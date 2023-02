Si vous aimez regarder tomber de belles choses teintées puis se changer en votre succès, alors le jeu Plinko sur MyStake ne vous laissera pas indifférent. Il s’agit d’un mini-jeu hyper simple et facile à comprendre. Découvrez dans ce guide le jeu de hasard du bookmaker MyStake qu’est Pinko et remportez gros !

Le min-jeu Plinko de MyStake

Le mini-jeu Plinko du casino MyStake est très simple à jouer. Le gameplay propose une interface hyper fluide. Cette dernière se subdivise en 2 parties. La première partie se trouvant à droite de l’interface est constituée d’un panneau pour contrôler les paris. Celle-ci permet de connaître toutes les données liées aux mises.

La seconde partie à gauche est consacrée aux réglages du jeu. Elle comporte une pyramide contenant de points blancs. Il s’agit en réalité des quilles. En dessous de ces quilles figurent des rangées contenant des coefficients qui ne sont autres que des multiplicateurs.

Mode de fonctionnement du jeu Plinko sur MyStake

Il faut noter que le mini jeu Plinko sur MyStake a le même principe de fonctionnement pour la plupart des Plinko. Ce jeu consiste à laisser tomber des balles qui vont ensuite rebondir sur les quilles. De façon technique, les balles tombent dans l’un des alignements de coefficients qui se trouvent en dessous de la pyramide de quilles. Pour jouer au Plinko sur MyStake.club, sachez qu’il faut tout d’abord paramétrer le jeu.

En réalité, les résultats dépendent en grande partie du paramètre choisi au préalable. Les configurations fondamentales à réaliser avant de commencer le jeu Plinko sont notamment :

le montant de la mise ;

le nombre de pin ou quilles ;

le niveau de risque.

Pour un pari sur le casino MyStake, le montant minimum de mise est de 0.20 euro et le seuil maximum s’élève à 1000 euros.

Le choix de quilles

Une fois la somme de mise inscrite dans le cadran, il est dès lors possible de sélectionner le nombre de quilles. L’option se trouve en bas, dans l’onglet droit du cadre des mises. Vous avez le choix entre huit quilles minimum et seize quilles au maximum. Après cette configuration, il faudra par la suite choisir le niveau de risque entre le risque faible, moyen et élevé.

Il faut tout de même noter qu’un niveau de risque élevé rapporte des gains plus consistants. Inversement, en optant pour un niveau de risque faible, les gains à remporter sont moins importants.

Lancement du jeu

Une fois le paramétrage du jeu effectué, on peut ainsi lancer les balles en cliquant sur le bouton de couleur verte où il est marqué « Bet ». Le multiplicateur où elles aboutissent s’applique au montant de la mise. Toutefois, retenez que les multiplicateurs qui se trouvent au milieu de la pyramide constituent les plus faibles. En revanche, ceux situés aux extrémités sont plus consistants. De ce fait, plus les balles tombent aux extrémités, plus les gains seront importants.

Le mini-jeu Plinko du casino MyStake est apprécié par plusieurs types de joueurs. Son interface simple et lucrative le rend ouvert et connu de tous les joueurs. Il faut seulement quelques instants pour comprendre les principes du mini-jeu. Aussi, peu importe l’appareil utilisé, il est facilement possible de jouer au Plinko de MyStake.