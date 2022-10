Bases de la gestion de projets: Qu’est-ce qu’un PMO?

Toute entreprise qui se respecte se doit de nourrir des objectifs élevés. L’ambition est toujours une caractéristique essentielle des sociétés à succès. À ses débuts, l’entreprise doit bien sûr d’abord être concentrée sur sa survie en orientant toutes ses ressources vers ses domaines de compétence premiers. Néanmoins, il arrive toujours un moment où l’équipe d’origine trouve ses limites. La gestion de projets par un PMO peut alors donner un second souffle à l’entreprise. Explications.

Le Project Management Office, un service en charge de l’avenir

A mesure qu’une entreprise se développe, un gap se forme entre ses ambitions et les compétences des équipes dirigeantes pour les mener à bien. Or, même le collectif de compétences le mieux outillé au monde ne peut atteindre des sommets s’il n’est pas guidé par un leadership avisé. Pour garantir la réussite de la gestion de projets dans l’entreprise, il est donc indispensable qu’un service dédié prenne en charge cet aspect si associé à la prospérité.

Comme dans toute organisation humaine, la division du travail est la meilleure option pour extraire le meilleur de chacune des individualités formant le collectif. Si les sociétés pensent toujours à créer une équipe de commerciaux, une autre en charge des ressources humaines ou encore un groupe spécialisé dans la gestion informatique, on oublie souvent la gestion de projets et sa place essentielle au sein de l’entreprise. C’est exactement ce à quoi est destiné le PMO et ce à quoi peut servir Wrike – logiciel de collaboration de projet libre.

Les rôles et missions d’un PMO

Le Project Management Office est un service qui permettra de planifier, de superviser et de gérer les différents projets menés de front par une entreprise. Il peut être en charge directe des projets, on le nomme alors PMO de direction, ou bien fonctionner à un niveau supérieur et fournir des indicateurs clés de performance pour orienter la stratégie globale de l’entreprise. Il sera alors le métronome du collectif, notamment en standardisant les méthodes de la gestion de projets au sein de la société.

Les rôles et missions du PMO peuvent donc prendre différentes formes. La plupart du temps, ils donnent l’impulsion à de nouveaux projets, tout assurant par exemple la formation et l’affectation des leaders associés. Ils seront aussi à l’origine de l’allocation des ressources et de la gestion des portefeuilles, des composantes essentielles de la réussite des projets bien menés.

Comment les PMO créent de la valeur ?

Les PMO sont des outils efficaces car polyvalents. D’abord, ils peuvent permettre de réduire la charge de travail des dirigeants et assurer la prospérité de l’entreprise en lui permettant de mener plusieurs projets de front efficacement. C’est donc un outil essentiel à la croissance des entreprises ambitieuses. Par ailleurs, c’est aussi un outil qui facilitera la standardisation des process en interne. Un point essentiel pour dessiner une culture d’entreprise.

Or, c'est bien à partir de cette culture d'entreprise identifiée et claire que pourra émerger un sentiment d'appartenance chez vos collaborateurs. Un sentiment nécessaire pour les motiver et ainsi créer un cercle vertueux favorisant l'augmentation de la productivité.