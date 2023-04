Mettre en valeur une bio sur les réseaux sociaux qui soit de qualité est devenu un élément essentiel de la communication personnelle et professionnelle en ligne. Alors que la publicité et le marketing prolifèrent sur la toile, votre bio est souvent la première chose que les visiteurs verront lorsque vous apparaîtrez sur leur fil d’actualité. C’est pourquoi il est important de la soigner et de la rendre la plus intéressante possible. En cela, le nouveau service Allinks vous donne un sérieux coup de pouce, en vous permettant de prolonger votre bio par une page entièrement gratuite et personnalisée.

Boostez votre bio sur les réseaux sociaux avec Allinks

Rédiger une bonne bio sur les réseaux sociaux est en effet de plus en plus essentiel pour se démarquer : désormais, tout le monde les utilise et la concurrence devient rude pour parvenir à se rendre visible. Une bonne manière de booster une bio sur un réseau social est de l’organiser de façon originale pour présenter vos centres d’intérêt, votre parcours professionnel et vos réalisations. On pensera également à sélectionner les mots-clés pertinents afin d’optimiser son référencement.

Il manque encore une chose, un outil essentiel qui vous sera profitable à l’utilisation. Il s’agit de la possibilité d’enrichir votre bio sur un réseau social par un lien Allinks.click. Ce service développé par le blogueur Kevin Ragonneau offre la possibilité, au moyen d’un lien unique, de rediriger les visiteurs de votre compte vers une page Allinks. Cette dernière constituera le point central de votre communication, du fait des fonctions qu’elle autorise.

Un outil fiable et pratique pour créer une page entièrement personnalisée

Cette page est en effet susceptible de contenir des liens vers l’ensemble de vos comptes, mais également vers vos boutiques en ligne ou vos différents sites Internet. Cependant, le point fort d’une page Allinks reste la diversité de blocks prêts à l’emploi que le service met à disposition. Le contenu est hautement personnalisable : on peut y ajouter des vidéos TikTok ou des publications Instagram certes, mais aussi des faqs ou des formulaires de collecte d’email pour compléter une bio sur les réseaux sociaux.

À l’heure où Internet prend une part croissante dans le commerce international et où les employeurs recrutent en faisant davantage de recherches sur les réseaux sociaux, une page Allinks est un moyen unique de se présenter de manière complète et efficace. On retiendra également les possibilités simples d’ajouter du texte ou des photos, et les multiples couleurs et typographies envisageables pour que vous puissiez réaliser la page qui vous correspond vraiment.

Au-delà de la gratuité, les nombreux avantages du service Allinks

Outre le fait d’offrir un moyen de réaliser cette page personnalisée pour enrichir votre bio sur les réseaux sociaux, Allinks vous le met à disposition de manière entièrement gratuite. Si cela constitue un avantage appréciable, c’est cependant loin d’être le seul. En effet, le service vous permet également d’élaborer des statistiques précises concernant le flux de vos visiteurs et leurs activités dès lors qu’ils fréquentent votre page.

Tout se passe alors comme si vous aviez conçu des lunettes de réalité augmentée : vous serez en mesure de comprendre quel compte fonctionne le mieux ou quelles sont vos vidéos les plus regardées. Cela vous offrira une occasion unique de rectifier vos comptes et vos sites en tirant les enseignements de ces données. À noter que les équipes Allinks vous offrent aussi une possibilité d’assistance dans la création de vos pages.