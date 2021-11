Le processus de conception dans le domaine de la construction demande des connaissances pointues mais aussi des outils de qualité. En effet, ceux-ci doivent pouvoir répondre à chaque besoin et assister au mieux les professionnels dans leur travail. Parmi ces outils, un logiciel a révolutionné le travail des concepteurs de bâtiments : Autodesk.

Un logiciel qui a tout compris

Sorti en 1982, le logiciel Autodesk Autocad est devenu un partenaire inégalé pour tous les architectes et professionnels de la construction de bâtiments. Associant DAO et CAO, ce logiciel est un outil de modélisation particulièrement performant qui permet de créer, partager et travailler sur ces conceptions vite et bien. Il est possible de travailler en 2 ou 3D, selon ses besoins avec des images réalistes et précises. Les textures et couleurs sont spécialement soignées. Le logiciel offre également la possibilité d’animer les créations et il est ainsi possible de visiter une maison sur son ordinateur ou sa tablette.

À l’origine Autocad était destiné aux ingénieurs en mécanique. Puis, devant la facilité d’utilisation de ce logiciel CAO/DAO, les professionnels de la construction ont également utilisé celui-ci. Une version dédiée a alors vu le jour et Autodesk Revit en 2004. Ce logiciel de modélisation regroupe les informations sur le bâtiment (BIM) et contient de très nombreux outils offrant la possibilité de créer un bâtiment plus facilement. À la différence d’Autocad (qui pour simplifier est un outil de dessin générique), Revit permet de créer des documents d’exécution. Il sera alors très simple de les partager avec les autres acteurs du projet et cela à toutes les phases.

Les deux logiciels peuvent naturellement être utilisés conjointement. Il est possible de travailler sur le projet avec Autocad et d’envoyer des documents BIM avec Revit.

Pourquoi ces logiciels connaissent-ils un tel succès ?

Le premier avantage de ces logiciels est la facilité d’utilisation. Inutile de passer de longues heures de formation pour les maîtriser. C’est intuitif et rapide. Les architectes pourront ainsi concevoir des bâtiments (résidentiels ou commerciaux) en quelques clics (ou presque). Chaque modification apportée à une partie de la création sera mise à jour automatiquement sur les autres fichiers où celle-ci apparaît.

Autre atout des logiciels, le format fichier .dwg. Celui-ci est en effet d’une très grande précision et offre un confort d’utilisation optimal. Ces fichiers peuvent être modifiés sans passer par la conversion.

Les logiciels Autocad renferment aussi une bibliothèque importante d’API mais aussi de routines LISP. Il est ainsi plus simple d’automatiser certaines tâches qui prennent du temps (intégrer données des pièces, mettre en œuvre un workflow…). Des centaines d’applications sont en effet disponibles pour s’adapter à chaque besoin. On peut ainsi incorporer des murs préenregistrés, des portes, des fenêtres de différents styles. Il est aussi plus simple de générer des élévations sans passer par la 2D. La création automatique de contours est également prise en charge. Il est encore possible de créer ses propres applications pour mieux travailler. Des jeux de feuilles supplémentaires sont également proposés pour gagner du temps.

Ces outils sont aussi très utiles pour vérifier si chaque projet suit les normes en vigueur.

Ces intérêts ont naturellement séduit tous les professionnels du bâtiment. L’apparition des outils Autodesk a totalement révolutionné la façon de travailler des architectes et autres experts de la construction. C’est en effet une possibilité de gagner en compétitivité majeure (il a été prouvé que le gain de temps pour créer un bâtiment est de 61% avec les outils Autodesk).

Aujourd’hui, devenu un logiciel incontournable pour les professionnels de la construction, CAD évolue sans cesse pour s’adapter au mieux aux nouveaux besoins et répondre à toutes les exigences des différents intervenants.