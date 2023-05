Les vérins électriques ont de nombreuses applications dans l’industrie, car ils offrent une précision et une fiabilité supérieures par rapport aux vérins hydrauliques ou pneumatiques. S’ils sont tant convoités, c’est parce qu’ils sont plus faciles à utiliser et nécessitent moins d’entretien. Mais pour mieux comprendre leur fonctionnement, découvrons les différentes applications de ces vérins électriques.

Les principaux avantages des vérins électriques

Les vérins électriques offrent de nombreux avantages, à savoir, un meilleur contrôle de la vitesse et de la force, mais aussi une propreté par rapport aux autres types de vérins. En effet, ils n’utilisent pas de liquide ou de gaz pour générer de la force. Enfin, ils sont faciles à utiliser.

L’automatisation de la production

Dans le milieu industriel, les vérins électriques sont utilisés dans l’automatisation de la production pour déplacer des charges lourdes avec une grande précision et une grande fiabilité. Les vérins électriques sont utilisés pour déplacer des pièces de machines, pour ouvrir et fermer des portes et des fenêtres automatiques et pour déplacer des robots.

Les machines de conditionnement

Également, les vérins électriques sont utilisés dans les machines de conditionnement pour déplacer les produits le long de la chaîne de production. Ils vont donc aider à déplacer les produits sur les convoyeurs, pour soulever et abaisser les plateformes et pour ouvrir et fermer les portes des machines de conditionnement.

Les machines-outils

Il est aussi possible d’utiliser les vérins électriques dans les machines-outils afin de déplacer les pièces avec précision, mais aussi avec fiabilité. Ces pièces seront déplacées sur les tours, les fraiseuses et les machines de découpe laser.

L’équipement de laboratoire

En laboratoire, les vérins électriques servent à déplacer les échantillons en toute sécurité. Ils peuvent également déplacer correctement les plateformes, les pipettes ou encore les microscopes.

Les autres applications du vérin électrique

Il faut savoir que les vérins électriques peuvent répondre non seulement aux besoins de l’industrie, mais aussi d’autres secteurs, à savoir :