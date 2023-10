De nos jours, il est largement reconnu que le numérique a envahi tous les secteurs de la vie. Alors que certaines industries ont progressé considérablement, d’autres ont été complètement transformées. Un exemple frappant est l’univers du jeu vidéo, qui ne ressemble aujourd’hui en rien à ce qu’il était il y a seulement une décennie. Comment l’ère du numériqueet d’Internet a-t-elle révolutionné le monde du jeu vidéo et quelle est la réaction des joueurs par rapport à ces changements? Réponses dans les prochaines lignes.

Jeux vidéo: les changements apportés par le numérique

Les changements apportés par le numérique au monde du jeu vidéo sont très visibles. L’un des changements les plus évidents réside dans le fait qu’aujourd’hui, vous devez simplement disposer d’une connexion Internet pour accéder à une variété de jeux en ligne. Plus besoin d’acheter ou de changer des disques à n’en plus finir. Les éditeurs de jeux sont rentrés dans la danse et mettent à disposition des joueurs plusieurs types de plate-forme de jeu optimisée sur le plan technique. Ces plates-formes sécurisées permettent l’achat et l’utilisation instantanée de jeux indépendamment de la situation géographique. Il est important de noter que cette numérsation permet aux éditeurs de jeux de considérablement réduire leurs coûts de production et de supprimer par la même occasion les intermédiaires. En effet, les coûts liés à l’intermédiation peuvent rapidement faire gonfler la facture de l’acheteur final.

Un autre changement significatif réside dans la possibilité actuelle pour les joueurs de participer à des tournois mondiaux. Il y a quelques années encore, les fans de jeux vidéo ne pouvaient jouer qu’avec leurs voisins ou leurs amis proches. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car désormais, chaque joueur peut inviter un ami situé à l’autre bout du monde à se joindre à une partie, le tout depuis le confort de son domicile. Cette pratique tend à rendre les jeux-vidéo plus sociables, notamment pour les personnes introverties ou celles qui, pour une raison ou pour une autre, préfèrent se divertir depuis la maison.

L’IA et le jeu vidéo: ce qu’on peut retenir

Bien que l’intelligence artificielle ait connu une réelle avancée ces dernières années, elle a été invitée dans le gaming depuis les débuts des jeux vidéo. C’est grâce à elle que les joueurs n’ont pas forcément besoin d’un adversaire physique; ils ont la possibilité de jouer contre la machine. Si cette machine pouvait avoir des réflexes que le joueur peut anticiper avec le temps, elle s’est également améliorée. Le joueur a donc en face une machine qui peut esquiver des coups, faire des passes ou encore avoir des réflexes comparables à ceux d’un être humain.

Et ce n’est pas tout, l’IA permet aux éditeurs de jeux de créer des contenus toujours plus réalistes. L’introduction de gadgets électroniques, tels que les casques de réalité virtuelle, a ajouté une dimension encore plus captivante au jeu. Il est évident que l’IA et le gaming font très bon ménage, car l’IA joue un rôle significatif dans la création d’une expérience de jeu de haute qualité pour les joueurs.

Le gaming à l’ère du numérique: que peut-on en conclure d’un point de vue social?

Qu’on veuille bien le reconnaître ou non, le gaming à l’ère du numérique a engendré à la fois des impacts positifs et négatifs sur le plan social en ce qui concerne les joueurs. Le plus grand impact positif, c’est le rassemblement et le grand nombre de personnes que peuvent attirer les tournois de jeux vidéo en ligne. Ces événements offrent aux joueurs du monde entier l’opportunité de se rencontrer, de confronter leurs techniques de jeu et d’apprendre de l’expérience des professionnels. En effet, contrairement à certaines idées reçues, les jeux vidéo ne se réduisent pas uniquement à une distraction. De plus, avec les rencontres virtuelles, les joueurs introvertis qui se cachent derrière leurs écrans ont la chance de rencontrer de nouvelles personnes et de se créer un réseau au-delà des frontières.

Il ne faut pas non plus oublier le revers de la médaille, car bien que l’association du jeu vidéo avec le numérique soit intéressante, les gamers les plus accros peuvent s’éloigner de la société. Il n’est pas rare de voir certains adeptes du jeu vidéo qui, au départ, essayaient de mener d’autres activités, ne plus faire d’ effort. Leur principal et seul divertissement consiste alors à jouer en ligne pendant des heures avec leurs compères. D’un point de vue social, le contact humain reste à privilégier, mais ce n’est pas toujours ce qui est observé.