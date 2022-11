Depuis la création du Bitcoin en 2008, les cryptomonnaies sont devenues une forme d’investissement. Chaque jour, de nouveaux investisseurs s’ajoutent à la longue liste des investisseurs déjà présents dans le secteur. De nouveaux moyens sont mis aux services des investisseurs pour faciliter leurs différentes actions sur les différents marchés boursiers. Dans le présent article, vous découvrirez les différentes étapes à suivre pour investir dans les cryptomonnaies.

Choisir son courtier

Un investissement est un placement à court, moyen ou long terme, une action visant à rentabiliser les moyens investis. Contrairement aux dépenses, les investissements exigent une stratégie et une maîtrise du secteur dans lequel ils sont faits. Pour ce fait, l’investissement dans certains secteurs nécessite l’intervention d’un courtier, un intermédiaire dont la mission consiste à faciliter la rencontre et les échanges entre les différents investisseurs.

Les cryptomonnaies sont des devises cryptographiques. Totalement digitales, elles ne sont accessibles qu’en ligne et existent en milliers. Tout investisseur désirant acheter ou vendre les cryptomonnaies ou autres produits dérivés de celles-ci se doit de choisir un courtier. Contrairement aux investissements sur les marchés boursiers traditionnels pour lesquels vous trouverez des courtiers physiques, vous ne trouverez que des courtiers en ligne pour les cryptomonnaies. Chacun de ceux-ci se distingue des autres par les différents marchés qu’il propose, la commission qu’il perçoit. Vous trouverez par exemple des plateformes de courtiers généralistes qui, en plus du marché des cryptomonnaies, proposent également d’autres marchés tels que le forex, le marché des matières premières, etc.

Il vous revient donc de choisir la plateforme de courtier par le biais de laquelle vos futurs investissements sur les cryptomonnaies prendront. Par exemple, bitcoin prime vivre est une plateforme de trading dédiée exclusivement aux investissements en devises cryptographiques et autres produits dérivés.

Créer un compte d’utilisateur sur la plateforme de courtier choisir

Pour être actif auprès d’un courtier en ligne, il faudra disposer d’un compte d’utilisateur sur la plateforme de celui-ci.Ainsi, dès que vous faites le choix de la plateforme de trading via laquelle vous projetez d’opérer vos différentes transactions sur les monnaies virtuelles cryptées et les produits qui y sont dérivés, vous devriez y créer un compte. Grâce à celui-ci, vous auriez un espace professionnel en ligne sur lequel vous pouvez consulter plus tard l’historique de vos investissements et même sauvegarder ceux qui sont en cours pour vous déconnecter.

Déposer de l’argent sur votre compte d’utilisateur

Pour commencer l’investissement sur le marché des devises cryptographiques, il faudra acquérir quelques pièces des devises de votre choix. Ce qui n’est possible sur une plateforme de trading que grâce à un échange contre une monnaie fiat. Ainsi, vous devriez réaliser un dépôt sur votre compte d’utilisateur. Vous avez de nombreuses alternatives pour faire le dépôt. Car, les plateformes de courtiers en ligne admises plusieurs systèmes de paiement électronique.

Acheter les cryptomonnaies de votre choix

Il existe une grande variété de cryptomonnaies. Vous devriez donc vous fixer sur les devises sur lesquelles vous vouliez investir avant de réaliser vos achats. Certaines cryptomonnaies sont plus fiables et plus prometteuses que d’autres, car, celles-ci sont créées sur de projets solides.

Pour un débutant, il est recommandé d’investir sur les cryptomonnaies qui ont déjà une expérience de vie. Car, celles-ci ont déjà acquis une notoriété auprès de la communauté des traders et seraient donc plus facilement vendables quand l’investisseur voudrait les céder. Pour les nouvelles devises cryptographiques par contre, privilégiez le minage des blocs.

Commencer les actions pour fructifier vos cryptomonnaies

Il ne vous reste qu’à entamer les transactions pour rentabiliser vos cryptomonnaies. Vous avez par exemple le choix entre les investissements à court terme et les investissements à moyen ou à long terme. Les investissements à court terme consistent généralement à revendre vos devises peu de temps après les avoir prises avec une petite marge de bénéfice. Cela vous permet de limiter le maximum possible les risques liés à la volatilité des cryptomonnaies. Les investissements à court et à long terme eux exigent la maîtrise des rouages du trading. Car, vous êtes appelé dans ce cas à placer vos cryptomonnaies sur des prédictions de hausse ou de baisse des tendances du marché.