L’année 2021 commence sous des auspices assez sombres, dans la continuité de l’année passée. Cependant, il y a aussi de nombreuses raisons de se réjouir. Les perspectives économiques ne peuvent être plus mauvaises qu’en 2020 et le bouleversement des process au travail est finalement un passage obligé dans l’histoire de nos sociétés toujours plus numériques. Soyons donc optimistes et sachons nous adapter aux contraintes de notre temps !

L’un des changements les plus majeurs imposés par la crise sanitaire est le recours massif au télétravail. Autrefois réservé à une petite minorité, il est aujourd’hui devenu commun et de nombreux Français cherchent donc à optimiser leurs habitudes en s’équipant d’un ordinateur adapté. Mais le marché est si fourni qu’il est parfois difficile de faire son choix. Nous avons donc choisi trois modèles parmi les meilleurs ordinateurs portables pour travailler en toute sérénité. Présentation.

Le Honor MagicBook, l’un des meilleurs ordinateurs portables pour travailler

Lorsque l’on cherche à acquérir un des meilleurs ordinateurs portables pour travailler du marché, on s’attache généralement en premier lieu à ses performances. Le Honor MagicBook, grâce à son processeur AMD Ryzen 5, sa RAM DDR4 Dual Channel ainsi que sa carte graphique AMD Radeon Vega 8 vous assurent de bénéficier d’une fluidité et d’une réactivité exceptionnelles. Un point essentiel pour vous permettre de réaliser l’ensemble de vos tâches dans les temps impartis.

Autre aspect essentiel pour les télétravailleurs, le Honor MagicBook dispose d’un système de charge extrêmement efficace qui lui permet de recharger plus de 50% de sa batterie en moins d’une demi heure. Et tout cela pour une autonomie de 10 heures ! L’aspect logistique n’a pas été oublié par les ingénieurs puisque cet ordinateur affiche un poids de seulement 1,5 kg pour une mobilité aisée. Enfin, la confidentialité de votre travail est assurée par un lecteur d’empreintes digitales. Et vous savez quoi ? Ce modèle vous coûtera moins de 600 euros chez Honor français. Alors, conquis ?

Le Lenovo Yoga Slim 7, un bon compromis

Le Lenovo Yoga Slim 7, s’il n’est pas au même niveau que le Honor MagicBook affiche lui aussi des caractéristiques intéressantes qui lui permettent de figurer en bonne place dans notre classement des meilleurs ordinateurs portables pour travailler en 2021. On apprécie notamment sa bonne autonomie, ses performances tout à fait satisfaisantes ainsi que son grand nombre de ports, lui assurant une bonne connectivité, un atout d’importance pour le travail en réseau par exemple.

Par contre, on pourra lui reprocher certains défauts qui ne lui permettent pas de prétendre disputer le titre de meilleur ordinateur portable de 2021 au MagicBook. On pense notamment à sa mémoire soudée ou à son revêtement trop brillant. Pourtant, le résultat reste tout à fait acceptable même si les prix pratiqués par les fournisseurs sur Internet en font un outil toujours plus cher que le MagicBook, malgré un intérêt globalement moindre.

Le Huawei MateBook D14, un outil intéressant

Pour terminer notre classement des meilleurs ordinateurs portables pour travailler en 2021, citons le Huawei MateBook D14. Cette édition 2020 du célèbre modèle de l’enseigne chinoise tient la plupart de ses promesses, comme à l’accoutumée. La nouvelle mouture ne révolutionne pas l’objet mais apporte quelques petites touches d’amélioration. On aime particulièrement la version SSD de 512 Go, qui permet d’accélérer nettement les performances au démarrage du modèle, très utile pour les télétravailleurs pressés.

De manière générale, le MateBook est un produit à la fois endurant, performant et agréable à utiliser au quotidien. On pourra regretter l’esthétisme un peu simpliste qui manque à l’ensemble pour lui permettre de prétendre à la première place de notre classement. Son prix est toutefois assez intéressant pour convaincre les utilisateurs les plus pointilleux en la matière même s’il reste souvent plus cher que le Honor MagicBook dont nous restons de fidèles promoteurs !