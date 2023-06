Dans le monde entier, les ordinateurs Windows sont largement utilisés à la fois pour le travail et les loisirs. Il est crucial donc d’avoir les applications essentielles de bureau pour profiter de votre PC au maximum.

Cet article présente les meilleures applications gratuites et logiciel indispensables pour Windows 10 pour tout utilisateur de Windows, comprenant un navigateur web, un logiciel de montage vidéo, un programme de nettoyage et bien d’autres encore.

Top doit avoir des applications pour Windows

Si vous êtes un utilisateur de PC, vous savez à quel point il est important de disposer des bons outils pour travailler efficacement. Avec tant de choix de logiciels disponibles sur Internet, il peut être difficile de trouver logiciel indispensable pour PC Windows (gratuits ou payants). Que vous cherchiez des outils de productivité, un programme de montage vidéo ou des logiciels de sécurité, il existe une pléthore d’options pour répondre à vos besoins.

Mettre une application sur le bureau de votre ordinateur Windows est facile, il suffit d’utiliser Internet et télécharger logiciels gratuits pour PC.

Nous avons sélectionné sept applications pour Windows pour tout utilisateur de PC qui pourront améliorer votre expérience de bureau.

Google Chrome

Google Chrome est notre premier choix pour le logiciel gratuit le plus utilisé sur mobile et desktop Windows, grâce à sa rapidité, sa fiabilité, et sa vaste sélection d’extensions. Vous pouvez ouvrir les onglets de votre bureau sur votre téléphone et vice versa avec la synchronisation multiplateforme, ce qui en fait un superbe navigateur pour toutes les utilisations.

Internet Security est devenue une préoccupation majeure pour les utilisateurs de Windows, notamment avec l’augmentation des virus, des logiciels malveillants et des attaques en ligne. Cependant, Google Chrome a réussi à résoudre une grande partie de ces problèmes en offrant de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que la protection contre les logiciels malveillants et les sites web dangereux, ainsi qu’une gestion avancée des mots de passe et une navigation privée.

Zoom

Zoom est le service de messagerie personnelle le plus populaire, qui offre la meilleure option pour interagir avec un grand groupe, chat vidéo, un enregistrement local et un partage d’écran (bien que vous ne puissiez parler qu’à une seule personne pendant plus de 40 minutes avec le plan gratuit).

VLC Media Player

Le lecteur VLC Media Player peut être considéré comme un logiciel incontournable pour tout utilisateur de PC. Bien que la plupart des gens regardent des vidéos en ligne sur des sites comme YouTube, il est toujours judicieux d’avoir un lecteur vidéo fiable installé sur son bureau Windows.

Même si vous ne l’utilisez pas très souvent, il est recommandé de le télécharger et de l’installer dès que possible pour éviter les problèmes liés aux codecs vidéo ou à l’utilisation de QuickTime.

Magix

Magix se positionne comme un logiciel de traitement vidéo qui offre une grande variété d’outils de traitement pour les utilisateurs débutants et expérimentés. Si vous voulez créer des vidéos de haute qualité avec transitions fluides ou des animations élaborées, Magix est un choix parfait pour atteindre vos objectifs.

CCleaner

CCleaner est un programme de nettoyage de système très utile pour Windows. Il permet de supprimer les fichiers indésirables, les cookies et les fichiers de cache, ainsi que les entrées de registre obsolètes et les programmes indésirables. Tout cela contribue à garder votre ordinateur propre, fluide et rapide.

Steam

Steam est une plateforme de distribution de jeux vidéo pour Windows qui offre une large sélection de jeux, des classiques aux nouveautés. En plus de permettre d’acheter et de télécharger des jeux, Steam permet également de jouer en ligne avec d’autres joueurs, de participer à des discussions communautaires, et de profiter de remises intéressantes pendant les périodes de soldes. Pour les amateurs de jeux vidéo, Steam est un must-have pour accéder à une grande variété de jeux et de fonctionnalités en ligne.

Microsoft Office

Microsoft Office est un outil de productivité essentiel pour les utilisateurs de Windows. Il comprend des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook, qui sont utilisées pour la création de documents, de feuilles de calcul, de présentations et pour la gestion des courriers électroniques. Bien que Microsoft Office soit une application payante, elle est largement utilisée dans le monde professionnel et est souvent requise pour de nombreux emplois.

Si vous vous demandez comment remplacer sa clé de produit du pack Microsoft Office, vous pouvez utiliser des fonctionnalités intégrées telles que la modification de la clé de produit ou l’outil de diagnostic Microsoft Office, ou vous pouvez désinstaller et réinstaller la suite Office avec la nouvelle clé de produit.

7-Zip

7-Zip est un programme de compression de fichiers pour Windows qui permet de compresser et décompresser des fichiers dans une grande variété de formats, tels que ZIP, RAR, TAR et GZIP. Contrairement à la compression native de Windows, 7-Zip prend en charge les formats de fichiers plus complexes et permet de compresser les fichiers volumineux pour économiser de l’espace de stockage sur l’ordinateur. Les utilisateurs de Windows qui travaillent avec des fichiers volumineux trouveront cet outil indispensable.

Movavi Video Editor

Si vous cherchez à créer des vidéos de haute qualité, logiciel montage video gratuit sans filigrane est un outil parfait pour vous. Il permet de couper, recadrer et assembler des clips vidéo, d’ajouter des transitions, des effets visuels et de la musique, et d’ajouter des sous-titres et de stabiliser les vidéos prises avec une caméra instable. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, Movavi est un outil indispensable pour les utilisateurs qui cherchent à créer des vidéos de haute qualité.

Conclusion

Il existe une variété d’applications Windows qui peuvent améliorer le confort d’utilisation et simplifier la gestion de l’ordinateur. Ces outils offrent des fonctionnalités avancées pour la navigation Web, la gestion de fichiers, la création de documents et la génération de contenu multimédia. Les utilisateurs de Windows peuvent augmenter leur productivité, gagner du temps et tirer le meilleur parti de leur ordinateur en utilisant ces programmes.

En résumé, pour optimiser votre expérience Windows, ces applications doivent figurer en tête de votre liste de nécessités. Cependant, il existe d’autres logiciels Windows supplémentaires susceptibles de répondre à vos besoins particuliers, cette liste n’étant pas exhaustive.