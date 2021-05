En raison des dépenses fondamentales, des imprévus, des caprices et des nombreux articles disponibles sur le marché, il peut paraître très difficile de bien gérer son argent, même avec internet. Se laisser parfois séduire est souvent à l’origine de fins de mois désastreuses.

Il est donc essentiel de se résoudre à gérer idéalement son budget en ligne afin de dépenser objectivement et de vivre de manière plus épanouie. L’idéal à cet effet serait d’acquérir une discipline financière. Et ceci n’est possible que lorsqu’on adopte les bonnes habitudes.

Découvrez dans cet article des conseils pour bien gérer votre argent en utilisant notamment les applis.

Faites une répartition équilibrée de votre budget

L’une des meilleures alternatives pour bien gérer son argent est de procéder à une répartition équilibrée au niveau des divers postes de dépense. À cet effet, il existe une méthode toute simple pouvant s’adapter à tout type de revenus et de besoins. Cette méthode de répartition consiste en effet à dédier :

15 % de votre argent à l’épargne ;

de votre argent à l’épargne ; 45 % aux dépenses fixes (abonnements, électricité, transport, etc.) ;

aux dépenses fixes (abonnements, électricité, transport, etc.) ; 30 % aux dépenses variables (santé, habillements, approvisionnement, etc.) ;

aux dépenses variables (santé, habillements, approvisionnement, etc.) ; et 10 % pour les caprices (sorties, vacances, etc.).

Remarquons toutefois que l’épargne ne constitue en aucun cas le reste de vos dépenses. Ce serait une erreur monumentale de le croire. La somme à épargner doit être mise de côté bien avant d’engager vos dépenses.

En procédant à une répartition équilibrée, vous mettez une partie de votre argent en sûreté bien à l’abri de vos caprices. Vous aurez ainsi une idée claire de vos dépenses. En alternative, découvrez sur Taxtique.fr plus de tactiques pour bien gérer son argent.

Tirez avantage des outils de gestion financière en ligne

Vous ne savez pas vous servir des tableurs et feuilles de calcul et souhaitez tout de même bien gérer votre argent ? Il existe de nos jours une montagne d’applications et de logiciels de gestion financière en ligne pouvant aider à gérer son argent. Avec des applications comme Budgea, Tricount, PiloteBudget, Linxo et toutes les autres solutions disponibles dans l’appli Playstore sur votre smartphone, vous avez tout pour mieux gérer votre finance.

Certains des logiciels de gestion financière ou service en ligne offrent l’option de téléchargement de relevés de cartes bancaires. Ils vous permettent également de suivre vos mouvements bancaires et de programmer des rappels pour le paiement de comptes. Recourir à ces outils vous permet donc d’avoir le plein contrôle sur votre argent tout en étant au courant des sorties et des entrées.

Épargnez et investissez votre argent supplémentaire

Parmi tous les conseils énumérés, ce dernier fait toute la différence. Il sera bénéfique pour toute personne visant non seulement à gérer son argent, mais aussi à le multiplier. Le principe est tout simple : aucune dépense à entreprendre avec les revenus supplémentaires. Il s’agit des paiements inattendus et imprévus qui s’ajoutent à vos gains fixes.

Ces sommes peuvent provenir d’une performance professionnelle supérieure à des prévisions, d’une participation sur les revenus ou d’un travail freelance. Dans l’un ou l’autre des cas, mettez cet argent de côté pour l’investir. Vous n’avez aucun souci à vous faire puisque vous ne l’aviez pas prévu dans votre budget. Gardez à l’esprit que plus vous investissez, plus vos revenus augmentent et plus vous instaurez du confort dans vos finances.

Vous avez à présent entre vos mains les clés pour gérer de manière optimale votre argent et imposer à votre finance une nouvelle tournure. Faites-en bon usage !