Cet article s’appuie sur les témoignages des experts en réseaux sociaux du site followers-rocket.com qui ont une connaissance et une expertise de l’algorithme Instagram depuis 10 ans. C’est à partir de leur expérience, des essais qu’ils ont pu mener que nous avons réunis pour vous des conseils sur le meilleur moment de la journée pour envoyer vos publications et ainsi toucher le plus de visibilité afin récolter un plus grand nombre de likes, vues et commentaires sur Instagram.

Quel est le meilleur moment pour poster une photo ou vidéo sur Instagram ?

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte et notamment l’endroit où se trouvent la majorité de vos followers pour déterminer le fuseau horaire sur lequel vous devez vous baser pour publier.

À quel moment les gens consultent le plus leur téléphone ?

Selon une étude sur plus de 50 000 personnes, plus de 96% des personnes interrogées consultent leur mobile l’heure suivant leur réveil. Plus de 74% utilisent leur mobile avant de dormir. Le fait que les smartphones font office de réveil n’est pas anodin à ces phénomènes.

Il y a donc plusieurs périodes dans la journée durant lesquelles on est amené à consulter son mobile :

Le matin au réveil

Lors des repas

Lors des baisses de concentration durant la journée (à 11 h et à 15 h)

À quelle heure publier ?

D’après les données récoltées sur plus de 200 000 comptes, l’heure idéale se situe entre 10 h et 19 h. Ces heures coïncident avec votre journée Ce qui impacte de manière significative votre audience est le jour de la publication.

Quel jour de la semaine publier ?

Il faut publier idéalement entre mercredi et vendredi, mais ce n’est pas une règle absolue. Il s’agit des jours durant lesquelles votre engagement est le plus fort. Il est possible de publier le week-end, mais alors vous devrez adapter votre rythme de publication à la routine de vos followers. Le week-end, votre communauté aura tendance à se réveiller un peu plus tard que durant la semaine et prendre le temps de savourer un petit-déjeuner le matin, l’après-midi sera consacrée à des activités ou des moments en famille, si vous souhaitez tout de même publier durant le week-end, il est donc plus sage de publier entre 11 h et 15 h.

Lundi : 11 h, 14 h et 18 h

Mardi : 10 h, 15 h et 19 h

Mercredi : 11 h, 13 h et 16 h (fort engagement)

Jeudi : 10 h, 12 h et 18 h (fort engagement)

Vendredi : 10 h, 11 h et 14 h (jour avec fort engagement)

Samedi : 10 h à 13 h

Dimanche : 10 h à 14 h

Comment apparaitre sur le fil d’actualité de vos followers ?

Instagram met en avant le contenu qui rencontrera le plus fort taux d’engagement. Tout contenu que vous posterez ne figurera pas obligatoirement sur le fil d’actualité de vos abonnés. Instagram, à l’aide de son algorithme, sélectionne pour vous un contenu approprié susceptible de vous intéresser. Cette stratégie a pour but premier de vous fidéliser à la plateforme qui ne souhaite pas que ses utilisateurs soient visés par un contenu peu pertinent.

Les paramètres utilisés pour définir de la pertinence d’un post sont les interactions qu’il suscite. Un fort taux d’engagement est défini par un grand nombre de j’aime, de vues ou de commentaires. Vous pouvez acheter des followers Instagram, des likes et des commentaires personnalisés. La dernière chose qu’il ne faut surtout pas oublier, tous ces outils ne sont que des moyens pour donner une chance à votre contenu d’être visible. Le plus important c’est que votre contenu soit de qualité, qu’il suscite de l’intérêt auprès de votre communauté.