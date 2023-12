L’intelligence artificielle a apporté une assistance bénéfique à de nombreux créateurs de contenu web en leur faisant gagner un temps précieux dans la rédaction de leurs divers textes. Ces derniers mois, son utilisation a envahi peu à peu le web, au point où cette intelligence artificielle a commencé à montrer ses propres limites. Aujourd’hui, de nombreuses plateformes bannissent le contenu généré par l’IA, le considérant pas assez qualitatif et authentique. Afin de repérer rapidement un texte écrit avec l’IA, ces plateformes utilisent des détecteurs IA. Alors, tout l’enjeu désormais pour les créateurs de contenu est de trouver un outil capable de contourner la détection de l’IA. Dans ce domaine, Bypass GPT se démarque de ces principaux concurrents.

Découvrons ensemble les caractéristiques de ce nouvel outil qui pourrait venir compléter l’assistance de l’intelligence artificielle afin de fournir à Google du contenu de qualité et unique, sans être détecté par les ai detector.

Bypass GPT Review : l’intérêt de cet outil de contournement de détecteur IA

Pourquoi Bypass GPT peut devenir un outil indispensable pour les créateurs de contenu ? Bypass GPT est une solution nouvelle génération qui a pour but de rendre indétectable tout texte généré par l’IA par les détecteurs d’IA. Ainsi, les rédacteurs web ou les étudiants par exemple, peuvent continuer d’utiliser l’intelligence artificielle pour rédiger leurs articles ou leurs devoirs académiques sans avoir peur d’être bannies par les moteurs de recherche ou par certaines plateformes.

Effectivement, l’intelligence artificielle comme chatGPT est un outil intéressant pour créer du contenu rapidement. Cette nouvelle technologie permet de limiter le temps de recherche d’informations et apporte un soutien précieux pour créer rapidement une structure d’article ainsi que pour trouver des arguments pour étayer les textes. Cependant, cette intelligence artificielle comporte aussi certaines limites. En effet, en l’utilisant régulièrement nous pouvons constater que les textes rédigés :

Manquent de connectivité avec les lecteurs. Le ton est neutre ou trop formel, il manque de nuance et de créativité.

Comportent la même structure de phrases et une syntaxe toujours similaire.

Sont remplis de vocabulaires redondants.

Ces limites constatées rendent les textes rédigés par l’intelligence artificielle, moins qualitatifs et moins authentiques. Ils posent aussi parfois une question d’éthique. Ainsi, ce contenu peut être déclassé dans les moteurs de recherche ou tout simplement supprimé d’Internet. Alors, les clients commandant des textes par exemple, recherchent des articles écrits uniquement par des rédacteurs professionnels, sans l’apport de l’intelligence artificielle comme chatGPT. Et pour s’en assurer, ils passent automatiquement les contenus sur des détecteurs IA.

Alors, pour pouvoir continuer à utiliser l’intelligence artificielle sans se faire détecter par les logiciels de détection IA, il est devenu essentiel de contourner ces détecteurs IA. C’est pour cette raison que les solutions de contournement de détecteur IA ont vu le jour.

Cependant, la plupart des outils pour supprimer les détections IA, n’effectuent généralement qu’une rotation de texte ou simplement du paraphase. Dans ce cas, le texte reste toujours détectable par les logiciels de détection IA les plus puissants.

Bypass GPT, quant à lui, propose une solution beaucoup plus ingénieuse. Effectivement, Bypass GPT est capable d’humaniser n’importe quel contenu pour lui donner une tonalité et un style 100 % humain. Ainsi, le contenu retravaillé par Bypass GPT devient systématiquement indétectable par tous les détecteurs ai. Ainsi, les créateurs de contenu peuvent continuer à utiliser l’intelligence artificielle pour produire des textes rapidement, sans craindre de se faire repérer par un détecteur IA.

Les caractéristiques de Bypass GPT, le logiciel de suppression de détecteur IA ?

Le point fort de Bypass GPT est d’utiliser un modèle d’apprentissage de langage élaboré par leurs meilleurs rédacteurs professionnels. Ainsi, Bypass GPT est capable d’humaniser n’importe quel contenu généré par chatGPT, GPT-4 ou encore par Bard. Pour ce faire, il va retravailler toute la structure et la syntaxe des phrases pour adopter un style reprenant celui d’un rédacteur professionnel. Le contenu devient ainsi plus fluide à la lecture et est enrichi par du vocabulaire plus élaboré. Le style devient moins robotique et donc indétectable par un détecteur IA.

Les créateurs de contenu peuvent donc continuer d’utiliser l’intelligence artificielle pour augmenter leur productivité. BypassGPT humanisera ensuite leur texte en seulement quelques minutes. Et leur contenu passera tous les détecteurs d’IA et vérificateurs de plagiat.

À l’heure actuelle, Bypass GPT permet de détourner les principaux détecteurs IA du moment, à savoir : ZeroGPT, GPTZero, Copyleaks, Winston AI, Content at Scale, OpenAI’s, Text Classifie…

Comment fonctionne Bypass GPT, l’outil de contournement de détecteur IA ?

Le fonctionnement de Bypass GPT est assez simple et la plateforme est très intuitive. Il faut dans un premier temps créer un compte utilisateur en renseignant une adresse mail, son pseudo et un mot de passe. L’inscription est totalement gratuite et pour commencer, nous avons même droit à 300 mots gratuits pour une première demande.

