Au tournant du XXe siècle, le changement majeur qui a façonné notre société est évidemment l’essor de l’industrie. Aujourd’hui, après cette transformation matricielle, l’industrialisation se tourne vers de nouvelles technologies avec pour but d’améliorer la productivité et la qualité des produits.

Ainsi, nous vous proposons de découvrir les technologies qui sont déjà présentes où qui vont arriver dans nos entreprises, comme les bras robotisés, autrefois réservé à la production de masse et qui commence à devenir accessible aux plus petites entreprises, ou l’intelligence artificielle.

3 technologies qui vont impacter l’industrie dès 2023

L’amélioration des bras robotisés

Les bras robotisés sont utilisés depuis longtemps sur les chaînes de production. Toutefois, ce sont des installations coûteuses, encombrantes et peu adaptées à des entreprises à la production plus modeste. Heureusement, cette technologie évolue également et il est désormais possible pour une entreprise plus modeste d’avoir un bras robotisé plus léger, plus polyvalent et utilisable plus facilement par les employés.

L’intelligence artificielle

L’industrie est constamment en quête d’automatisation et les récentes évolutions de l’intelligence artificielle (IA), semble être un outil prometteur. Il faut bien entendu encore tempérer l’excitation autour de cette technologie balbutiante. Néanmoins, un bot bien entraîné est capable de gérer de nombreux aspects d’une entreprise et de sa production.

La gestion des stocks, des matériaux ou des commandes pourront bientôt être déléguées à ce type de programmes. L’intérêt serait d’abord un gain de temps, une économie d’argent pour les entreprises grâce à l’efficience imbattable de ce type d’outils.

L’impression 3D

Si l’on connait bien les imprimantes 3D vendues dans le commerce utilisant des fils, il faut savoir qu’il existe des technologies plus efficaces au niveau industriel. Les imprimantes 3D industrielles utilisent la fabrication additive, ce qui permet de produire en série et à grande échelle.

Ce type d’imprimante peut être utilisé une fois les prototypes posés avec des imprimantes 3D avec fils. Cela représente un gain de temps incommensurables, mais également une économie pour les entreprises qui vont réduire les déchets liés au moulage traditionnel. On y trouve donc aussi un intérêt écologique, un des enjeux majeur de l’industrie qui cherche la décarbonisation à tout prix.

Des enjeux économiques intimement liés à la technologie

Ces technologies sont déjà en train d’investir les chaînes de production et même les entreprises de plus petite taille peuvent en bénéficier. Ces technologies sont intrinsèquement liées au développement de la production, car les entreprises cherchent constamment à améliorer leurs produits pour les rendre moins chers, plus rapides et faciles à produire.

De plus, l’enjeu écologique prend de plus en plus de place et l’efficacité des technologies utilisées est essentielles pour réduire le gâchis, le temps passé sur la production et donc réduire l’impact sur notre planète.