Le marché mondial des réfrigérateurs intelligents devrait passer de 2,5 milliards d’euros en 2020 à 2,9 milliards d’euros en 2021 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 %. Le marché devrait atteindre 4,56 milliards d’euros en 2025 avec un TCAC de 12 %. Le marché des réfrigérateurs intelligents comprend les ventes de réfrigérateurs intelligents et de services connexes utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.

Qu’est-ce qu’un réfrigérateur intelligent

Un réfrigérateur intelligent est un réfrigérateur de haute technologie programmé qui peut identifier le type de produits qui y sont stockés et gardé une trace des informations importantes telles que la date de péremption et l’utilisation. Ces réfrigérateurs fonctionnent sur un réseau de code-barres ou RFID où le lot est collecté et les informations sont générées directement à partir d’Internet.

Quelle croissance pour ce marché porteur

La croissance est principalement due au fait que les entreprises ont repris leurs activités et s'adaptent à la nouvelle normalité tout en se remettant de l'impact du COVID-19, qui avait auparavant conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distanciation sociale, le travail à distance, la fermeture d'activités commerciales, qui ont entraîné des défis opérationnels.

L’augmentation de l’adoption des villes intelligentes et des infrastructures intelligentes est un facteur clé de la croissance du marché des réfrigérateurs intelligents. Le marché de l’Internet des objets (IoT) est en croissance, avec des appareils et des appareils domestiques intelligents, la maison devient plus intelligente avec de nouveaux appareils disponibles avec une connectivité Internet. Les appareils domestiques intelligents tels que Google Nest, Ring et les réfrigérateurs intelligents ont sensibilisé les utilisateurs à la tendance de l’Internet des objets (IoT), qui concerne la connectivité des objets du quotidien sur Internet. Le nombre mondial d’appareils connectés à l’IoT devrait presque tripler par rapport aux estimations de 2018, atteignant 43 milliards d’ici 2023, selon McKinsey & Co. Par conséquent, les entreprises investissent davantage dans l’IoT en raison de l’intérêt croissant pour la maison intelligente et ce facteur stimule le marché des réfrigérateurs intelligents.

Les réfrigérateurs intelligents sont généralement plus chers que les réfrigérateurs ordinaires. Bien que les réfrigérateurs intelligents aient des fonctionnalités de haute technologie et puissent être contrôlés via des smartphones, le coût élevé entrave sa croissance. De plus, le coût élevé des réparations est un facteur clé qui entrave la croissance du marché des réfrigérateurs intelligents. Les consommateurs pourraient devoir investir davantage dans des pièces spécifiques difficiles à localiser, et il pourrait également y avoir une pénurie de pièces pour certains modèles dans certains cas. Cela se traduit par l’utilisation de pièces d’occasion. Les problèmes les plus courants incluent un réfrigérateur qui ne fonctionne pas ou une portion de congélateur qui ne reste pas froide. Le coût pour résoudre ces problèmes varie entre 140 € et 200 € à l’échelle nationale. Le problème le plus récent avec les réfrigérateurs intelligents est le piratage. Les réfrigérateurs intelligents ne sont pas construits avec sécurité et ne peuvent pas être protégés par un logiciel antivirus. L’utilisation d’appareils intégrant du matériel, du cloud et des logiciels conçus pour protéger l’appliance représente une dépense supplémentaire. Par conséquent, le coût élevé des réfrigérateurs intelligents devrait limiter la croissance du marché des réfrigérateurs intelligents.

Le marché des réfrigérateurs intelligents couvert dans ce rapport est segmenté par produit en réfrigérateur à congélateur supérieur, réfrigérateur à congélateur inférieur, réfrigérateur côte à côte, réfrigérateur à porte française et par technologie en wi-fi, identification par radiofréquence (RFID), technologie cellulaire, Bluetooth, zigbee, écran tactile.