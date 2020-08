Si vous gérez ou souhaitez gérer un business, vous souhaitez sans doute savoir quels sont les meilleurs options pour communiquer. Réputé comme l’un des leviers les plus puissants, la communication digitale présente des avantages majeurs qui la rende incontournable aujourd’hui.

Mais qu’est ce que la communication digitale, et qu’est ce qui peut bien la rendre aussi importante ? Avant de contacter un freelance ou une agence de communication digitale, voici quelques explications pratiques pour avoir de bonnes bases.

La communication digitale : c’est quoi ?

La communication digitale regroupe toutes les communications par le biais d’internet. Lorsque vous recevez un message sur WhatsApp, envoyez un email ou poster une publication sur Facebook, c’est de la communication digitale.

Des comportements de plus en plus digitaux

Aujourd’hui, 81% des acheteurs recherchent un produit en ligne avec de l’acheter en magasin, et 45% d’entre eux lisent les avis sur internet au préalable. Accentuée par la crise sanitaire du covid 19, cette tendance forte pour l’achat numérique devrait s’accentuer selon le cabinet Forrester.

Plus globalement, les comportements changent, et nous intégrons l’ère du marketing individualisé. Le marketing individualisé illustre la tendance du consommateur à vouloir recevoir une communication personnelle et quasi-unique de la part des marques. Elle souhaite aussi pouvoir interagir avec elles.

Cette tendance influencée et rendue possible grâce au numérique, a contribué à mettre le marketing traditionnel au pied du mur.

Plus de contrôle sur vos campagnes de communication

1 ) Une mise en place plus rapide

Pour mettre en place une action de communication traditionnelle il faut compter entre 10 jours et plusieurs mois selon le type de média visé. Avec la communication numérique, on peut mettre en place des actions de communication ambitieuses en l’espace de 48h / 72h

2 ) Un ciblage plus fin

Sur les médias traditionnels, on se base sur les caractéristiques démographiques ou les affinités de l’audience pour communiquer. Avec les moyens mis en oeuvre par Google ou encore Facebook, il est possible de cibler des profils selon des critères comportementaux : acheteurs, grands voyageurs … ce qui maximise votre investissement mais aussi vos retours.

3 ) Des ajustements flexibles

Une campagne digitale qui sous-performe peut être arrêtée, et réajuster rapidement. A l’inverse, une communication traditionnelle qui ne donne pas de fruits vous contraindra à lancer une nouvelle campagne si vous en avez les moyens.

Une meilleure analyse pour mieux répondre aux besoins

Les campagnes digitales permettent de récolter un large spectre de données démographiques et comportementales sur vos visiteurs. Ainsi, la com’ digitale vous permets de mieux connaître votre cible, et vous aide à rationaliser vos dépenses en ne communiquant qu’auprès des profils les plus susceptible de s’intéresser à votre proposition.

visuel : Marketo 2018

Comment choisir son agence digitale ?

1. Une agence ou des professionnels certifiés

Si vous êtes une moyenne ou grande entreprise qui souhaite faire gérer plusieurs plateforme sur internet, privilégiez des agences certifiées Google Partners et Facebook Marketing Partners. Ses labels, soumis à des critères de qualité et de dépenses publicitaires, certifient que des professionnels qualifiés exercent au sein des agences.

Si vous êtes une entreprise de taille plus modeste, ou un indépendant, privilégiez des professionnels certifiés Facebook Blueprint, et titulaire des certifications Google Ads et Google Analytics comme ceux de cette entreprise de communication digitale en Guadeloupe & Martinique.

2. Des avis positifs

Regardez les avis que récoltent les différents professionnels sur internet, particulièrement ceux présents sur la fiche Google des agences digitales.

3. Un portfolio comme garantie

N’hésitez pas à demander aux professionnels que vous rencontrez un portfolio pour juger par vous-même de la qualité des prestations qu’ils délivrent.