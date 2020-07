Généralement, en tant qu’artisan, on cherche à avoir une relation privilégiée avec ses clients. En conséquence, on évite souvent d’insister sur le sujet qui fâche : le paiement des prestations. Et pourtant, les entrées d’argent définissent l’état de la trésorerie de votre société artisanale et par la même occasion, sa santé financière. Il est donc indispensable pour vous d’obtenir une rémunération pour le travail accompli.

Retenez que le paiement de votre facture fait partie intégrante de la relation avec le client. De fait, il est indispensable de réussir à limiter les impayés en prenant certaines précautions et en utilisant les outils adaptés. Explications…

Artisans du bâtiment : utilisez un logiciel de devis gratuit

Pour éviter de subir le non-paiement de vos services, vous devez être professionnel sur tous les plans. Et cela commence dès la délivrance des devis et des factures. Il est primordial que vous fassiez preuve de sérieux sur la forme de ces documents. Ils ne peuvent pas être réalisés à la main ou sous Excel. Cela renvoie une mauvaise image de votre structure et ne vous permet pas de délivrer des factures conformes aux normes.

De plus, vous risquez de faire des erreurs de calcul ou d’oublier l’inscription des mentions légales. Ce qui pourrait démontrer un manque de professionnalisme pouvant inciter le client à ne pas vite vous payer. Pour éviter tous ces déboires, il est préférable de miser sur un outil dédié à la délivrance de facture ou de devis.

De ce fait, choisir un logiciel de devis gratuit apparaît comme la meilleure solution pour éviter toutes les erreurs et rester crédible aux yeux de vos partenaires d’affaires (les clients). Un tel outil vous permet de réaliser vos devis et factures, de suivre les paiements de vos clients, d’effectuer des relances et de suivre l’état de la trésorerie de votre entreprise.

Un logiciel de devis vous permet également d’être réactif et de ne pas perdre un chantier à cause d’un retard d’émission des devis par exemple. S’appuyer sur ce type d’outil est un moyen efficace et fiable de garantir votre productivité. Par ailleurs, la législation impose des règles spécifiques aux artisans pour la délivrance de factures et de devis.

Un logiciel de devis ou de facturation vous aide à émettre des documents conformes aux normes dictées par le législateur. Il vous permet aussi d’éviter les erreurs de chiffrage et de présenter des documents sans fautes de calcul à vos clients.

Proposez des moyens de paiement adaptés à votre clientèle

Outre l’utilisation d’un logiciel de facturation, il est également important de trouver les modes de paiement les plus adaptés aux statuts de vos clients (professionnels, collectivités locales, particuliers…), de leur type d’activité, de la nature de vos services et de leurs exigences.

En dehors du chèque et du paiement en liquide (qui présente des risques), d’autres modes de rémunération sont aussi envisageables. Ainsi, il est possible de recevoir vos paiements :

via une carte bancaire : la transaction peut être réalisée à travers un terminal de paiement fixe, itinérant ou numérique,

via un virement bancaire,

via un prélèvement à l’échéance,

un virement PayPal.

Pour trouver le mode le plus adapté au profil de votre client, faites le point sur ses habitudes et ses préférences en matière de moyens de paiement. Mettez donc en avant le ou les moyens qu’il pourra utiliser facilement. Si vous ne savez pas comment faire, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre conseiller financier.

Au-delà des modes de paiement adaptés, misez également sur la prise de garanties pour vos paiements. Ainsi, si vous accordez des délais de paiement, soyez sûr de disposer de tous les détails sur l’identité de vos clients. Cela est très important, notamment si le montant à recevoir est élevé et que votre partenaire paie par chèque.

Si votre interlocuteur est un particulier, demandez une copie de sa carte d’identité, de son RIB ou un chèque barré.

Toutes ces pièces seront indispensables pour intenter une action en justice si le client n’accepte pas de payer. N’hésitez surtout pas à prendre contact avec vos partenaires pour compléter leur dossier en cas de besoin.

En outre, avant de commencer, obtenez une avance, des arrhes ou toute autre garantie. Ainsi, vous pourrez tester la bonne foi de votre interlocuteur et limiter le niveau de risque.

Artisans du BTP : prévoyez des facilités de paiement

Pensez à des alternatives de paiement spécifiques si le montant à payer par le client est vraiment important ou s’il dispose d’un budget limité. Vous pouvez proposer un remboursement échelonné sur plusieurs mois.

En cas de partenariat avec des entreprises ou des structures publiques, vous devrez certainement accorder des délais de paiement. En d’autres termes, il faudra négocier un délai adapté au client ainsi qu’à vous. Mais, n’oubliez pas de prendre des garanties quant au respect du délai accordé.

Artisans : que faire en cas d’impayés clients ?

En France, des milliers de sociétés artisanales mettent la clé sous la porte à cause des impayés. Effectivement, beaucoup de professionnels se sentent mal à l’aise lorsqu’ils doivent récupérer leur dû chez un client. La situation s’aggrave lorsque ce dernier refuse de payer. Pourtant, le recouvrement des créances est très important pour le bon fonctionnement d’une société artisanale.

Si vous vous retrouvez dans ce cas, la première chose à faire est de relancer le client. Contactez-le par téléphone et enclenchez un processus de règlement à l’amiable. Si cette action ne porte pas ses fruits, envoyez une lettre de relance en recommandé avec accusé de réception. L’accusé de réception sera indispensable pour toute procédure face à la justice.

Enfin, si le client ne répond toujours pas, n’hésitez pas à intenter une action en justice : injonction de payer, assignation ou référé sont les principales solutions qui s’offrent à vous dans ce cas. L’injonction de payer est la démarche la plus simple, car elle peut se faire en ligne. Elle vous permettra de recourir aux services d’un huissier de justice à proximité de l’entreprise ou du domicile du client.