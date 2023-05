Facebook demeure toujours le leader des réseaux sociaux. La plupart des utilisateurs sur Internet ont un compte sur ce réseau social. C’est le plus populaire et le plus ancien parmi ceux encore en activité. Alors, on se demande qui pourrait s’intéresser au piratage de compte Facebook.

Pourquoi pirater un compte Facebook ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Dans la majorité des cas, le piratage de compte Facebook est initié par des personnes ayant de mauvaises intentions. On parle ici de hackers qui ont pour objectif d’usurper votre identité et de l’utiliser soit pour arnaquer vos connaissances ou pour faire d’autres actions malveillantes via ce profil comme des arnaques en ligne.

Toutefois, il n’est pas rare que des parents veulent savoir ce que les enfants font lorsqu’ils se connectent sur Facebook. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi les directeurs RH qui peuvent être intéressés par ce que les employés font dans leur vie privée.

Quelles techniques pour pirater Facebook ?

Il existe énormément de techniques sur le net qui fonctionnent. Cependant, elles peuvent être réservées à un public averti, c’est pourquoi nous avons décidé de vous dresser la liste des solutions les plus redoutables pouvant être utilisé par tout le monde.

Attention : ces astuces sont uniquement à but pédagogique.

Utiliser Pass Finder

PASS FINDER est une application qui offre la possibilité à son utilisateur d’avoir accès à n’importe quel compte Facebook. Il a été développé par des professionnels aguerris dans le domaine de la cybersécurité.

Pour cela, il suffit de suivre ces différentes étapes :

1 – Télécharger l’application depuis le site officiel https://www.passwordrevelator.net/fr/passfinder

2 – Ouvrir l’application et renseigner l’information demandée : il peut s’agir soit du numéro de téléphone associé au compte ciblé, soit de l’adresse email, soit du nom d’utilisateur.

3 – Une fois les informations renseignées, il vous suffit tout simplement de lancer la recherche et l’application fait le reste.

Il est important de préciser que PASS FINDER peut être utilisé sur les appareils les plus populaires, soit sur votre smartphone, soit sur votre tablette ou encore sur votre ordinateur.

Utiliser le Sim Swap

La technique du SIM SWAP ou SIM SWAPPING consiste à voler la carte SIM de sa cible. Comment cela est-il possible ? Le hacker exploite une vulnérabilité qui à la base n’en est pas une. En effet, les services de téléphonie mobile ont tendance à offrir à leurs abonnés des services en ligne. Lorsqu’un abonné égare sa carte SIM ou si cette dernière est défaillante, elle peut à distance demander le remplacement de sa carte. Pour cela, elle va devoir fournir certaines informations personnelles pour confirmer son identité. Cela est quelque chose qui se fait uniquement à distance et au téléphone. Une fois l’identité de la personne confirmée, le numéro de téléphone de ce dernier est alors transféré sur une nouvelle carte SIM qui lui sera livrée à l’adresse qu’il donnera. Voici en quelque sorte le processus de SIM SWAP. Quel est le rapport avec le piratage de compte Facebook ? Tout simplement parce que votre compte Facebook est certainement lié à votre numéro de téléphone. Ce qui va évidemment faciliter le changement de votre mot de passe et l’accès à ce dernier.

Utiliser l’ingénierie sociale

Tout comme le précédent, l’ingénierie sociale n’est pas du piratage informatique à proprement dit. C’est aussi une technique de manipulation qui consiste à pousser l’utilisateur victime à donner lui-même les identifiants de connexion qui permettront au cybercriminel de pouvoir pirater son compte. Tout d’abord, le pirate va tisser un lien social avec sa victime. Dans les échanges, il va se contenter de ne poser que des questions par le biais de conversations anodines. Des questions de style : « Quelle est ta date d’anniversaire ? », « Comment s’appelle ton chien ? », « Quel est le prénom de ta mère ? ». Des questions qui souvent peuvent aider à déterminer vos identifiants de connexion comme le mot de passe.