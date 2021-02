Si vous êtes un chef d’entreprise très actif qui possède déjà un site web ou qui va bientôt en créer un, vous aurez besoin de l’aide d’un webmaster. Les webmasters sont indispensables pour gérer un site web et veiller à son optimisation. Cet article passe en revue les principaux avantages liés à l’embauche d’un webmaster indépendant.

Raisons pour lesquelles vous devrez engager un webmaster

Les webmasters peuvent assurer la sécurité et la mise à jour de votre site web : L’avantage le plus important et le plus négligé du recrutement d’un webmaster est sa capacité à assurer la sécurité et la mise à jour de votre site. Les pannes de site et les pirates informatiques peuvent entraîner des temps d’arrêt excessifs et nuire à vos résultats. Toutefois, la plupart de ces problèmes peuvent être évités grâce à l’installation des derniers correctifs. Les propriétaires d’entreprises qui ont beaucoup d’autres choses à faire ont rarement le temps de se tenir au courant des derniers développements en matière de sécurité des sites web. C’est pourquoi il est si important d’engager des personnes ayant les compétences requises pour effectuer une maintenance régulière.

Les webmasters peuvent améliorer la vitesse du site : Un autre avantage important de l’embauche d’un webmaster est sa capacité à optimiser la vitesse de votre site web. Des recherches ont montré que les gens ne sont généralement prêts à attendre qu’environ 1,5 seconde pour qu’une page se charge avant de cliquer à nouveau sur leur navigateur. Si votre entreprise repose sur un trafic organique, il est essentiel que votre site web réponde plus rapidement. La mise en place d’un site web réactif est une tâche technique difficile. Elle nécessite des outils d’analyse spéciaux pour identifier les zones à problèmes, et des techniques spéciales pour les corriger. Il va sans dire qu’apprendre à utiliser ces outils et les mettre en œuvre est un processus qui prend du temps. En tant que chef d’entreprise occupé, vous aurez rarement la capacité de mener à bien cette tâche. Un webmaster qualifié peut optimiser votre site web et le rendre plus rapide à charger.

Combien coûte la maintenance d’un site web ?

Votre site web est comme votre voiture. Si vous ne vérifiez jamais les liquides ou ne faites jamais de mise au point, il ne fonctionnera pas quand vous en aurez besoin. La maintenance de votre site web demande un certain effort et comporte un coût. Même s’il ne s’agit pas d’une « BMW », c’est un véhicule essentiel pour votre marketing.

Le coût réel de la création puis de la maintenance d’un site web n’est généralement pas apparent dès le départ. Le fonctionnement d’Internet évolue constamment. Le coût et la performance vont de pair. Votre site web peut jouer un rôle central dans l’augmentation des revenus de l’entreprise ou fonctionner en marge. Pour obtenir plus, vous devrez dépenser plus. Mieux vous comprendrez vos besoins, moins vous risquerez d’être surpris par des frais imprévus.

Lors du premier lancement d’un site, vous devez enregistrer un domaine et un espace sur un serveur hôte. Attendez-vous ensuite à payer des frais permanents, pour continuer à utiliser l’espace, au minimum. Le fournisseur, le prix et les options de forfaits varient considérablement. Par exemple, vous pouvez payer l’hébergeur pour la maintenance de votre site web, ou engager un webmaster indépendant.

