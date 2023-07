Au sein de votre entreprise, vous avez sûrement de nombreux projets à réaliser et il peut être difficile pour vous d’arriver à vous y retrouver. Avez-vous déjà pensé à utiliser un logiciel de gestion pour piloter aisément votre portefeuille projets ? Cette solution novatrice et technologique est sûrement celle qu’il vous faut. Voyons aujourd’hui pourquoi vous auriez tout intérêt à vous tourner vers ce type de logiciel.

Pour une organisation et une planification optimales

Opter pour un logiciel de gestion de projet est avant tout un moyen d’organiser et de planifier votre projet de manière optimale. L’une des étapes les plus importantes d’un projet est la phase de préparation, qui va vous permettre de ficeler votre projet et de définir les objectifs que vous voulez atteindre entre autres. Ce type de logiciel peut vous permettre de créer des diagrammes de Gantt, gérer vos ressources, visualiser des calendriers ou encore matérialiser graphiquement des dépendances entre chacune de vos tâches.

Pour une meilleure collaboration d’équipe

L’utilisation d’un même logiciel par l’ensemble de l’équipe prenant part au projet permet une meilleure collaboration, avec une communication fluide. Les acteurs du projet peuvent travailler à distance ou dans des bureaux différents, ce n’est absolument plus un problème. Ce type de logiciel met en avant le partage et la coordination, avec par exemple le partage en direct de documents, les commentaires en temps réel ou encore le chat instantané. Nous vous invitons à vous intéresser au logiciel proposé par Virage Group, véritable expert dans la gestion de portefeuilles projets.

Pour un suivi et un contrôle en direct

Un logiciel de gestion adapté peut représenter un véritable atout dans le suivi et le contrôle concernant l’avancement d’un projet. Vous disposez de fonctionnalités très utiles qui vous fournissent une vue d’ensemble sur l’état d’avancement de votre projet, et vous pouvez de cette manière mieux vous positionner par rapport à celui-ci. Grâce aux tableaux de bord, aux rapports générés automatiquement ou encore aux vision boards, vous pouvez prendre des décisions éclairées et faire les bons choix en modifiant votre plan de route si besoin.

Pour une bonne maîtrise des ressources et des budgets

Il est possible que vous soyez rapidement dépassé par la quantité de ressources nécessaires et que vous dépassiez le budget prévu de base si votre projet n’est pas bien cadré et bien organisé. Avec un logiciel de gestion, vous suivez les coûts, les dépenses ou encore les délais pour chaque tâche de votre projet. C’est une technique idéale pour obtenir une budgétisation précise ou encore pour prévenir un dépassement des coûts et ajuster si besoin.

Pour une gestion efficace des risques et des problèmes

Étant donné que vous avez une vue d’ensemble sur tout votre projet grâce à un logiciel de gestion, il est possible de détecter les obstacles et les problèmes en un clin d’oeil. Le plus intelligent est d’identifier en amont, bien avant la réalisation du projet, les risques auxquels vous pourriez être confronté. Le but est de trouver des solutions pour pallier ces difficultés si vous les rencontrez et pour ne pas vous retrouver au pied du mur, les bras ballants, sans savoir quoi faire.

Vous l’aurez compris, les logiciels de gestion de projet offrent un grand nombre d’avantages remarquables. Il ne vous reste plus qu’à choisir celui vous correspondant le plus !