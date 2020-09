Aujourd’hui, les évolutions de la technologie sont extrêmement rapides. Le numérique offre en particulier des possibilités inimaginables il y a quelques années. De nombreux logiciels comme les CRM ou les ERP se proposent d’optimiser les process des entreprises et ainsi de favoriser un développement rapide et constant du tissu économique. En plus de l’apport en termes de rationalisation, ces outils sont aussi de formidables vecteurs d’économies budgétaires.

Certaines sociétés comme Elyone se sont notamment spécialisées dans ce type de produit informatique. L’entreprise se pose en véritable acteur polyvalent du secteur avec une multitude de produits permettant d’optimiser tous les aspects de la vie des entreprises. Leur offre est si fournie qu’elle inclut des solutions pour améliorer aussi bien la gestion de comptabilité, les ressources humaines ou encore la gestion commerciale. Voici donc une présentation du logiciel de comptabilité et gestion commerciale Sage.

Les logiciel de comptabilité et gestion commerciale Sage

Pour tous les entrepreneurs d’aujourd’hui, la réussite est affaire d’adaptabilité et de technicité. Ceci est vrai aussi bien pour les TPE que les multinationales et tous les statuts intermédiaires. Que l’on travaille en collectif ou bien en individuel, l’utilisation d’outils permettant d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise est essentielle. Les solutions de comptabilité et gestion commerciale Sage s’inscrivent parfaitement dans cette démarche et favorisent le développement de chaque entreprise en fonction de ses besoins spécifiques.

Avec plus de 3 millions de clients dans le monde, le logiciel Sage pour la comptabilité démontre toute l’efficacité et l’à-propos de ses outils. Accompagnant ses clients sur le long terme, Elyone se pose en guide qui sait proposer des outils adaptés et évolutifs à ses clients. En suivant la courbe ascendante des sociétés qu’elles équipent, les solutions Sage appuient leur croissance et leur permettent de se démarquer rapidement de la concurrence.

Renforcer votre activité et faire croître votre business

Pour aider les entreprises à renforcer leur activité, Elyone a développé des solutions de comptabilité et de gestion commerciale regroupées dans la gamme 100Cloud. Intégré, modulaire et connecté, cet outil englobe l’optimisation de nombreux aspects de la vie des entreprises. Au niveau commercial, elle permet un suivi plus précis et plus personnalisé des clients, favorisant par là leur fidélisation et le recrutement de nouveaux prospects pour votre activité.

Par ailleurs, ce type de solution pour la gestion commerciale Sage est un véritable catalyseur des processus de vente. Des outils statistiques et des informations de première main sur les clients permettent à vos commerciaux d’affiner leurs pratiques et d’améliorer leurs performances. On peut même améliorer la gestion du stock, là encore grâce à des outils statistiques et de leviers d’optimisation puissants. Enfin, en plus de l’automatisation de ses tâches les plus rébarbatives, votre comptabilité sera toujours à l’abri dans le Cloud.

Une solution polyvalente pour automatiser vos process

Mieux encore, les solutions de comptabilité et de gestion commerciale Sage se proposent de vous aider à gérer votre trésorerie. Grâce aux informations collectées par le système, vous pourrez faciliter la gestion quotidienne de l’entreprise et même actualiser vos prévisions à moyen terme. La solution Cloud Sage permet aussi de sécuriser ses échanges bancaires. La partie Moyens de Paiement permet aussi de se mettre en conformité plus facilement et de prendre le virage de l’avenir avec fluidité !

S’insérant toujours plus au cœur de votre activité, les solutions Sage se déclinent également en outils de gestion de la production. L’interface d’un tel outil permet d’optimiser les coûts de revient, connaître en temps réel ses capacités de production ou même envoyer directement les ordres de fabrication. Des points essentiels pour tenir les délais et mieux gérer les stocks au quotidien !