Le domaine de la construction de bâtiments neufs est certainement l’un des secteurs les plus résilients de notre économie. Il suffit de constater à quel point les chantiers, mis à l’arrêt pendant une longue période au cours des deux années précédentes à cause des restrictions sociales et de déplacements, ont pu reprendre facilement et même se multiplier depuis. En fait, le BTP et la construction de maisons neuves sont parmi les secteurs qui portent l’économie, notamment grâce à la volonté largement partagée dans la population de profiter de la propriété de leur logement.

Dans le même temps, on voit de en plus de maisons en rénovation dans les villes et les villages de France. Ceci est bien sûr dû à l’augmentation drastique des prix de l’immobilier et du foncier, qui ont produit un nouvel engouement autour du bâti ancien à rénover. Finalement, que l’on soit un adepte du neuf ou bien un amateur de vieilles pierres à rénover pour son logement, il faut savoir suivre quelques règles de base. Voici donc pourquoi et comment commander sur Internet son panneau de chantier.

Le panneau de chantier, obligation réglementaire ou nécessité pratique ?

Lorsque vous vous promenez dans les rues de votre ville ou de village, vous avez sûrement remarqué que les terrains sur lesquels une construction ou bien une rénovation sont en cours disposent généralement d’un panneau de chantier qui indique des données, telles que le nom du propriétaire, le numéro du permis de construire, la nature des travaux, la dénomination sociale de l’entreprise qui officie ou encore les coordonnées de la mairie ayant délivré le permis de construire. Et bien sachez que cet affichage est obligatoire, car il doit permettre d’informer le public et lui donner la possibilité de contester le permis de construire si besoin.

Par ailleurs, le panneau de chantier est aussi un outil au service de la sécurité des personnes qui y travaillent. Il pourra aussi informer le public sur la nécessité de porter un casque sur site, sur les sens de circulation ou tout simplement sur les restrictions d’accès. Le panneau de chantier, c’est donc à la fois une nécessité pratique, qui permettra notamment d’éviter les accidents et de faciliter le travail des ouvriers, mais aussi une obligation réglementaire, qui doit être scrupuleusement suivie, car des sanctions seront appliquées en cas de manquement. Et commander sur Internet son panneau de chantier offre plusieurs avantages.

Pourquoi commander sur Internet son panneau de chantier ?

Comme l’absence de panneau de chantier sur site peut poser divers problèmes juridiques et de voisinage, il est important de pouvoir se fournir rapidement le cas échéant. Ainsi, commander sur Internet son panneau de chantier, c’est la possibilité de se faire livrer par voie express, directement à l’adresse voulue et sans avoir à se déplacer en magasin. Et pour cela, rien de tel que de s’adresser à un expert de la question comme panneau-en-ligne.com. Réputé à la fois pour la qualité et la célérité de ses services, il vous permettra de lancer votre chantier sur de bonnes bases légales presque instantanément grâce à son devis personnalisé en moins de 24 heures !

En outre, le site est connu pour proposer des panneaux de chantiers bien plus durables que la majorité de ses concurrents. En effet, les modèles proposés affichent une épaisseur d’un centimètre. Comparé aux 3,5 millimètres qui constituent l’épaisseur de la plupart des modèles vendus sur Internet, les produits qui en disposent sont donc bien plus résistants aux éléments, à l’usure ou aux chocs, qui sont inévitables sur un chantier. Enfin, vous pourrez aussi opter pour des finitions particulières, faire imprimer le logo de votre entreprise du bâtiment ou encore choisir la qualité d’impression, qui dit mieux ?

Où et comment placer son panneau de chantier sur site ?

Comme vous pouvez le constater, commander sur Internet son panneau de chantier vous permettra de bénéficier d’un support solide, efficace et qui pourra même se transformer en outil marketing s’il est frappé du logo de l’entreprise. Une fois réceptionné, il faudra par contre s’assurer de le positionner correctement sur site. La loi oblige en effet à ce que les renseignements qu’il contient soient clairement visibles depuis la voie publique pendant toute la durée du chantier.

Bien placer son panneau de chantier est absolument fondamental, car nombre de contestations de voisins, c’est là l’un des objectifs de l’affichage des caractéristiques du permis de construire, arguent du fait que le chantier n’était pas clairement défini pour en faire annuler l’autorisation. Que vous souhaitiez réaliser une extension de votre maison pour accueillir le petit dernier, un studio de jeux video pour les plus grands ou bien faire creuser une piscine pour toute la famille, attention donc à bien commander et à bien afficher votre panneau de chantier !