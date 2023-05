Vous êtes professionnel dans le secteur du bâtiment ou dans l’immobilier et vous cherchez à augmenter vos ventes grâce à un outil simple d’utilisation ? Kintezia est un logiciel 3D de visite de logement qui offre des possibilités infinies pour présenter un bien immobilier à des clients et ainsi faciliter la vente de celui-ci.

Kintezia, le logiciel 3D de visite de logement

Kintezia est un logiciel de visite virtuelle en immobilier qui consiste à modéliser un plan 3D d’un logement et de donner vie à celui-ci. Grâce à un outil pédagogique simple d’utilisation, il est possible de créer un habitat sur mesure en créant les pièces, en choisissant les matériaux, les couleurs et les meubles, ainsi les clients peuvent visualiser plus facilement leur futur logement.

Ce logiciel 3D s’adresse principalement aux agents immobiliers, aux constructeurs et aux décorateurs d’intérieurs, pour qui cet outil pourrait propulser leurs ventes !

Grâce à une technologie de réalité virtuelle issue tout droit des jeux vidéos, les visites s’effectuent très simplement. Le rendus 3D permet de se déplacer dans le logement en toute fluidité comme si l’on s’y trouvait réellement. Ainsi, il est possible de découvrir chaque facette d’un logement grâce à cet outil de modélisation 3D.

Pourquoi avoir recours à un logiciel de visite virtuelle en immobilier ?

Il y a de nombreux avantages à avoir recours à un logiciel de visite virtuelle en immobilier tel que Kintezia. En effet, pour augmenter ses ventes et aider les clients à se projeter plus facilement, c’est un outil des plus complets.

Gain de temps et d’argent

Un aspect souvent négligé lorsqu’il est question d’une vente, d’une construction ou d’une décoration d’intérieur, c’est le temps qu’il est nécessaire d’accorder aux visites. En sollicitant notre service de logiciel 3D, il est possible d’effectuer des visites à distance grâce à un ordinateur. Ainsi, depuis n’importe quel endroit, il est possible de découvrir une maison ou un appartement ! Par conséquent, plus besoin de trouver un créneau horaire qui arrange le particulier et le professionnel, et fini les déplacements qui engendrent des frais d’essence. Alors, gagnez un temps précieux et faites des économies sur vos déplacements !

Personnalisation du bien en temps réel

Lorsqu’il est question d’une construction ou d’une décoration d’intérieur, il est difficile de répondre à 100 % aux attentes d’un client. Et pourtant, avec Kintezia c’est tout à fait possible ! En effet, cet outil “pédagogique” permet d’effectuer les personnalisations selon les demandes du particulier. Changer la disposition d’une maison, la configuration des pièces, changer les matériaux, les couleurs, ou encore les éléments décoratifs, tout est possible grâce à cet outil. Ainsi, les clients peuvent bénéficier d’un plan 3D à la hauteur de leurs attentes. L’outil innovant dispose d’une bibliothèque d’objets et de matériaux très variée afin d’offrir une visualisation des plus complètes.

Faciliter une vente immobilière

Grâce à cet outil de modélisation 3D de maison, cela permet de faciliter grandement une vente ! En effet, en répondant à 100 % aux attentes des clients et en personnalisant le bien selon leurs envies, ils se sentent en confiance et écoutés. En visitant un bien immobilier grâce à la réalité virtuelle, les particuliers peuvent donc se déplacer en toute liberté dans leur futur logement et se projeter bien plus facilement. Ainsi, il est très facile de les conquérir et d’officialiser une vente dans un temps record !