La Rochelle est une ville française très dynamique fréquentée chaque année par près de 4,5 millions de touristes. La majorité de ces visiteurs recherchent les entreprises locales (boutiques, restaurants, hôtels, etc.) pour accéder aux services courants avant de se déplacer. D’après Google Keyword Planner, plus de 60 500 internautes insèrent par mois la requête « restaurant La Rochelle » dans la barre de recherche de Google. Dans un tel contexte, si vous avez une activité commerciale à La Rochelle, avoir un site web localement bien référencé est une nécessité. Ce contenu propose 5 étapes sûres pour améliorer votre référencement local dans cette ville touristique de la France.

Mettez votre fiche Google My Business à jour

L’économie de la ville rochelaise repose essentiellement sur le commerce de proximité. Pour booster votre activité commerciale dans cette région, vous avez alors besoin de visibilité sur le plan local. Pour le faire, commencez d’abord par optimiser votre fiche Google My Business. C’est l’outil principal qui permettra à votre site internet d’apparaître dans le Google Local Pack. Il aide les entreprises à accroître de plus de 70 % leur trafic. Insérez-y alors les informations qui permettent de localiser votre entreprise et de l’identifier.

Idéalement, il faut renseigner votre adresse complète, les heures d’ouverture de vos locaux et vos données téléphoniques. Surtout, ajoutez à votre fiche Google My Business des photos captivantes qui illustrent bien votre activité. Soyez rassuré, cette première étape de votre SEO local ne vous coûtera pas grand-chose. Vous pouvez faire appel à referencement-la-rochelle.com pour vous accompagner dans cette démarche. Ce professionnel sait comment booster la visibilité de n’importe quelle entreprise à La Rochelle via le SEO.

Utilisez des mots-clés géolocalisés pour attirer plus de clients locaux

À part l’optimisation de votre fiche Google My Business, passez à la seconde étape de votre référencement local. Celle-ci consiste à utiliser des mots-clés géolocalisés pour attirer davantage les clients locaux. Pour réussir cela, mentionnez dans les titres et les descriptions des mots qui expriment le mieux votre secteur d’activité et votre situation géographique. Si vous disposez d’une boutique de vêtements, utilisez par exemple « Vêtements à La Rochelle » dans vos descriptions.

Vous pouvez aussi utiliser « boutiques de shopping à La Rochelle » afin d’être visible pour toutes les requêtes liées à votre activité. Avec cette stratégie, Google parvient à comprendre la pertinence de votre entreprise pour toutes les recherches locales. Cela améliorera inévitablement votre position pour les résultats liés aux recherches sur La Rochelle. Enfin, il est pertinent d’utiliser les mots-clés géolocalisés dans les contenus que vous partagez sur vos réseaux sociaux et votre site web. Cela permet d’accroître le taux de clic sur votre site.

Encouragez vos clients à donner leurs avis sur votre fiche Google My Business

D’après BrightLocal, plus de 84 % des acheteurs se fient autant aux avis clients en ligne qu’aux orientations de leurs proches. C’est pour cela qu’il faut motiver vos clients satisfaits à partager leurs avis sur vos produits et votre service client via votre fiche Google My Business. Leurs avis positifs vous permettront d’augmenter de plus de 30 % le trafic vers votre site internet. Ils influencent aussi la réputation de votre entreprise sur le plan local.

Par ailleurs, il est nécessaire de répondre à tous les commentaires laissés par vos clients. Qu’ils soient satisfaits ou pas, prenez le soin de formuler des réponses polies et courtoises, quelle que soit l’humeur véhiculée par le message. Cette gestion proactive des contenus générés par les utilisateurs donnera une bonne image de votre entreprise. Les prospects sauront alors que vous accordez du crédit aux avis de votre clientèle. Cela accroît leur assurance et les motive à acheter.



Optez pour un marketing de contenu centré sur le local

Pour avoir un référencement local assez solide, vous devez opter pour un marketing de contenu centré sur la région. Cette approche vous aide à attirer davantage l’attention sur votre activité commerciale. Concrètement, il faut élaborer des contenus qui s’adressent particulièrement à votre communauté de La Rochelle. Vous pouvez produire des contenus de blog, des guides pratiques ou des études de cas. Si vous recherchez des résultats dans les meilleurs délais avec votre marketing de contenu, externalisez cette démarche.

C’est-à-dire qu’il faut confier cette étape de votre référencement local à une entreprise spécialisée dans le référencement à La Rochelle. Celle-ci vous permettra d’élaborer des contenus pertinents pour l’audience locale. Les algorithmes de Google comprendront ainsi la pertinence de votre marketing content pour les internautes à La Rochelle. Ils classeront alors votre site internet sur les premières pages de la SERP et boosteront ainsi l’engagement des acheteurs locaux.

Faites du netlinking local

La dernière étape pour améliorer votre référencement local à La Rochelle est de faire du netlinking local. Cette technique d’acquisition de liens sur le plan régional renforcera la crédibilité de votre interface web et boostera son autorité. Pour réussir, il faut nouer des partenariats solides avec des entreprises locales et participer aux activités communautaires. Vos partenaires partageront alors des informations propres à votre entreprise sur leurs différents canaux digitaux.

Cela vous permettra d’avoir beaucoup de liens retour vers votre site. Et plus vous obtenez de backlinks de la part de sites locaux et pertinents, plus votre classement pour les requêtes locales s’améliore.

En définitive, pour améliorer votre référencement local à La Rochelle, optimisez votre fiche Google My Business. Ensuite, utilisez des mots-clés géolocalisés pour produire vos contenus et décrire votre activité commerciale. Enfin, faites du netlinking un support solide de votre visibilité locale.