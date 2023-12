Aujourd’hui, beaucoup de rédacteurs web se servent de ChatGPT pour écrire la totalité de leurs articles. Cependant, avec cette utilisation intense de l’IA, nous nous sommes aperçus que les textes générés par ChatGPT perdaient significativement en authenticité et en qualité. De ce fait, certains clients n’hésitent plus à analyser leur contenu avec un détecteur d’ia. Si ces détecteurs de chatGPT montrent que votre texte provient de l’intelligence artificielle, alors votre contenu peut être banni voir supprimé d’internet.

Il devient donc important de trouver un outil pour contourner efficacement les détecteurs IA afin de pouvoir continuer d’utiliser l’IA sans pour autant perdre le fruit de notre travail. Et c’est justement la promesse de HIX Bypass, le logiciel qui permet d’humaniser les textes IA. Nous vous dévoilons ce nouvel outil qui risque de révolutionner votre travail dans les prochains jours.

HIX Bypass review : qu’est-ce qu’un outil de suppression de détecteur ia ?

Depuis l’irruption de l’intelligence artificielle, le monde de la création de contenu fait face à des défis comme des structures répétitives et un ton trop formalisé qui peuvent nuire au classement Google. Les clients recherchent de l’authenticité, rejetant parfois les écrits IA pour ces raisons.

Les outils de détection d’IA permettent de distinguer les textes générés par des machines. Cela peut conduire à un refus du client ou une annulation de contrat si l’usage de l’IA est révélé. Les rédacteurs font face à un dilemme : l’IA améliore la productivité mais risque de compromettre leurs relations avec les clients ou leur positionnement sur Google.

Pour résoudre ce problème, des outils de contournement de détection d’IA ont été créés. Ils reformulent le contenu produit par l’IA pour échapper aux détecteurs. Certains se contentent de paraphraser, mais HIX Bypass va plus loin en humanisant le texte, en lui conférant émotions et expériences personnelles grâce à une technologie de pointe.

Ainsi, HIX Bypass se présente comme la solution pour les rédacteurs qui souhaitent conserver les avantages de l’IA tout en créant du contenu qui passe inaperçu par les détecteurs d’IA, permettant de maintenir la qualité et l’originalité exigées par les clients.

Comment fonctionne HIX Bypass, l’anti détecteur d’ia ?

HIX Bypass est un logiciel développé par HIX.AI. Contrairement, à des outils de suppression de détecteur IA plus traditionnels qui réorganisent simplement votre texte pour passer les détecteurs anti plagiat, HIX Bypass propose une approche beaucoup plus professionnelle. Effectivement, HIX Bypass est doté d’une technologie de pointe d’humanisation de contenu. Cette approche allie à la fois les modèles d’apprentissage de langage avec la modélisation de l’intelligence artificielle.

Ainsi, où un simple outil de paraphrase va juste changer l’ordre de votre article, HIX Bypass améliore en profondeur son contenu en l’enrichissent de vocabulaire et de tournures plus humaines. Résultat, vous obtenez en un seul clic, un nouveau texte de qualité, avec du contenu cohérent et attractif.

Vous pouvez ainsi transmettre vos écrits à vos clients ou les publier sur n’importe quelle plateforme sans avoir peur de vous faire bannir pour plagiat ou utilisation d’IA.

HIX Bypass permet de contourner à ce jour tous les détecteurs d’IA présents sur le marché, même les plus puissants. Votre texte généré par chatGPT, GPT-4 ou encore BARD, passera au travers des ai detector suivants :

Content at Scale

Sapling

Winston AI

Writer.com

Crossplag

Turnitin

ZeroGPT

GPTZero

Copyleaks

Scribbr

Originality.AI

Les détecteurs ia mentionneront toujours que votre article a été créé à 100 % par un humain. De plus, en améliorant la qualité du contenu, HIX Bypass permet de mieux référencer les articles qu’il a générés.

HIX Bypass est donc très utile, voire essentiel pour tous les créateurs de contenu qui souhaitent continuer de travailler avec l’intelligence artificielle pour booster leur productivité.

Mon expérience personnelle avec HIX Bypass pour contourner les détecteurs ia

L’offre de HIX Bypass paraît tellement alléchante, que je me suis moi-même inscrite sur le site pour pouvoir l’utiliser quotidiennement.

