Experte en communication et stratégie digitale, une agence web peut jouer plusieurs rôles allant de la construction de site web au community management en passant par le référencement, le webmarketing et le développement d’applications. Certaines feront le choix de se spécialiser dans un domaine spécifique, par souci de pragmatisme, d’efficacité et d’efficience. Ainsi, pour tout projet web portant sur la construction, la gestion et la refonte d’un site web, une agence web spécialisée en création de site web sera l’interlocuteur idéal pour le concrétiser.

La création d’un site web

Concevoir, construire et mettre en ligne des sites internet, voilà le cœur de métier d’une agence web. Cet article ne vous expliquera pas tous les avantages d’avoir un site web dédié à votre activité en 2023 que vous connaissez probablement déjà. Si vous projetez d’en créer un blog, un site vitrine ou un site e-commerce, nous vous recommandons fortement de faire appel à une Agence Web spécialiste dans la création de site web pour maximiser le succès de votre projet digital.

Certes, la mode des constructeurs de sites no code et le foisonnement des tutoriels en ligne tendent à démystifier le processus, mais détrompez-vous, la construction d’un site web moderne et optimisé pour le référencement naturel (SEO) est loin d’être une partie de plaisir. Travailler avec un expert en développement de site web vous évitera les pertes de temps inutiles et les erreurs de débutant qui plomberont le développement de votre plateforme en ligne.

Développeurs web, web designers, consultant SEO, rédacteurs web, une agence web spécialisée regroupe une équipe d’experts et les outils technologiques pour vous doter d’un beau site web sur-mesure à l’image de votre entreprise et à la hauteur de vos ambitions avec une bonne visibilité sur Google.

La maintenance et mises à jour de site web

Comme le bâtiment physique qui abrite votre entreprise, le site web qui sert de vitrine numérique a besoin d’être entretenu pour demeurer fonctionnel et opérationnel. C’est en cela que consiste les travaux de maintenance et de mise à jour de site web. Des modifications ponctuelles et régulières qui peuvent avoir plusieurs motivations :

Ajouter ou supprimer des fonctionnalités,

Installer des mises à jour,

Corriger un bug sur le site,

Renforcer/préserver la sécurité du site,

Améliorer l’expérience utilisateur.

La maintenance de site web est un processus délicat dont la complexité peut varier en fonction du CMS (système de gestion de contenu) utilisé pour la création de votre site internet. Avec des solutions non hébergées comme WordPress ou PrestaShop par exemple, vous devrez judicieusement faire appel à un développeur web. Une agence spécialisée en création de site web vous proposera un service de maintenance complet et rapide avec une équipe d’experts dédiés.

La refonte de site web

Un autre projet digital fait pour une agence web spécialisée en création de site est la refonte de site web. Un processus de transformation consistant à refaire totalement en partie un site web pour diverses raisons.

En effet, les technologies web sont en constante évolution, tout comme votre entreprise peut être appelée à évoluer de manière radicale avec le temps. L’opération de refonte peut alors s’imposer comme une nécessité pour adapter votre site web aux nouvelles habitudes des internautes, aux exigences des moteurs de recherche ou aux nouvelles ambitions de votre entreprise.

La refonte d’un site web est un processus complexe qui requiert des compétences en développement, webdesign, référencement et intégration web, notamment, un défi étant d’intégrer les améliorations au nouveau site sans compromettre les acquis de l’ancien. L’expertise et l’accompagnement d’une agence web sont vivement conseillés pour la conduite d’un tel projet.