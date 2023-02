Les cryptomonnaies, tout le monde connaît désormais. Mais saviez-vous qu’il est aussi possible de gagner de l’argent en jouant grâce à elles ? Il suffit pour cela de se lancer dans des quêtes, des expériences et des jeux de toutes sortes, permettant à chacun d’allier le plaisir et le gain. Voici donc notre liste des 10 meilleurs jeux crypto pour 2023.

Meta Masters Guild

L’univers de Meta Master Guild est différent de tous les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ici, il n’est pas seulement question de récompenses pour le joueur, mais bien de profiter d’une vraie expérience de jeu multiple et enrichissante. Exploration, course ou accumulation de ressources, quel que soit votre plaisir, vous pourrez en faire ici une source de récompenses !

Fight Out

Le monde des jeux crypto est encore à ses premiers balbutiements et déjà on peut imaginer le potentiel infini qu’il offre. Fight Out est une application qui permet par exemple de récompenser les sportifs pour les efforts fournis lors de leurs entraînements physiques. Plus vous suez et plus vous profitez d’avantages, comme l’accès à des salles de sport à tarif réduit ou des NFT cosmétiques pour votre avatar. Qui a dit que l’entraînement ne paie pas ?

Calvaria

Les jeux de cartes ont toujours été attractifs pour les joueurs en tous genres. Et ce n’est pas parce que la numérisation est en marche que cette tendance de donc va s’arrêter. Le jeu Calvaria permet en effet aux amateurs d’acquérir, de collectionner, d’échanger et donc d’optimiser leur propre jeu petit à petit. Tout cela dans un univers tiré de la mythologie aztèque qui vous vous fait immédiatement plonger !

RobotEra

Les jeux crypto de type « sandbox » sont très populaires. En effet, ce sont ceux qui donnent le plus de liberté aux joueurs, car il est généralement possible d’absolument tout façonner à sa guise dans ces univers. Avec RobotEra, vous pourrez donc recréer votre monde selon vos envies puis partir à l’aventure pour explorer les réalisations des autres participants quand l’envie vous en prendra.

Battle Infinity

Battle Infinity fait assurément partie des jeux crypto les plus prometteurs. L’idée est ici de gagner de précieux jetons en prenant part à des combats virtuels afin de viser le meilleur classement possible. Cela pourra permettre d’améliorer ses équipes en achetant des accessoires dans le store du jeu ou bien de les utiliser pour les convertir en source de revenus.

The SandBox

The SandBox fait déjà partie des métavers les plus développés du marché. Conçu à la base pour concurrencer MineCraft, ce type de jeu vise là encore à offrir la plus grande liberté possible aux joueurs en leur donnant les clés d’un monde à façonner. Sur cette base, toute une économie s’est ensuite établie, qui offre de belles opportunités à qui sait les identifier.

Axie Infinity

Dans Axie Infinity, on retrouve ce type de concept bien connu des play-to-earn, qui propose au joueur de bichonner une créature virtuelle pour ensuite prendre part à des combats et construire des royaumes. Mais si ce jeu se distingue, c’est sans doute là encore par la flexibilité, la souplesse et surtout la communication fluide qu’il permet.

Gods Unchained

Attaque, soutien, défense ou interruption, voilà les différentes stratégies que vous pourrez mettre à profit pour gagner vos batailles dans Gods Unchained. Ce jeu crypto de cartes fin et difficile demande un peu de pratique, mais les récompenses sont à la hauteur de l’exigence du gameplay.

Illuvium

Illuvium est encore l’un de ces jeux crypto en monde ouvert qui propose aux joueurs de capturer un maximum de créatures, appelées Illuvials, pour monter une écurie et combattre ensuite d’autres joueurs. Mêlant exploration et combat, Illuvium est aussi un jeu qui se veut plus beau que la moyenne et un vrai effort est fait sur la qualité des graphiques. Chose dont pourraient s’inspirer bien des jeux du métavers.

My Neighboor Alice

My Neighboor Alice est l’un des meilleurs jeux crypto pour s’initier aux subtilités de la blockchain. En échange de diverses activités, on vous récompensera par des récompenses au sein d’un univers inspiré de Minecraft. Si vous la trouvez dans le Google Play Store la boutique d’applis et jeux pour smartphone et que vous souhaitez vous lancer dans le délicieux monde des cryptos, c’est une porte d’entrée idéale