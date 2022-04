Malgré les avantages qu’offre le statut de salarié, travailler comme tel peut être vraiment stressant. De la même façon, il n’est ni facile ni évident d’être chef d’entreprise ou consultant avec sa propre structure. Afin de rendre plus aisée la tâche, aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs indépendants, une nouvelle forme d’emploi a vu le jour dans le code du travail : il s’agit du portage salarial. Pourquoi faut-il le choisir ? C’est ce que vous découvrirez dans cet article.

Pour profiter du statut de salarié

Le portage salarial est un type de contrat qui met en relation trois différentes parties : l’entreprise de portage, les clients et le consultant. Il vous permet de jouir du statut de salarié en étant travailleur indépendant. Une société de portage est aussi bien prestataire de service qu’employeur. Elle emploie un professionnel qualifié qui se veut indépendant et autonome, qu’elle met à la disposition des clients.

Le professionnel en portage salarial malgré son indépendance, a un statut de salarié, et il bénéficie de tous les avantages d’un salarié. Ainsi, il jouit du régime général de sécurité sociale, de la cotisation retraite, de l’assurance chômage, de congés payés, de la mutuelle collective d’entreprise et d’une prévoyance.

Pour mieux gérer son temps

Le salarié porté est un professionnel qui bénéficie d’une flexibilité dans la gestion de son temps. C’est un avantage dont les autres salariés conventionnels ne jouissent pas, ceci à cause des horaires de travail bien prédéfinis. Étant limités, ils n’ont pas assez de temps à consacrer à leur loisir et à leur famille.

Ce n’est pas le cas si vous bénéficiez du statut de salarié porté. Ici, vous profitez des avantages du statut de salarié en évitant les inconvénients de celui d’entrepreneur, car tout ce qui relève de la gestion administrative est assuré par la société de portage.

La seule responsabilité qui vous revient, c’est de vous concentrer sur l’accroissement de vos activités et la réalisation de vos missions. Vous êtes alors libre de gérer votre emploi du temps à votre guise et de vous aménager des plages horaires pour vos activités secondaires, vos loisirs, etc.

Pour un accès facile au crédit

Comme tout salarié, le consultant indépendant porté bénéficie également d’une fiche de paie. Cette dernière constitue une garantie de stabilité financière auprès des banques et autres établissements financiers. De plus, avec le statut de salarié dont jouit l’employé en portage salarial, les institutions de microfinance ont l’assurance de rentrer en possession de leurs fonds même s’il y avait un arrêt de travail.

Le porté a ainsi la possibilité d’obtenir des prêts, qu’il soit en contrat CDD ou CDI. L’entreprise de portage s’assure de facturer les honoraires correspondants aux services rendus aux clients et d’établir une fiche de salaire, ce qui permet d’honorer les engagements auprès des établissements financiers.

Pour être un consultant indépendant

Lorsque vous intégrez une société de portage salarial, vous échappez aux contraintes liées à la création et à la gestion d’une entreprise. Tout ce qui a trait aux procédures et tâches administratives, engagement de patrimoine personnel, manque de visibilité et risques d’isolement ne vous concerne pas non plus.

De même, en tant que consultant porté, vous n’avez plus de soucis à vous faire pour la recherche de la clientèle ni pour la gestion de ladite clientèle. Tout ça est assuré par la société de portage salarial. En plus de ces détails, les entreprises de portage comme Rhapsody se chargent de vous proposer des clients et de vous donner des missions.

Libre à vous de faire votre choix parmi les propositions que vous négociez selon vos termes, indépendamment de la société. Cette façon de faire vous permet d’être pleinement responsable. Vous êtes moins stressé et moins frustré comparé aux consultants ou chefs d’entreprises qui gèrent tous eux-mêmes.

Pour bénéficier de divers accompagnements et formations

Être travailleur indépendant ne vous dispense pas de divers enseignements. Comme tout bon salarié, le salarié porté peut bénéficier d’une formation continue. Il se doit de suivre des formations ciblées qui favoriseront l’amélioration de ses connaissances, son expertise et son chiffre d’affaires. En tant qu’employé d’une société de portage, vous pouvez aussi bénéficier de services complémentaires de développement commercial.

Avec les entreprises de portage salarial, vous avez la possibilité d’intégrer les réseaux de consultants, des plates-formes relationnelles, etc. Vous pouvez également solliciter et obtenir votre admission au référencement des grandes entreprises et des PME. Le portage salarial prend ainsi en compte tout un accompagnement pour vous permettre d’accéder à de nouvelles opportunités dans votre secteur d’activités.

En définitive, le portage salarial offre de nombreux avantages. En plus de profiter du statut de salarié, vous êtes indépendant et disposez d’une liberté totale dans la gestion de votre temps, tant que vous parvenez à assurer les missions qui vous incombent.