J’ai donc commencé par créer un compte utilisateur. L’interface est très intuitive et simple d’utilisation. Il me suffit de copier-coller mon texte généré par chatGPT ou une autre IA dans l’encadrement prévu à cet effet. Ensuite, je peux lancer une vérification d’IA. Ainsi, j’obtiens dans un premier temps le résultat que pourrait me donner un détecteur d’IA concernant mon texte.

Puis, j’ai juste à demander d’humaniser le texte et HIX Bypass réalise le travail de suppression de détecteur d’ia et d’amélioration de contenu en un seul clic. Quelques secondes après, j’obtiens un article enrichi, de qualité et assez attrayant, qu’aucun détecteur ia ne peut détecter.

Je travaille avec HIX Bypass sur tous les types de contenu généré par intelligence artificielle : article de presse, billets de blog, email commercial, publicité, contenu académique et littéraire, texte scientifique, contenu pour réseaux sociaux…

À chaque fois, HIX Bypass améliore mon contenu en adoptant le ton juste au document sélectionné.

À chaque demande, je peux positionner un article de 2 000 mots maximum. Je trouve cette caractéristique très intéressante si nous avons besoin de retravailler un texte long. Les autres outils de contournement de détecteur d’ia proposent généralement entre 500 et 1000 mots par demande. Là avec HIX Bypass, je peux retravailler directement des textes entiers.

Avec son utilisation au quotidien dans mon travail, j’arrive à produire rapidement du contenu de qualité en seulement quelques minutes. Mes textes sont également bien référencés et mes écrits restent indétectables par les ai detector et les logiciels anti plagiat.

Quels sont les tarifs de HIX Bypass pour contourner les détecteurs d’ia ?

Au vu de la qualité du travail effectué par HIX Bypass et sa rapidité d’exécution, ses formules d’abonnement sont vraiment très attractives.

Vous pouvez choisir entre une formule au mois sans engagement (vous arrêtez quand vous le souhaitez) ou une formule annuelle. Par exemple, les adhésions commencent à partir de 12,99 dollars par mois avec la formule sans engagement et à 4,99 dollars pour l’abonnement annuel. Ces prix permettent de bénéficier de 10 000 mots traités par mois.

Mais il est possible d’ajuster l’abonnement au nombre de mots souhaité. Vous pouvez traiter jusqu’à 1 000 000 mots par mois. Cela vous reviendra à 80 dollars avec la formule mensuelle et à 40 dollars avec l’adhésion annuelle.

Les bénéfices d’HIX Bypass pour les créateurs de contenu

Grâce à sa technologie révolutionnaire, HIX Bypass apporte une solution fiable et professionnelle pour tous les créateurs de contenu qui veulent contourner les logiciels anti plagiat ainsi que les détecteurs ia.

Son utilisation apporte de nombreux bénéfices :

Pouvoir continuer de générer des textes avec l’intelligence artificielle,

Améliorer le contenu écrit par IA en quelques secondes,

Supprimer toutes les ai détections par les détecteurs d’ia,

Ne plus être banni ou supprimé de Google.

Permet de travailler beaucoup plus efficacement et rapidement, sans avoir à renoncer à la qualité des articles.

Outil de contournement de détecteur ia utile pour les rédacteurs web, les spécialistes du marketing digital, les écrivains, les étudiants, les coachs, les influenceurs, les professeurs….

Qu’est-ce qui distingue HIX Bypass de ses concurrents ?

Il existe effectivement de nombreux autres logiciels de contournement de détecteurs d’ia. Cependant ces outils se limitent la plupart du temps à une rotation de texte ou du paraphrase. Le texte reste alors toujours détectable par certains détecteurs ia.

HIX Bypass propose de carrément retravailler votre contenu pour le rendre plus humain et agréable à lire. Ce travail en profondeur sur les phrases, la syntaxe et le vocabulaire lui permet de vous fournir un article de meilleure qualité, tout en gardant tout son sens.

Mon avis final sur HIX Bypass

Ayant testé plusieurs outils de contournement de détecteur ia, je peux vous affirmer qu’à l’heure actuelle, HIX Bypass représente la meilleure solution pour rentre votre contenu indétectable par les logiciels anti plagiat et par les ai detector. Et si vous souhaitez vous faire votre propre idée sur ce produit, HIX Bypass vous offre un essai gratuit. Vous pourrez ainsi évaluer la performance de cet outil.