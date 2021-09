Subway Surfers est un jeu très apprécié de nos jours. Accessible via presque tous les appareils mobiles à l’image des smartphones et des tablettes, cette application vous offre la possibilité de vous divertir et de passer un bon moment à tout moment, et ce, où que vous soyez. Comme son semblable Temple Run, Subway Surfers est un jeu où vous devez échapper à la police pour accéder au niveau supérieur. Mais pas que… Dans cet article, nous détaillons pour vous ce qu’est réellement le jeu Subway Surfers et son mode de fonctionnement. Parcourez pour ne rien rater.

Généralité sur Subway Surfers

Subway Surfers est par définition un jeu d’action présentant un jeu presque similaire à Temple Run. Sur Subway Surfers, vous devez effectivement échapper de la police à l’intérieur d’une gare abandonnée, un endroit dans lequel les trains passent à pleine vitesse. Spécialement stimulant, ce jeu fait appel à un maximum de prudence pour pouvoir valider votre accès au niveau suivant. À la différence de Temple Run, Subway Surfers ne fait par ailleurs pas appel à un contrôle de votre personnage avec l’accéléromètre. Naturellement, vous êtes tenu de faire déplacer votre personnage entre trois voies, simplement en glissant votre doigt sur l’écran de votre appareil. Aussi, vous êtes libre de sauter par-dessus les obstacles et de rouler sur le sol afin d’éviter d’autres obstacles. De la même manière, sachez que vous êtes entièrement en droit de faire usage de gadgets à l’image des jetpacks ou des planches à roulettes pour terminer cette course sans fin.

Dans la plupart du temps, ce type de jeu veut également que vous compléter plusieurs missions dans lesquelles vous êtes passibles d’obtenir des pièces. Ces dernières que vous pouvez utiliser pour acquérir des améliorations ou autres. Il ne s’agit cependant pas d’un nouveau concept, mais bien d’un point positif pour l’ensemble du jeu. En ce qui concerne les graphiques et interfaces de Subway Surfers, ils sont juste surprenants. De telle sorte que les appareils moins performants pourraient rencontrer quelques difficultés à afficher les images avec fluidité. Et le dernier et non le moindre, il vous faut savoir que les modèles ainsi que les textures de Subway Surfers sont de qualité supérieure.

Les astuces pour jouer efficacement à Subway Surfers en ligne

Vous l’aurez alors compris, Subway Surfers est un jeu vidéo aussi efficace que pratique. C’est pour ainsi dire l’application de plateforme de kiloo et sybo Games reconnu pour être une distraction unique en son genre. Pour jouer à ce jeu, il n’y a d’ailleurs pas besoin de connaissance en particulier. Notamment, dans la mesure où vous utilisez votre ordinateur pour jouer, la flèche gauche / droite de votre clavier vous déplacera de gauche à droite. La flèche qui pointe vers le haut vous aide à sauter et la flèche du bas à rouler. L’espace, pour sa part, active l’option hoverboard.