Passé ce quota, il est nécessaire de souscrire à un abonnement payant pour pouvoir continuer à utiliser les services de Bypass GPT.

Concernant son utilisation, elle est très simple. Il suffit de copier-coller le texte créé par intelligence artificielle.

Bypass GPT va alors commencer une première vérification de l’article. Cette vérification de l’IA a pour but de révéler le pourcentage d’écriture réalisé par l’IA. Cette vérification de l’IA vous permet de prendre conscience du score qu’obtiendrait votre texte s’il devait passer à un détecteur IA (Cette étape est facultative).

Cette étape faite, vous pouvez ensuite demander à BypassGPT d’humaniser votre texte en appuyant juste sur le bouton correspondant. Ainsi, en quelques minutes, vous obtenez un contenu enrichi en vocabulaire et disposant d’un style et d’une syntaxe plus humaine. Ce nouveau contenu pourra alors être passé par n’importe quel détecteur IA, il sera toujours considéré comme étant écrit à 100 % par un humain. Vos textes ne seront ainsi plus bannis ni supprimés par les éditeurs, les plateformes ou les moteurs de recherche.

Même mieux, en augmentant la qualité de votre contenu, Bypass GPT permet aussi d’augmenter son classement SEO sur Google.

Bypass GPT propose des réécritures de texte d’IA 100 % indétectables. Le contenu rajouté est de grande qualité, reprenant avec précision l’écriture d’un rédacteur web professionnel.

Quels sont les tarifs de Bypass GPT pour supprimer la détection IA ?

Comme expliqué plus haut, Bypass GPT donne droit à 300 mots gratuits afin de tester la capacité du logiciel à supprimer les détections d’IA.

Au-delà de ces 300 mots, Bypass GPT propose des forfaits payants pour pouvoir utiliser ses services. Parmi les formules proposées, vous avez le choix entre un abonnement mensuel sans engagement, où vous arrêtez quand vous le souhaitez, ou un abonnement annuel bénéficiant de tarifs réduits.

Les abonnements commencent à :

15 dollars/mois avec la formule sans engagement pour le traitement de 20 000 mots pendant 30 jours.

10 dollars/mois avec la formule annuelle pour le traitement de 20 000 mots pendant 30 jours.

Quelle que soit la formule retenue, ce qui est appréciable avec Bypass GPT est que vous avez la possibilité de personnaliser votre abonnement en choisissant le nombre de mots que vous souhaitez traiter par mois. Ainsi, vous pouvez choisir :

50 000 mots/mois pour seulement 30 euros en formule mensuelle ou 20 euros/mois avec la formule annuelle.

100 000 mots/mois pour seulement 50 euros en formule mensuelle ou 30 euros/mois avec la formule annuelle.

200 000 mots/mois pour seulement 60 euros en formule mensuelle ou 40 euros/mois avec la formule annuelle.

300 000 mots/mois pour seulement 70 euros en formule mensuelle ou 50 euros/mois avec la formule annuelle.

500 000 mots/mois pour seulement 72 euros en formule mensuelle ou 52 euros/mois avec la formule annuelle.

Avec ses différentes formules d’abonnement, Bypass GPT s’adapte ainsi à tous les budgets et à tous les besoins en réécriture d’IA.

Mon expérience professionnelle avec BypassGPT

En tant que rédactrice web professionnelle depuis de nombreuses années, je suis toujours à la recherche des meilleurs outils pouvant améliorer ma productivité ainsi que la qualité de mes contenus.

Dans cette quête, j’ai donc décidé d’essayer aussi Bypass GPT afin d’analyser son impact dans mon processus de création au quotidien.

Et après plusieurs mois d’utilisation, je ne suis vraiment pas déçue puisqu’il a complètement répondu à mes attentes.

Je l’ai testé avec du contenu provenant de différentes intelligence artificielle. De plus, je lui ai soumis des textes de différentes natures : billets de blogs, devoirs académiques, revue de presse, email marketing, post pour les réseaux sociaux, fiches produits.

À chaque fois, Bypass GPT a réussi à humaniser mon contenu de manière professionnelle et à adopter le ton approprié au type de document. J’ai été d’ailleurs littéralement bluffé par ses capacités à rendre mes textes aussi humains.

J’ai ensuite passé ce nouveau contenu humanisé à plusieurs détecteurs IA afin de m’assurer qu’il soit réellement indétectable. Et verdict : tous les textes humanisés avec Bypass GPT sont passés au travers des détecteurs IA.

L’action de Bypass GPT est donc réellement efficace pour contourner les détecteurs IA.

Les avantages de Bypass GPT

Suite à mon utilisation quotidienne de Bypass GPT, j’ai pu retenir les avantages suivants pour ce logiciel :

Simplicité d’utilisation de Bypass GPT,

Rapidité pour humaniser les contenus générés par l’IA,

Des tarifs abordables,

Efficacité pour supprimer les détections d’IA,

Augmentation de la qualité et de l’authenticité du contenu.

En conclusion, je peux affirmer que Bypass GPT fait parti des outils les plus performants pour contourner les détecteurs IA. Son utilisation vient en complément de l’utilisation d’une intelligence artificielle pour produire des textes rapidement, de bonne qualité et indétectable.