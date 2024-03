Aujourd’hui, une grande partie de notre travail est digitalisée. Qu’il s’agisse du traitement des commandes, ou encore de la préparation, du stockage ou de l’expédition des marchandises : tout se fait désormais en temps réel. Avec l’avènement des connexions Wifi spécialement conçues pour les entrepôts et la mise en place d’outils informatiques en réseau, un nouveau type de logistique est né : celui de l’industrie 4.0. Dans cet article, vous découvrirez comment équiper vos entrepôts et vos employés afin d’améliorer la gestion de votre chaîne logistique.

Commencez par assurer une bonne couverture WiFi

Nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction, mais un bon réseau est essentiel au fonctionnement d’une chaîne logistique moderne. Afin que votre entrepôt puise être géré en temps réel par vos opérateurs, ils auront besoin d’outils informatiques interconnectés pour réceptionner, préparer et expédier vos marchandises. Pour le picking, c’est le même crédo !

Avant de procéder à d’autres investissements, il vous faudra donc déployer un réseau Wifi performant. À l’extérieur, sur les quais, à l’intérieur de votre entrepôt et même dans vos bureaux, vous aurez besoin d’installer des bornes. Mais pas n’importe lesquelles et pas n’importe où ! Des modèles spécifiques outdoor et indoor doivent être achetés et placés au bon endroit, ce afin de couvrir toutes les zones et d’éviter les pertes de signal.

L’idée est que vos opérateurs puissent travailler sans qu’ils ne soient déconnectés lorsqu’ils changent de zone. Pour déterminer la marque, les caractéristiques, le nombre et l’emplacement des bornes idéales, vous devez faire appel à un spécialiste. Ce schéma vous permettra d’identifier les « zones blanches » et les signaux perturbateurs avant d’entamer le travail d’installation des bollards.

Terminaux mobiles pour votre personnel et vos chariots élévateurs

Une fois que vous avez assuré la couverture réseau de votre entrepôt, vous devez équiper vos opérateurs de terminaux mobiles. Il existe plusieurs types de terminaux, la plupart fonctionnant sous Android. Certains sont dotés d’un écran tactile et spécialement conçus pour résister aux chutes (modèles dits « Gorille »). D’autres peuvent être attachés au bras (modèles « mains libres »). Enfin, une dernière catégorie d’appareils peut être utilisée en mode pistolet, ou montés sur des machines (modèles Fenwick). Pour cette dernière catégorie, un système de fixation Zebra (le leader du marché !) est le meilleur choix.

Ce bras rotatif incline l’appareil et assure sa stabilité. Sa robustesse compense les vibrations du véhicule et évite d’endommager le terminal. Certains appareils sont même capables de résister à des environnements extrêmes tels que des températures négatives, des projections d’eau ou des environnements ATEX. Cet accessoire permet donc de transformer les terminaux portables en modèles embarqués ! Veillez toutefois à souscrire un contrat de maintenance pour l’ensemble de vos matériels informatiques : les mises à jour logicielles et les réparations peuvent, en effet, vite faire grimper la facture…

Un logiciel WMS de dernier cri

Au final, la gestion de votre entrepôt et de votre stock sera orchestrée par un logiciel. Ce WMS (Warehouse Management System ou Système de gestion des entrepôts) fonctionne en temps réel et vous permet de contrôler vos stocks, de gérer vos processus et d’assurer le suivi de vos produits. Et c’est sans oublier les statistiques précises qu’il vous fournira. Vous pourrez ainsi analyser le temps passé sur chaque poste clé et calculer les coûts engendrés. L’objectif est de détecter les anomalies et les opportunités de rentabiliser vos processus. Évidemment, ce progiciel a un coût, mais vous pourrez choisir entre des solutions personnalisées ou de base.