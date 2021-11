Dans toutes les entreprises, la clé USB est un outil dont l’utilité est indispensable. C’est aussi un moyen pour les promoteurs d’entreprise de faire connaître leurs marques. Dans ce cas, vous pouvez opter pour sa personnalisation. Voici comment choisir une clé publicitaire personnalisée.

Choisir un bon design

En ce qui concerne le design de votre clé usb personnalisée, il existe plusieurs modèles. Des plus connus jusqu’à ceux représentant les héros de marvel, vous avez une large gamme de choix qui vous est proposé. Il est fréquent de trouver des ayant des atypiques ou ayant des pierres précieuses sur leurs coques. Pour votre entreprise, vous pouvez opter pour la forme utilisée par la majorité des entreprises.

Ce sont des clés assez simples de forme et faciles à manipuler. Le corps de ces clés est recouvert de caoutchouc et le connecteur est protégé par un métal. Le caoutchouc qui recouvre le corps de cette clé peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez aussi opter pour une solution éco. Les clés USB éco-responsables sont les plus recommandées aux entreprises.

Ce choix vous permet de prouver à vos clients que vous donnez de la valeur au combat pour l’environnement. Elles sont pour la plupart fabriquées avec du bois et d’autres matériaux nobles. Vous pouvez aussi opter pour des clés USB ayant la forme d’une clé. Ce design fait partie des innovations actuelles.

Tenir compte du prix

Plusieurs facteurs influencent le prix d’une clé USB personnalisée. Toutefois, il existe des clés USB de tous les prix. D’abord, il y a la capacité de stockage qui influence ce prix. Plus la contenance est élevée, plus son prix est élevé. Ensuite, il y a la vitesse de transfert qui est aussi déterminante du prix. Dans le cas général, les modèles de clé USB 2.0 ont une vitesse de transfert de 60 Mo par seconde.

Lorsque vous optez pour un modèle de clé 3.0, vous possédez une vitesse de transfert 5 fois plus rapide que le modèle susmentionné. Lorsque vous optez pour une clé ayant une technologie avancée, le prix est également élevé. Enfin, le facteur qui agit sur le prix, c’est sa taille. Contrairement à la capacité de stockage, plus votre clé USB est petite, plus le prix est élevé.

Par ailleurs, il n’est pas recommandé de rechercher une clé USB personnalisée dont le prix est élevé. Le plus important c’est de tenir compte des autres facteurs cités plus haut pour avoir le bon équipement.

Quelle est la capacité de stockage ?

Pour bien choisir votre clé USB personnalisée, il est important de tenir compte de sa capacité de stockage. C’est l’usage que vous en faites qui détermine le plus la capacité à choisir. En règle générale, une clé USB personnalisée sert à trois usages :

stockage des documents ;

stockage des vidéos et photos ;

stockage de documents volumineux.

Pour le stockage des documents, vous avez juste besoin d’une clé dont la capacité varie entre 4 et 16 Go. Pour les clés qui seront utilisées pour le stockage des vidéos et photos, il vous faut une capacité comprise entre 32 et 64 Go. Lorsque la clé USB vous sert à stocker des documents volumineux, optez pour les clés dont la capacité est comprise entre 128 et 250 Go.