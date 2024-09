Trois jeux vidéo en ligne à découvrir absolument sur votre PS5 !

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une PlayStation 5 et ne savez pas vers quel jeu en ligne vous tourner ? La bonne nouvelle pour vous, c’est qu’il en existe beaucoup, nous pouvons même dire que vous avez l’embarras du choix ! La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y en a peut-être un peu trop… Si bien que vous ne savez pas lequel choisir. Pour vous aider, nous avons fait le choix de vous préparer une petite sélection de trois jeux vidéo incontournables pour jouer en ligne sur PS5. Présentations.

Ark: Survival Evolved, le jeu de survie populaire

Il suffit de jouer sur un serveur Ark français pour le comprendre : il s’agit probablement de l’un des jeux les plus populaires du moment en matière de survie ! L’objectif principal ? Survivre, puis développer votre communauté sur une île mystérieuse peuplée de nombreux dinosaures. Pour ce faire, de nombreux aspects du jeu seront à maîtriser : apprivoiser les dinosaures (attention, tous ne sont pas apprivoisables…), construire votre base et partir en exploration pour être à la recherche de matériaux et nourriture. Afin d’atteindre votre objectif, la coopération avec d’autres joueurs sera de mise. Si vous pouvez jouer avec des amis, ce sera encore plus simple et amusant pour vous ! À découvrir absolument.

GTA Online : l’incontournable du monde ouvert coopératif

Alors que GTA V est souvent disponible en bon plan sur PS5 et Xbox Series X, saviez-vous qu’il s’agissait en réalité d’un “double-jeu” ? En effet, vous avez accès à la partie solo de GTA V, mais aussi, et surtout, à GTA Online. Le principe ici ? Eh bien à vrai dire… Faire un peu n’importe quoi à droite et à gauche tant que vous vous amusez ! Vous pouvez bien entendu suivre les missions mises en place pour cette partie online, mais aussi acheter des propriétés, vous amuser avec vos amis ou même créer des défis et missions loufoques ! Bref, un jeu défouloir toujours aussi intéressant.

Vous avez certainement déjà entendu parler de ce jeu vidéo gratuit sur PS5 : Rocket League fait partie des grandes révélations de ces dernières années ! Le principe est simple, mais la mise en œuvre parfois très exigeante : vous devez jouer au foot en 3 vs 3 (le plus souvent) avec de petites voitures radiocommandées ! Nul besoin de vous dire que le fun est clairement assuré pour ce jeu… Mais aussi l’esprit de compétition, car les joueurs sont placés dans des ligues suivant leur niveau. Par exemple, si vous débutez, alors vous devrez affronter des joueurs débutants aussi. A contrario, si vous commencez à vraiment devenir doué, alors le niveau sera de plus en plus exigeant… Notre conseil : suivez les tutoriels du jeu et apprenez à vous entrainer régulièrement. Vous verrez, marquer un but difficile est très jouissif, surtout quand il est à la dernière seconde… On peut voir beaucoup de ces buts sur les réseaux sociaux, et souvent de très beaux !

Désormais, vous savez que vous pouvez vous tourner vers ces trois bons jeux en ligne sur votre PlayStation 5 : vous ne devriez absolument pas être déçu. Notre préféré ? Probablement Ark, car il met en avant l’aspect collaboratif du jeu vidéo, et c’est une excellente chose !