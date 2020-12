Vous venez d’acquérir un smartphone dernière génération qui est véritable condensé de technologies. Elles sont certes très performantes, mais l’appareil quant à lui, est assez fragile et pour vous garantir sa longévité, il est nécessaire de le protéger des chocs, rayures ou encore de la casse de son écran tactile. Les smartphones ne constituent plus de simples téléphones, ils font également office d’appareil photo puissant, de lecteur de musique et aussi de source importante de divers stockages. Ils coûtent cher, vous accompagnent au quotidien et méritent donc toute votre attention. Pour protéger votre nouveau smartphone des chutes et autres aléas, il existe plusieurs protections disponibles très efficaces.

Le verre trempé et le film de protection pour protéger son smartphone

Pour protéger l’écran d’un smartphone, il existe le verre trempé ou le film de protection. Si vous désirez vous en procurer un, vous pouvez vous rendre sur le site en ligne Lapinette.com qui vous propose ce type d’articles et bien d’autres comme des étuis, des housses ou encore des coques de protection. Comme l’écran d’un smartphone est tactile, il est souvent sollicité. Il est donc très important de le protéger des rayures voire des fêlures en cas de choc. Pour absorber au mieux un impact suite à un choc, il vaut mieux choisir une protection d’écran en verre trempé. Cette protection fine en verre, de 0,26 mm ou 0,33 mm d’épaisseur seulement, permet de conserver les mêmes sensations d’utilisation tactile pour un grand confort d’utilisation. Les films de protections sont plus adaptés pour protéger les écrans des rayures. Il existe encore des écrans incurvés et pour ce type d’appareils téléphoniques, il existe aussi une gamme de protections spécifiques. Le verre trempé suit les contours de la zone écran pour le protéger dans sa totalité. Attention à bien commander le film de protection ou le verre trempé correspondant à votre modèle pour préserver au mieux votre smartphone.

La coque pour smartphone

La coque pour smartphone permet à votre appareil d’être préservé en cas de chute ou de choc, mais elle est aussi esthétique, car de nombreux modèles sont proposés en diverses versions transparentes, de couleurs, et même avec des motifs. Parmi ces coques, il existe aussi la coque souple en gel épousant parfaitement les formes de votre téléphone mobile. Les bords sont renforcés pour le protéger en cas de chute ou de choc. Les coques rigides antichocs sont des protections renforcées composées de deux matières comme le silicone et le plastique rigide. Elles sont plus fiables que les coques souples lors de chocs plus violents. Les coques intégrales à 360° enveloppent totalement le smartphone et le protègent dans son intégralité. Ces coques sont doublement protectrices sur l’avant et l’arrière de l’appareil.

Sur les sites spécialisés, vous en trouverez divers modèles, des plus classiques aux plus fantaisistes, avec parfois certains modèles exclusifs. Coque pour smartphone Tour Eiffel, motif chat, danseuse, motif marin, coque Dragon Ball Z… il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

L’étui pour protéger son téléphone

Pour protéger au mieux votre smartphone, vous pouvez opter pour un étui. Cet accessoire est une protection intégrale pour l’appareil et vous permet même de ranger des billets de banque et des cartes bancaires ou de crédit à l’intérieur, pour avoir tout le nécessaire à portée de main. Il est à la fois pratique, protecteur et esthétique. Lorsque l’étui peut aussi servir de portefeuille, il est composé d’emplacements pour les cartes et les billets, mais également d’une coque en gel pour le loger et le maintenir fermement. Il permet aussi de maintenir le smartphone en position horizontale pour lire, par exemple ou regarder des vidéos. La fermeture est magnétique pour plus de sécurité. On le trouve dans des versions très sobres comme le cuir noir ou de toutes les couleurs également ou comportant de nombreux motifs. Si vous rajoutez à cet étui (ce qui n’est pas obligatoire) un film ou un verre trempé, vous êtes alors assuré de permettre à votre appareil de bénéficier d’une plus grande longévité face aux chocs et chutes.

La housse de protection de smartphone

La housse de protection pour smartphone reste une bonne protection pour votre smartphone, mais elle peut être un peu moins solide qu’un étui classique. Si vous optez pour cet accessoire, pensez à acquérir un film ou un verre trempé pour garantir encore plus de sécurité contre les chutes et chocs que votre téléphone pourrait subir. Par ailleurs, ce type de housse est très esthétique, et on en trouve avec une très belle qualité de finition. Les surpiqûres et divers liserés parfois présents peuvent la rendent encore plus séduisante que les étuis.

Quelques conseils en résumé pour choisir la protection la plus adaptée à votre smartphone

Si vous faites souvent tomber votre smartphone, vous pouvez opter pour l’étui adapté au modèle de votre téléphone complété par un verre trempé. C’est la meilleure des protections actuelles. Si vous êtes plutôt soigneux, vous pouvez encore opter pour un étui seul ou une housse de protection. Si vous choisissez une coque double, vous n’aurez pas forcément besoin d’un verre trempé, mais dans tous les cas, un film est conseillé pour éviter les rayures quand vous vous en servez. Si vous mettez une simple coque en silicone sur votre smartphone, qu’elle soit souple ou rigide, nous vous conseillons fortement de rajouter un verre trempé pour protéger l’écran même si vous êtes soigneux. Sachez quand même que certains films de protections ne sont pas compatibles avec le lecteur d’empreintes, mais peuvent s’utiliser si vous utilisez la reconnaissance faciale ou le code de déverrouillage. D’autres revêtements protègent le téléphone contre les liquides. Chacun a sa spécificité. N’hésitez pas à bien lire toutes les explications données avec chaque modèle avant de le commander.

Après avoir lu ces quelques recommandations, vous pouvez maintenant faire votre choix pour protéger votre smartphone des divers accidents dont il pourrait être victime au quotidien. Ces smartphones sont très chers et peuvent même dépasser les 1 300 € pour certains. Même s’ils représentent des concentrés de dernières technologies, ils n’en demeurent pas moins fragiles.