur la santé. Restituant la fréquence cardiaque du porteur en temps réel, l’électrocardiogramme de l’Apple Watchpeut surveiller votre santé cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, l’app Sante intégrée à la montre vous donne un accès facile à toutes ces données précieuses.

Au-delà de la surveillance cardiaque, la montre est désormais capable de détecter les accidents et les chutes. Le cas échéant, l’Apple Watch enverra automatiquement un appel d’urgence à vos contacts de confiance. Cette fonctionnalité peut constituer un véritable salut en cas d’accident grave. L’app exercice intégrée donne encore accès à un large éventail d’exercices et de moyens de suivre votre progression sur le plan de votre activité physique.

Des fonctionnalités de communication ou de navigation dignes d’un smartphone

D’autres fonctionnalités permettent à l’Apple Watch de se différencier sur le marché des montres. Par où commencer ? On pourrait peut-être souligner qu’aucune autre montre ne permet de passer des appels, d’envoyer des messages ou des mails, ou de consulter un assistant vocal en cas de question pressante. Aucune autre montre ne peut non plus jouer le rôle de moyen paiement le cas échéant, puisqu’elles ne sont évidemment pas dotées de l’application Apple Pay.

L’Apple Watch se porte au poignet et l’on utilise le terme de « montre » pour la désigner. En dehors de cela, elle n’a rien de commun avec les autres objets de sa catégorie. Les fonctionnalités avancées de l’Apple Watch valent son investissement sans contestation : elle modifie en profondeur votre vie quotidienne, ni plus ni moins. Alors que l’on se demandait encore récemment comment faire pour regarder un programme TV sur un ordinateur, c’est la possibilité d’un visionnage de vidéo Youtube sur sa montre que nous promet maintenant l’Apple Watch.