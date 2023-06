De nos jours, avec l’essor des nouvelles technologies, les applications mobiles font partie de nos vies. Que ce soit pour aller sur les réseaux sociaux, jouer aux JeuxDeCasinoEnLigne.org, faire ses courses ou un montage vidéo et bien d’autres fonctions encore, elles se multiplient sur nos smartphones et deviennent de plus en plus indispensables. Découvrez les applications les plus téléchargées de nos jours.

Applications mobiles : un marché de plus de 255 milliards de téléchargements

En 2022, le marché des applications mobiles poursuit son envol avec plus de 255 milliards de téléchargements partout dans le monde. Ceci représente plus de 2 milliards de téléchargements supplémentaires en France. Chaque minute, ce sont près de 500 000 nouveaux téléchargements qui s’opèrent.

Les applications représentent ainsi 167 milliards de dollars en termes de dépenses, dont 110 milliards de dollars pour les applications de jeux. Chaque utilisateur se sert de ces applications à raison de 5 heures par jour en moyenne, soit 4 trillions d’heures partout dans le monde.

Sur la base des données de Google Play Store et l’App Store à l’échelle mondiale, un classement a été établi entre les différentes applications mobiles.

1. TikTok se maintient à la 1ère place du classement, devant Instagram et Whatsapp

Cette application chinoise, qui permet de publier, voire de réaliser, des vidéos de format court, séduit toujours ses utilisateurs. Avec plus de 670 millions de téléchargements supplémentaires, ce réseau social assoit sa position et attire même de plus en plus de personnes, y compris des personnalités publiques. En outre, l’application CapCut, déployée par TikTok pour le montage vidéo, se hisse à la 4ème place du classement général.

2. Facebook, en perte de vitesse

Facebook perd ainsi 5 places en 2022, mais figure tout de même dans les 10 premières applications, en 8ᵉ position.

3. Deux nouvelles applications de jeux : Stumble Guys et Subway Surfers

Deux nouveaux jeux entrent dans le classement général des 10 premières applications mobiles. Stumble Guy, un jeu de battle royale en ligne et vous offrant de nombreux défis aussi étranges que loufoques. Et Subway Surfers, un jeu de course vous conduisant à esquiver toutes sortes d’obstacles.

Les applications les plus téléchargées par type d’utilisation

Le classement s’est aussi intéressé aux applications mobiles par domaine, notamment les réseaux sociaux, le business, les jeux et le divertissement.

Réseaux sociaux

Côté réseaux sociaux, les cinq applications les plus téléchargées sont Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook et Messenger. À noter également l’entrée de BeReal dans ce classement en 10ème position. Ce nouveau réseau social français s’est avéré très présent dans l’univers du social media et semble séduire les utilisateurs par son authenticité.

Business

En tête du classement des meilleures applications business, se trouvent notamment WhatsApp Business, Zoom, Teams, Tencent Chat et Google Meet. Ainsi, WhatsApp Business, qui permet à ses utilisateurs une connexion plus simple et différentes fonctionnalités, passe devant Zoom et Teams.

Jeux

Pour les adeptes de jeux, comme indiqué précédemment, deux jeux, Subway Surfers et Stumble Guys, se distinguent dans ce classement. S’y trouvent également Candy Crush Saga, Roblox et Race Master 3D. En revanche, Among Us, longtemps classé dans les 10 premiers, sort du classement pour la première fois en 2022.

Divertissement

TikTok, loin devant Netflix et YouTube, est en peloton de tête pour le classement des applis de divertissement. Twitch, en revanche, sort du classement.

Et côté France ?

Face à ce classement mondial, les applications mobiles en France ont également fait l’objet d’un classement. On y retrouve en particulier des applications comme WhatsApp Messenger, en 1ʳᵉ position, suivi de TikTok, Doctolib, Telegram et Instagram. Parmi les 10 premiers, on note aussi l’entrée de Telegram, de Waze, de CapCut et de Lidl Plus. En termes de dépenses, on souligne les applications Deezer, Adopte un mec et Salto.

Les prochaines innovations en 2023

Face à un tel succès des applications mobiles, certaines innovations technologiques sont loin d’être neutres pour les développeurs.

Tout d’abord, l’intelligence artificielle, de plus en plus incontournable, qui permet aux différentes applications d’offrir une utilisation plus interactive, en particulier dans le domaine de la santé, du e-commerce et de la cybersécurité.

Dans le même esprit, la réalité augmentée et la réalité virtuelle confèrent à ces applications des atouts supplémentaires, notamment dans le e-commerce, les jeux vidéo et l’immobilier. Les utilisateurs peuvent ainsi plonger dans une expérience réellement immersive en recourant à certaines applications.

Autre point technologique essentiel : la 5G qui propose plus de possibilités sur le plan technique grâce à des images et vidéos de haute qualité, permises par de plus grandes performances. De même, les applications peuvent ajouter un système de recherche vocale grâce à une interface dédiée pour naviguer plus simplement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos applications que ce soit sur iOS ou Android, continuez la lecture ici.